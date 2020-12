Silvester auf Rügen: Musiker lassen sechs Stunden lang die Orgel erklingen

Die evangelische Kirchengemeinde Sagard auf Rügen lässt das Jahr 2020 musikalisch ausklingen. Unter dem Motto „Orgeln statt Böllern“ erklingt am Silvesterabend in der Kirche für sechs Stunden die Orgel.

Rügener Organisten spielen am Silvesterabend bis Mitternacht besinnliche und weihnachtliche Musik auf der Orgel in der Kirche in Sagard. Quelle: privat