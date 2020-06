So entwickelte sich die St.-Bonifatius-Gemeinde auf Rügen seit dem 20. Jahrhundert

Bergen

Die Entwicklung der St.-Bonifatius-Gemeinde blieb auch ab dem 20. Jahrhundert spannend. Unter anderem sind zwei Episoden aus dem Leben und Wirken von Pfarrer Maximilian Kaller interessant, der einen Aufbau und ein Zusammenwachsen der Gläubigen auf der Insel bewirkte und die Bergener Pfarrei übernahm.

„An einem stürmischen Novembertag des Jahres 1909 reiste ich abends von Bergen nach Wiek, um dort am Sonntag Gottesdienst abzuhalten... . Ich kam bis zur Wittower Fähre. Dort wurde uns Reisenden eröffnet,des Sturmes wegen könne von einer Überfahrt keine Rede sein. Wir mussten also wohl oder übel nach Bergen zurück, kamen da um 10 Uhr abends an, nachdem wir vier Stunden in dem ungeheizten Eisenbahnwagen gefroren hatten. Ich lief sofort zu meinem Kutscher, bestellte ihn für 2 Uhr nachts zum Anspannen, denn es blieb nichts übrig, als die Nacht durchzufahren, um auf dem Landwege über Sagard-Breege-Altenkirchen nach Wiek zu kommen. Schön war die Reise nicht. Sie dauerte von zwei Uhr nachts bis um 8 Uhr morgens, ohne Schlaf, im offenen Wagen, bei furchtbarem Sturm, der allerdings in den Morgenstunden nachließ; aber die Mühe wurde belohnt....“

Reise über Rügen mit dem Motorrad

Eine andere Aufzeichnung belegt, wie angespannt die Situation zu Beginn des 1. Weltkrieges 1914 auf Rügen war. „Als der Krieg ausbrach, entstand Furcht und Verwirrung sowohl unter den Bewohnern Rügens als auch unter den Schnittern. Beide Teile fürchteten, von den anderen Schaden zu leiden. Vage Gerüchte schwirrten umher von angeblichen Gräueltaten der Schnitter. Gleich am zweiten Mobilmachungstage früh 6 Uhr bekam ich ein Schreiben des stellvertretenden Landrats Freiherr von Wangenheim mit der Bitte, ihn um 7 Uhr aufzusuchen“.

So reiste Pfarrer Kaller, meist auf dem Motorrad, auf die Güter und Orte von Rügen, um die Menschen zu beruhigen. Man redete von Verschwörungen und Übergriffen. Als Landsturmleute die Sicherung der Straßen übernahmen, beruhigte sich die Lage zunehmend.

Fundamente des Glaubens gefestigt

Die Verdienste des Pfarrers Maximilan Kallers fanden ihre gebührende Würdigung in seiner Büste. Sie befindet sich heute in der Taufkapelle unter der Orgel. 1930 wurde Kaller durch päpstlichen Erlass Pius XI. Bischof von Ermland. Er musste am 29. August 1945, wie viele andere, das Ermland verlassen. Am 29. Juni 1946 ernannte ihn Papst Pius XII. zum „Päpstlichen Sonderbeauftragten für die heimatvertriebenen Deutschen“. Pfarrer Kaller hat nicht nur die katholische Bergener Gemeinde geprägt, sondern auch den Zusammenhalt der Menschen und die Fundamente des Glaubens durch seine Werke gefestigt. Damit ist er in seinen 12 Jahren Mission auf unserer Insel auch zu einer verdienstvollen Symbolik geworden. Die Büste ist eine Arbeit der Bildhauerin Regine Wieland.

Büste des Maximilian Kaller. Quelle: Uwe Hinz

Maximilian Kaller erlag am 07. Juli 1947 in einer kleinen Wohnung im stark zerstörten Frankfurt am Main einem Schlaganfall. Kallers Nachfolger wurde Pfarrer Franz Klein. Er schrieb seine Gedanken nieder und würdigte damit seinen Vorgänger: „Was mein Vorgänger eingerichtet hatte, brauchte ich nur fortzuführen resp. auszubauen.Für ihn gab es viel zu tun, einzurichten etc.. Für mich nur weiterzuführen...“.

Sanitätsrat spendet Gelder für Glockenturm

Unter dem Architekten August Kaufhold bekam die umgebaute und erweiterte St.-Bonifatius-Kirche ein verändertes Gesicht. Architektonisch im Geiste der Neostile des ausgehenden 19. Jahrhunderts handelt es sich um eine neugotische Backsteinkirche, mit einem nördlich ausgebauten Querschiff und Empore. Ein kleiner Dachreiter mit Glocke und Kreuz schmückt die Kirche. Am 9. Juni 1912 wurde das Gotteshaus benediziert.

Zwischen 1931 bis 1942 versah Pfarrer Karl Willimsky sein Amt in der Bergener St. Bonifatiusgemeinde. In dieser Zeit wurde der Glockenturm erbaut. Dazu gibt es folgende Episode: Sanitätsrat Dr. Settegast hatte einen Sohn, der in Süddeutschland Medizin studierte. Dieser hing einer Studentenschaft an, die einem Ehrencodex im „Chorgeist“ der um 1800 gegründeten Landsmannschaften verpflichtet war. Dabei wurde der Sohn schwer verletzt. Der Vater holte den Sohn Hubertus nach Hause und behandelte und pflegte ihn. Dieser blieb jedoch körperlich behindert. Das Erbe des Vaters reichte über die Lebenszeit des Sohnes und so verfügte dieser testamentarisch, sein Vermögen der katholischen Kirchengemeinde zu Bergen zu übereignen. Mit den Geldern wurde dann der Glockenturm erbaut.

Haft wegen Kritik am Nationalsozialismus

1942 folgte auf Pfarrer Willimsky Pfarrer Karl Böhmer. Dieser war zuvor als Seelsorger für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter engagiert. Seine kritische Haltung zum Nationalsozialismus wurde ihm zum Verhängnis. So kreidete man Pfarrer Böhmer auch seinen seelsorgerischen Einsatz für die Zwangsarbeiter an. Seine Aussage in der Pfarrchronik blieb nicht unentdeckt: „Wenn Gott doch erst diesem Tyrannen Hitler das Handwerk legte.“ Am 3. Juli 1943 wurde er im Zusammenhang mit dem „Fall Stettin“ durch die Gestapo verhaftet, in das Konzentrationslager Hängerwelle (Stettin-Pölitz) gebracht und durch ein Sondergericht in Stettin zu zwei Jahren Haft und drei Jahren Ehrenverlust verurteilt.

Die Taufkapelle mit dem Taufbecken. Quelle: Uwe Hinz

Im Februar 1945 wurde er, die Ostfront rückte der Oder immer näher,aus der Haft entlassen. Er nahm 1945 seine Tätigkeit als Pfarrer wieder in Bergen auf Rügen auf. Die Zeit der Haft beschrieb er später wie folgt: „Was ich in dieser Zeit körperlich und geistig gelitten habe, weiß der allwissende Gott, der mir beigestanden hat, dies alles zu ertragen und zu überwinden“. Aufrechtes Handeln unter der NS-Zeit wurde ebenfalls auf Rügen bestraft. Pfarrer Karl Böhmer betreute bis 1950 die katholische Gemeinde St. Bonifatius.

Starker Anstieg der Katholiken

Von 1919 bis 1965 etablierten sich in Bergen die Marienschwestern. Diese begannen ihre Arbeit mit der Vorbereitung von Kindern zur Erstkommunion und nach dem Zweiten Weltkrieg sahen sie ihre Aufgabe in der Seelsorge.1928 zählte Rügen 2500 und 1947 8000 Katholiken. Mit den Flüchtlingen des Krieges kamen viele Trecks mit Katholiken besonders aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach Rügen und mehrten die katholische Glaubensgemeinschaft beträchtlich.

1964, unter Pfarrer Friedrich Horch mit der Amtszeit von 1950-1964, wurde unter anderem aus alten Barackenteilen ein Gemeindehaus neu errichtet mit dem „katholischen Saal“, der größte Gemeindesaal auf der Insel. Heute, nach zahlreichen Umbauten und Veränderungen ist es ansprechendes Gemeindehaus zum Wohlfühlen geworden.

Rekonstruktion der Kirche

Am 8. Dezember 1973, nach Abschluss von Rekonstruktion und Renovierung und der Weihe eines neuen Altars der Pfarrkirche, bekam St. Bonifatius ein sehr verändertes Gesicht. Die Steine für den Altar sammelten die Gemeindeglieder – ein wichtiger, symbolischer Akt.

Kircheninneres vor der Rekonstruktion. Quelle: Uwe Hinz

Eine besonders verehrte Persönlichkeit war Pfarrer Georg Rolle, der das Amt von 1965 bis 1988 innehatte. Neben vielen Bergenern war auch Großmutter Clara sehr angetan von Pfarrer Rolle, den sie als mitfühlend und engagiert beschrieb. Besonders ansteckend fand sie sein helles Lachen und oft frohes Gemüt. Unter Rolles Regie erfolgte die Rekonstruktion der Kirche. Es wurde unter seiner Leitung ein modernes, der Zeit entsprechendes Interieur geschaffen. Ein alter wich dem neuen Altar. Die wertvollen Holzreliefs der Heiligen im einstigen Flügelaltar finden wir heute an verschiedensten Stellen auf weiß getünchter Wand im Kirchenschiff platziert. Manch Herkömmliches wich dem Neuen oder wurde mit integriert.

Kirchenmusik im Fokus

Die farbigen Glasfenster der Kirche stammen aus dem Jahre 1992. Beiderseits der Apsis befinden sich das Tabernakel, Reliefs des heiligen Bonifatius, Christophorus, Michael und Georg – Details von dem einstigen Altar. Nachdem die alte Orgel nicht mehr reparierbar war und entfernt wurde, erklang Ostern 2000 eine neue – alte 120-jährige Orgel einer Gemeinde des Bistums Augsburg. Besondere Verdienste, gerade in der Förderung der geistlichen Musik, erwarb sich Kantor Dieter Kreutzkamm i.R. Er praktizierte seit 1965 über die Musik das Miteinander evangelischer und katholischer Christen.

Die Ostern 2000 geweihte Orgel und Taufkapelle. Das 140 Jahre alte Instrument war ein Geschenk des Bistums Augsburg. Quelle: Uwe Hinz

Sein Verdienst ist die Entwicklung der Kirchenkonzerte, die mittlerweile in St. Marien und St. Bonifatius gute Tradition haben. Dieter Kreutzkamm zog mit seiner Frau 2019 von der Insel Rügen zu seinen Kindern. In der Nachfolge bewahrt Kantor Frank Thomas zu St. Marien diese Tradition.

Aktuell 1700 Katholiken auf Rügen

Am 1. September 1999 schlossen sich die katholischen Gemeinden zu einem Pfarrverband Rügen zusammen. Dieser war leider den Umständen der Zeit geschuldet. Seit 1996 wurden die katholischen Christen der Insel von einem Pfarrer und einem Diakon betreut. Das Wirken lag bis zu seinem Abschied von Rügen vertrauensvoll in den Händen von Pfarrer Harry Karcz und seinen Mitstreitern. Ihm folgte Pfarrrer Arndt Franke. Nach mehreren Vakanzen nahm der Pfarr-Vikar Bernhard Scholtz im Oktober 2016 seine Arbeit als Seelsorger in Bergen auf.

Ab dem 01. Januar 2020 arbeiten die katholischen Gemeinden Demmin, Stralsund und Rügen unter dem gemeinsamen Namen als Pfarrei St. Bernhard von Clairvaux zusammen. Bernhard von Clairvaux ( 1090 – 1153) war Abt, Kirchenlehrer und frühscholastischer Mystiker.

Hauptsitz der drei fusionierten Kirchengemeinden mit circa 6500 Katholiken und einem Altersdurchschnitt von 46,4 Jahren ist nun Stralsund unter Pfarrer Andreas Sommer. Diese Fusion ist der Rückläufigkeit der katholischen Gemeindemitglieder geschuldet. Auf Rügen leben derzeit 1700 Katholiken.

