Nach 13 Jahren: Skady Zinnel stellt sich erneut der Jury

Göhren

Skady Zinnel (34) aus Bergen bewirbt sich für das Amt zur neuen Bernsteinkönigin, die am 26. Oktober in der Nordperdhalle in Göhren gekrönt werden soll. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Und dann heißt es: mitfiebern mit den Kandidatinnen.

In der Jury sitzt unter anderem die amtierende Bernsteinkönigin Antonia Fritz, die ihre zweijährige Amtszeit beendet. Der Siegerin winken als Gewinn ein extra angefertigtes Bernsteindiadem sowie ein Gutschein für ein passendes Königinnenkleid. Die Band „Back to music“ wird das Publikum an diesem Abend zum Tanzen animieren und Stargast Maria Voskania gibt ihre Sangeskünste zum Besten. Thorsten Kremer moderiert durch das Programm.

Posen für Hobbyfotografen

Die Kandidatinnen bekommen im Rahmen der Wahl ein Model-Coaching mit Make-up und Styling-Tipps sowie ein Laufstegtraining. Ein bisschen kennt sich Skady Zinnel damit aus, wie sie sagt. Denn ab und zu modelt sie neben ihrem Job für Werbeaufnahmen. „Ich posiere zum Beispiel für den Hobbyfotografen Heino Müller in meiner Freizeit“, sagt die gebürtige Stralsunderin und sieht den Wettbewerb am kommenden Samstag durchaus als Herausforderung. „Ich möchte mitmachen für Rügen, denn ich finde, wir leben auf einer wundervollen Insel und ich fühle mich wohl hier zusammen mit meiner Familie.“

Skady Zinnel ist Mutter eines fünfzehnjährigen Sohnes und seit 2007 verheiratet. „Ich habe mein Kind damals in der Ausbildung zur Krankenschwester im Bergener Krankenhaus bekommen. Ich habe die Prüfung etwas zeitversetzt abgelegt und arbeite seit 2006 in Stralsund.“ 2010 wurde sie dann berufsbegleitend OP Schwester und assistiert dem jeweiligen Arzt im Operationssaal. „Mein Beruf ist jeden Tag eine neue Herausforderung für mich. Ich bereite vor dem Eingriff alles vor, reiche, wie man sich das vorstellt, das OP-Besteck und den Tupfer“, erzählt Skady Zinnel. Das sei echte Teamarbeit und nur zusammen mit den Kollegen möglich. „Gemeinsam verarbeiten wir auch das Erlebte im Operationssaal“, sagt sie.

Hund ist treuer Begleiter

Der Freizeitausgleich von Skady Zinnel findet mit der Familie statt. „Wir mögen es sehr, im Sommer auf Rügen am Strand zu sein oder fahren im Herbst nach Dänemark an die Nordsee.“ Wetterfeste Kleidung sei wichtig. Und sie findet gemütliche Abende einfach wundervoll. Der kleine Familienbegleiter Anni, eine Jack Russel Hündin, darf nicht fehlen. „Sie liebt es, am Strand herumzutollen, und ist wahrscheinlich der schnellste Hund, den ich je gesehen habe.“ Von der 15. Wahl der Bernsteinkönigin las sie am Frühstückstisch in der OSTSEE-ZEITUNG und bewarb sich noch mit dem Marmeladenbrötchen in der Hand am gleichen Morgen. „Ich habe vor 13 Jahren schon mal mitgemacht und möchte mich der Jury und dem Publikum erneut stellen.“

Sie fühlt sich wohl in ihrem Körper und freut sich darauf, ihr Abendkleid zu tragen. Der Termin ist im Kalender angestrichen. Die Vorbereitungen dafür sind für Skady Zinnel eher locker. „Ich bin spontan und möchte so sein, wie ich bin.“ Es sei doch schön, an so einem tollen Abend dabei zu sein. Sie ist der Insel verbunden und freut sich darauf, das auch zu zeigen. „Damals, als ich Kandidatin war, gab es noch eine Bikini Runde. Ich finde gut, dass es die nicht mehr gibt, denn es stehen jetzt andere Eigenschaften als nur die Figur im Vordergrund“ findet die Bewerberin. Skady Zinnel sagt, sie sei ein echtes Sommermädchen. Vielleicht auch bald die neue Bernsteinkönigin mit Krone.

Von Christine Zillmer