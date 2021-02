„Ski Heil!“ auf Rügen: Sellin zieht Loipen im Waldgebiet Granitz

Sellin

Die Granitz ist ordentlich verschneit, nun können die Skisportfreunde starten: Seit Dienstag haben Langläufer die Möglichkeit, in diesem Waldgebiet in die Spur gehen. Die Gemeinde Sellin hat dort Loipen für Wintersportler auf zwei Brettern gezogen. Die Mitarbeiter der Technikabteilung, Hennry Hänsel, Otto Bogatz und Stefan Fritz waren dazu schon am Vormittag mit dem Bokimobil und einem angebauten Kufenschlitten für die Skispur in der Granitz unterwegs, um auf den vom Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen genehmigten Wegen durch das Naturschutzgebiet die Skispuren in den Schnee zu drücken.

Loipenpflug musste erst gesucht werden

Frisch gezogen: Loipe im Waldgebiet Granitz. Quelle: Kurverwaltung Sellin

Den Loipenzieher Marke Eigenbau hat die Kurverwaltung seit über zehn Jahren immer in der winterlichen Granitz im Einsatz, um Einheimischen und Gästen eine Langlaufgelegenheit zu bieten. Nun ist es wieder soweit.

Schon morgens waren die ersten E-Mails und Anrufe bei Bürgermeister Reinhard Liedtke eingetrudelt, ob nach dem heftigen Schneefall – wie vor ein paar Tagen angekündigt – wieder Loipen in der Granitz gezogen werden. „Die ersten Sportverrückten haben schon um 7 Uhr angerufen“, lacht das Gemeindeoberhaupt.

Dann habe es allerdings etwas Aufregung gegeben. Grund: Der Schneepflug war nicht gleich auffindbar. Er musste erst in mehreren Lagergebäuden der technischen Abteilung der Kurverwaltung in Sellin und Altensien gesucht werden. „In einer Blechgarage haben wir ihn dann endlich gefunden. Er war ja auch drei Jahre nicht mehr benutzt worden, weil kein Schnee lag“, so Liedtke.

Er empfiehlt als Startpunkt für den insgesamt rund 12 Kilometer langen Rundkurs den Standort Hartmannsruh im Anschluss der Granitzer Straße in Sellin. Dort besteht auch die Möglichkeit zu parken. Es seien zwar derzeit keine Urlauber da, aber man wollte die Wintersportmöglichkeit wenigstens für einheimische Skifans herrichten.

Wanderer sollen Loipen nicht zertreten

Wenn die ersten von ihnen in die Spur gehen, werden hoffentlich auch die Wanderer durch die Granitz dafür sensibilisiert. Denn in der Vergangenheit zertraten oft Fußgänger unaufmerksam die frisch gezogenen Loipen. Wegen der fehlenden Touristen bestehe dazu allerdings gegenwärtig keine allzu große Gefahr, so Liedtke. Durch die Radspuren des Bokimobils kann man aber rechts und links der Loipen sehr gut gehen. „Die Bedingungen für Skilangläufer sind derzeit wirklich ideal“, freut sich Liedtke.

Von Gerit Herold