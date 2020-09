Glowe

Mit einem kleinen Kurparkfest feierten etwa 300 Einwohner und Gäste von Glowe am Sonntag die Einweihung einer neuen Plastik des Wittower Künstlers Mile Prerad. Neben der Plastik mit dem Titel „Der Tropfen“ wurde auch eine Tafel mit Informationen über das Leben und Schaffen von Prerad - vor allem über die Steinskulpturen im Kurpark Glowe – der Öffentlichkeit übergeben.

Der Steinmetz, der sein Atelier in Lobkevitz betreibt, gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Bildhauer im norddeutschen Raum. Der gebürtige Bosnier, der Mitte der 1960er Jahre nach Deutschland übersiedelte, hat in den vergangenen 50 Jahren eine Vielzahl an Kunstprojekten im ln- und Ausland realisiert. Dabei sind Prerads Arbeiten derzeit in 15 Städten und mehreren Ländern Europas zu sehen.

Thematisch befasste sich Mile Prerad immer wieder mit der Natur, mit Religion, Toleranz und dem schweren Leben der Gastarbeiter in der Fremde und setzte sich zunehmend für Menschenrechte und Integration ein. Als Ende der 80er Jahre der Krieg auf dem Balkan wütete, entstanden mehrere Arbeiten zum Thema Religion und Frieden, unter anderem eine Christusfigur, die Prerad an öffentlichen Plätzen in Europa fertigte und anschließend zersägte.

Aus Findlingen werden Fische, Seehunde oder Adler

Das Denkmal sei aber „ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Gemeindesprecher Roland Drossel. Vielmehr habe Mile Prerad auch auf Rügen und in Stralsund längst seine Spuren hinterlassen. Viele seiner Werke beschäftigen sich mit maritimen Themen und der außergewöhnlichen Natur im Ostseeraum. Skulpturen, meist direkt aus den Findlingen geschlagen, die es an der norddeutschen Küste als Überbleibsel der letzten Eiszeit zuhauf gibt, stehen beispielsweise vor dem Ozeaneum in Stralsund, in Glowe oder in Lobkevitz.

Im Kurpark Glowe, der von mächtigen Findlingen gesäumt ist und malerisch direkt auf dem Königshörn, östlich des Glower Hafen gelegen ist, wird Mile Prerad aus den Findlingen im Lauf der Jahre und in unzähligen Arbeitsstunden mehrere Skulpturen erschaffen. Bereits jetzt können hier viele seiner großartigen Arbeiten bewundert werden, unter anderem Seeadler, Seehunde, Schweinswale, Fossilien oder die Kogge von Wiek. „Der Name der neuen Skulptur hat auf jeden Fall schon Mal zum regnerischen Wetter gepasst“, so Robert Drossel.

