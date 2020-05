Simone Paape wollte nie woanders als auf Rügen leben

Putbus

Simone Paapekam als Hausgeburt in Putbus auf die Welt. Die inzwischen 60-Jährige sagt: „Ich habe die Insel Rügen nie verlassen, um anderswo zu leben, weil es mir hier am besten gefällt.“ Sie machte nach der Schulzeit eine Ausbildung als Röntgenassistentin, lernte dann einen Partner kennen und arbeitete in ihrem Beruf, bis die gemeinsame Tochter zur Welt kam.

Das Mädchen ist mittlerweile 39 Jahre, ein weiteres Kind, ein Sohn, ist 36 Jahre alt. Simone Paape hat mit ihrem Mann auf dem Grundstück der Eltern in Putbus ein Haus gebaut und arbeitet in einer Lauterbacher Arztpraxis.

Ihre Hobbys sind Touren mit dem Fahrrad über die Insel, sie pflegt ihren Garten und ist mit dem Ehemann gern auf Reisen – mal geht es auf eine Kreuzfahrt, mal ist das Paar mit dem Wohnmobil unterwegs. „Wenn ich weg bin, kann ich das genießen, aber ich freue mich auch, wenn die Insel mich wiederhat. Das Nicht-Eingeengt-Sein hier ist etwas ganz Besonderes“, verrät sie.

