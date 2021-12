Rügen

Die Corona-Pandemie macht dieses Silvester auf Rügen zu einem ganz besonderen. Partys, Feuerwerk, Alkohol, Reisen: Dafür gibt es auf einmal viel strengere Regeln. Die Insel gehörte vor der Corona-Pandemie zu einem der beliebtesten Ausflugsziele an der deutschen Ostseeküste. Familienprogramme, Neujahrsfeuerwerke, Strandkorbsilvester und vieles mehr wurde den Gästen über den Jahreswechsel geboten. Unter den jetzigen Bedingungen ist dies selbstredend etwas anders. Ein Überblick, was unter den jetzigen Bedingungen geplant ist.

Strandkorbsilvester

Lange hielt die Kurverwaltung Göhren an ihrem traditionellen Strandkorbsilvester fest. Bis Dienstag, dann kam die endgültige Absage. „Die zahlreichen Auflagen und Einschränkungen machen es nicht mehr möglich, eine Veranstaltung durchzuführen, welche den Erwartungen aller Beteiligten gerecht werden könnte. Die Entscheidung wurde sich nicht leicht gemacht, wurde doch bis zuletzt noch über unterschiedliche reduzierte Varianten nachgedacht“, teilt die stellvertretende Kurdirektorin Berit Waschow mit. Das heißt, es gibt weder eine Silvesterparty noch ein öffentliches Feuerwerk zum Jahreswechsel. Auch das übliche mittelalterliche Programm ist unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich.

Die Gäste gehen aber nicht leer aus. „Um jedoch den vermutlich zahlreichen Gästen in Göhren dennoch ein kleines Angebot in gastronomischer Hinsicht machen zu können, wird es, solange es keine noch über den jetzigen Zustand hinausgehenden Einschränkungen geben wird, vom 29. bis zum 31. Dezember einige ausgewählte gastronomische Stände im Bereich des Kurplatzes und der Promenade geben“, sagt sie. Diese werden tagsüber einen Außer-Haus-Verkauf für den Verzehr für unterwegs anbieten.

Kein Feuerwerk in Binz

Im Ostseebad Binz sollte wie gewohnt ein Silvester-Feuerwerk stattfinden – abgesagt. Stattdessen soll in der Zeit zwischen 26. und 30. Dezember der „Mützenzauber“ am Kurplatz stattfinden. „Hier weht nicht nur eine frische Ostseebrise, sondern auch der Duft von herzhaften Spezialitäten und aromatischen Seelenwärmern über den Kurplatz – gemischt mit einer guten Prise Musik und Unterhaltung“, heißt es auf der Internetseite des Ortes. „Wir werden von Tag zu Tag sehen, wie sich das Corona-Geschehen entwickelt. Danach entscheiden wir, was wir den Einheimischen und Gästen anbieten können“, sagt Kerstin Gube von der Kurverwaltung.

Gastronomie ab mittags geöffnet

In Sellin wird in diesem kein Höhenfeuerwerk die Seebrücke erhellen. Für Spaziergänger sei ein Besuch im Ostseebad dennoch lohnenswert, sagt Steffi Besch, Eventmanagerin des Ostseebades. Gaumenschmaus statt Raketen: „Viele Gastronomen im Ort wollen um 12 Uhr öffnen und bereiten sich ebenfalls auf den Außer-Haus-Verkauf vor.“ Je nach Corona-Lage kann man sich Sellin auch vorstellen, dass vereinzelt Hütten etwa für den Glühweinverkauf aufgestellt werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lichtinstallation am Kap

Ganz ohne Extras möchte Andreas Heinemann, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona, das Jahr nicht verabschieden. Da kein Feuerwerk wie gewohnt stattfinden kann, soll dafür der Peilturm angeleuchtet werden. Ähnlich wie den „Orange-Days“ im November, bei denen auf Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht wird. „Nicht nur das: Wir wollen auch den Ort illuminieren und somit eine ganz spezielle und schöne Atmosphäre schaffen“, sagt er. Soweit es zulässig ist, werden zwischen den Feiertagen die Geschäfte und auch die Lokale in Putgarten geöffnet haben.

Farbenreicher Jahresabschluss fällt aus

Die Stadt Bergen hatte ein Feuerwerk vorbereitet, bei dem alle Hygienebestimmungen hätten eingehalten werden können. Die Planung lief schon weit vor der Vorweihnachtszeit an. Einwohner und Gäste der Stadt sollten sich im Stadion treffen und von dort das Feuerwerk beobachten können. Dann kamen im Dezember die verschärften Bedingungen von Bund und Land. „Schade, dass der farbenreiche Jahresabschluss in Bergen nun ausfallen muss“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Zu gegebener Zeit soll es in der Stadt nachgeholt werden.

Sport am Silvestertag

Das Ostseebad Binz hält weiterhin an der vierten Auflage des Silvesterlaufes (10.30 Uhr) fest. Diese Veranstaltung ist ein Stundenlauf mit Musik für Einzelstarter ab zwölf Jahre und Zweier-Staffeln. Innerhalb von 60 Minuten dürfen sich die Läufer in den Zweierteams beliebig oft abwechseln. Am Ende zählt, wer die meisten Kilometer absolviert hat. Jeder Teilnehmer bekommt im Ziel eine Erinnerungsmedaille. Sie benötigen zudem einen Nachweis, ob sie geimpft oder genesen sind. Darüber hinaus müssen Geimpfte und Genesene einen negativen, tagesaktuellen Corona-Test vorlegen. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich: www.tollense-timing.de

Von Mathias Otto