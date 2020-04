„Skandal und Schande“: Sassnitzer Ex-Bürgermeister Holtz über das Ende der „Königslinie“

Sassnitz

Am Dienstag, dem 28.April 2020 versammeln sich Menschen im Stadthafen Sassnitz. Sie fürchten sich nicht vor Corona und haben keine Angst vor Politik und Kapital. Sie protestieren gegen die endgültige Aufgabe der Fährlinie durch die Reederei Stena Line und können an diesem Tag nur zuschauen wie das Fährschiff „ Sassnitz“ die Stadt verlässt. Es ist das Aus für die „ Königslinie“ im Fährverkehr Sassnitz-Trelleborg, der kürzesten Verbindung Skandinaviens mit dem „Kontinent“, wie die Schweden sagen.

Was wir hier erleben trifft den Osten Deutschlands ins Herz. Es ist ein Skandal ohnegleichen und eine Schande für die Landes- und Bundespolitik. Alle Bemühungen auch und insbesondere der Stadt Sassnitz um den Standort wurden durch Stillschweigen oder mit lapidaren Worten des Bedauerns zu diesem Vorgang zunichte gemacht.

Anzeige

Argwohn schon beim 100. Jubiläum

Mit Tränen in den Augen und Wut im Herzen blättere ich im Band 6 der Broschürenreihe von 2009 zum 100-jährigen Jubiläum dieser Linie. 500 SassnitzerInnen haben damals gemeinsam mit den TrelleborgerInnen ein großes Volksfest in Trelleborg und in Sassnitz gestaltet. Hoffnungsvoll und doch mit einem gewissen Argwohn blickte ich in meiner Festrede in Trelleborg in die Zukunft: „Diese Linie, unsere Linie, ist nicht nur ein bloßer Wirtschaftsfaktor für Reedereien, Eisenbahn und Speditionen, sondern sie verbindet Menschen miteinander, inzwischen über 60 Jahre in einem Europa in Frieden und 20 Jahre in einem vereinten Deutschland. Wir sind zusammengerückt und möchten auch nicht wieder auseinandergehen oder auseinandergetrieben werden, nicht durch Krisen und erst recht nicht durch Krieg und Gewalt. Politik und Wirtschaft sollten sich dieser Verantwortung immer bewusst sein.“

Weitere OZ+ Artikel

Die Corona Krise nutzend hat Stena Line den kürzesten Seeweg nach Skandinavien sang- und klanglos eingestellt. Aus den politischen Führungskreisen des Landes Mecklenburg-Vorpommern kommt lediglich ein halbherziges Bedauern, mehr nicht. Aus Berlin kommt gar nichts, nicht mal von der Kanzlerin, die hier ihren Wahlkreis hat.

Investitionen in die Infrastruktur – umsonst?

Der jahrelange und aufreibende Kampf des Fährhafens und der Stadt Sassnitz für den Erhalt der Linie, die Investitionen in Größenordnungen in den Hafen und in die Verkehrsinfrastruktur mit B96 und Rügenbrücke spielen keine Rolle. Waren sie umsonst? Kostenlos jedenfalls nicht.

Die Corona Krise hat spätestens auch hier die Widersprüche und Ungerechtigkeiten hervorgespült und autoritäre Lösungen herbeigeführt. Von Solidarität der Wirtschaft und ihrer Gewährsleute mit der Bevölkerung kann keine Rede sein, kein Herz für die Menschen hier und in Schweden. Da gab es schon wesentlich bessere Zeiten, als sich Eisenbahn und Reedereien mit den Hafenstädten verbunden fühlten.

Ein Blick zurück aus eigenem Erleben. Aus einem florierenden Unternehmen Eisenbahnverkehr und mit ihm direkt verbundenen Fährverkehr vor 1945 und in der DDR mit einem Frachtvolumen von 5 Millionen Tonnen und bis zu 500 000 Passagieren nach der Herstellung der deutschen Einheit wurde Schritt für Schritt ein „Null name“ gemacht. Von Solidarität keine Spur.

„Das Gleis endet hier, aber der Zug fährt weiter!“

Es begann Anfang der 90er Jahre mit der Zerschlagung der wirtschaftlichen Einheit von Eisenbahn und Fährverkehr. Der schwedische Slogan für die Königslinie aus den 60er Jahren „Das Gleis endet hier, aber der Zug fährt weiter!“ wurde außer Kraft gesetzt. Die Herauslösung des Seeverkehrs aus dem Gesamtbetrieb Deutsche Reichsbahn und die dauernden Änderungen der Gesellschafts- und Kapitalverhältnisse, einschließlich des deutsch-dänischen Experiments, sowie der Einstieg von Finanzheuschrecken mit ausschließlichen Profitinteressen waren der Anfang vom Ende. Die seinerzeit solidarische Verbundenheit der Eisenbahnen und Reedereien mit den Hafenstandorten und Städten Trelleborg und Sassnitz und die Unterstützung ihrer Städtepartnerschaft gingen flöten.

Anfang der 90er Jahre und als ich 1994 meinen Dienst als Bürgermeister der Stadt Sassnitz antrat, wurde meine Frage nach einer Hafenentwicklungsstrategie in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus für die Ostseehäfen dahingehend beantwortet, dass es sie nicht gibt. Richtig wäre es gewesen, den Eisenbahnhafen Sassnitz auch mit der Verlagerung in den Hafen Mukran zu stärken. Doch es wurde geduldet und gefördert, dass im Seehafen Rostock Eisenbahnfährverkehr und Straßenfährverkehr nach Trelleborg neu aufgemacht wurde. In Kiel wurde der Fährverkehr nach Klaipeda in Litauen forciert und dort sogar über einen Breitspurausbau nachgedacht. Alles zu Lasten von Sassnitz.

Warum nicht zugunsten von Sassnitz ?

Und die Politik hätte durchaus strategisch und langfristig über den Fährverkehr Travemünde-Trelleborg entscheiden können, ein Verkehr, der aus der westdeutschen Not der deutschen Zweistaatlichkeit entstanden ist. Ihn zu Gunsten von Sassnitz zu schließen, hätte keinen Armen getroffen. Das ging natürlich nicht. Die Interessenten und Lenker saßen ja in den Betrieben und Ministerien. Die Deutsche Bahn trug zu dem Dilemma in Sassnitz bei.

Die Stadt hat aus verkehrstechnischen und wirtschaftlichen Gründen die Verlagerung des Schwedenverkehrs in den Hafen Mukran wesentlich mitgetragen, dafür ihren guten Namen hergegeben und manches Risiko getragen, das mit den großen Investitionen verbunden war. Die Lasten und das Potential des Hafens Mukran mit dem großen Bahnhof einschließlich Breitspuranlagen überstieg die Interessen der Deutschen Bahn und ihre Fähigkeiten, daraus etwas zu machen. DB-Vorstände waren nach Jahren immer noch erstaunt, als sie entdeckten, wie groß der Hafen und seine Eisenbahnanlagen sind und das mit einem Know How von 1986, das auch heute noch mithalten könnte.

Mit Ringstorff ging Engagement von Bord

In Schwerin gingen spätestens mit Harald Ringstorff als Ministerpräsident und engagierten Mitarbeitern Leidenschaft und Gestaltungswille für den Fährhafen in Mukran von Bord. 1995 konnte ich als Bürgermeister wieder Verbindungen zu russischen Partnern und Interessenten herstellen. So kam die Partnerschaft zu Kingisepp zustande. In deren Bereich liegt der aus dem Boden gestampfte, inzwischen größte russische Hafen Ust Luga im Leningrader Oblast. Ust Luga wurde für den Fährverkehr einschließlich Eisenbahn ausgerüstet und war (ist?) die große Hoffnung für den Fährhafen Sassnitz.

Mit großem Pomp wurde im Beisein von Angela Merkel und dem russischen Eisenbahnminister Jakunin der Eisenbahn-Güter-Personen Fährverkehr eröffnet. Doch dann war es politisch wichtiger, die Ukraine in Stellung gegen Russland zu bringen mit all den Konflikten seitdem, einschließlich der Einstellung der Fährlinie nach Ust Luga. Militärisch „Nach Ostland wolln wir reiten!“ hat Corona in diesem Jahr Gottseidank verhindert.

Neue „Seidenstraße“ könnte Hoffnung sein

Wie wäre es, wenn die Politik jetzt in sich geht und Putin fragen würde, ob das Thema Fährverkehr zu beleben ist und auch mit schon einmal im Gespräch befundenen Schiffsverbindung von Sassnitz nach Trelleborg verbinden würde? Und auch die „Seidenstraße“, die im Fährhafen eine große Rolle spielen soll, wäre vielleicht eine Verhandlungsoption für Dreiecksverkehre oder für interessierte Reedereien.

Jetzt wäre es unter all diesen Umständen für die Stadt Sassnitz auch an der Zeit, die Frage zu beantworten, ob sie an der 90-prozentigen Beteiligung am Hafen Mukran festhalten will oder ob sie die Verantwortung für diesen Hafen allein dem Land Mecklenburg-Vorpommern überlässt. Wenn nicht, braucht es Mut und Gestaltungswillen sowie neue Ideen, das vorhandene öffentliche Kapital zu vollem Einsatz zu bringen.

Die Königslinie wurde 1909 von den Staatsoberhäuptern Wilhelm II von Deutschland und Gustav V von Schweden sowohl in Sassnitz als auch in Trelleborg eröffnet. Für Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel sowie König Karl Gustav von Schweden ergäbe sich heute die Chance für eine ehrenvolle Grabrede auf die Königslinie, das Werk ihrer Väter, oder aber für eine Rede auf einen Neubeginn, eine Wiedergeburt der Königslinie Sassnitz-Trelleborg. Die Sassnitzer und Trelleborger sind bestimmt dabei.

Mehr zum Thema:

Von Dieter Holtz