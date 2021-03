So jung sind in Vorpommern die SPD-Kandidaten für den Bundestag

Stralsund/Greifswald

Die SPD schickt Anna Katharina Kassautzki als Kandidatin für die Bundestagswahl im September ins Rennen. Die 27-jährige Greifswalderin soll im Wahlkreis 15 (Vorpommern-Rügen, Greifswald, Amt Landhagen) das Erbe der Stralsunderin Sonja Steffen antreten, die nach drei Legislaturperioden nicht mehr antritt.

Kassautzki ist studierte Staatswissenschaftlerin und arbeitet an der Universität Greifswald. „Sie sieht ihre Schwerpunkte auf den Herausforderungen, die der Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten bevorstehen: Dazu gehörten das Stadt-Land-Gefälle und die flächendeckende Sicherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge, die Chancen und Risiken der Digitalisierung und der Umwelt- und Gewässerschutz“, teilt ihre Partei mit. Durch staatliche Subventionierungen müssten die Kommunen in diesen Feldern stärker unterstützt werden.

Kassautzki ist 27, von Malottki ist 34

„Der Bundestag muss jünger und weiblicher werden. Mit Anna Kassautzki haben wir eine kluge und inhaltlich starke Kandidatin aufgestellt, die für Vorpommern kämpfen wird“, kommentierte Manuela Schwesig, SPD-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, die Aufstellung im Wahlkreis 15.

Der Greifswalder Erik von Malottki kandidiert für den Bundestag. Quelle: Anne Ziebarth

Auch im zweiten Vorpommern-Wahlkreis (Wahlkreis 16 umfasst das restlichen Vorpommern-Greifswald sowie östliche Teile des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) schickt die SPD einen jungen Kandidaten ins Rennen: Erik von Malottki, Greifswalder Stadt- und Landkreis-Politiker, wird am 1. April 35 Jahre alt. Die SPD ermittelte ihre Kandidaten erstmals per Videokonferenz und Briefwahl.

Von OZ