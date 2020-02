So lernen Diabeteskinder in MV spielerisch, mit ihrer Krankheit umzugehen

Karlsburg

Pizza backen im Klinikum Karlsburg? Aber klar doch: Zehn Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren versuchten sich vergangene Woche mit großer Kreativität in dieser Kunst. Sie schnippelten voller Eifer Paprika, Pilze, Salami und Schinken und belegten dann üppig den vorbereiteten Pizzateig. Zum Schluss kam Käse darüber. Die Kleinen waren im Umgang mit dem Küchenmesser noch wenig geübt. Aber alle hatten Spaß dabei, die Pizza kreativ zu gestalten. Anschließend hieß es warten, bis der Boden knusprig goldbraun war...

Was sich wie ein Kochkurs für Kinder anhört, ist für die Mädchen und Jungen in Karlsburg viel mehr: Sie üben das Berechnen von Broteinheiten – eine angesichts ihrer Erkrankung äußerst wichtige Tätigkeit. Die Kinder sind alles Typ-1-Diabetiker. Und nur wer genau weiß, wie viele Kohlenhydrate er zu sich nimmt, kann auch exakt bestimmen, wie viel Insulin er benötigt. Das Insulin ist für Menschen mit Typ-1-Diabetes lebenswichtig.

Errechnen der Broteinheiten ganz wichtig

„Eine halbe Pizza entspricht sechs Broteinheiten“, erklärt Schwester Carola Kwiatkowska. „Ihr wisst, dass die Kohlenhydratmenge wichtig für euren Insulinbedarf ist“, fügt sie noch an. Die Mädchen und Jungen nicken. Beim Typ-1-Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse des Menschen kein lebensnotwendiges Insulin, so dass dieses ständig zugeführt werden muss. Die Kinder tragen deshalb Insulinpumpen oder besitzen einen Pen zum Spritzen.

Zwölftägige Ferienkurse gibt es seit vielen Jahren in Karlsburg in den Sommerferien für Diabeteskinder. Für die Grundschüler (1. bis 4. Klasse) wurde in diesem Jahr erstmals eine kürzere Schulung über sieben Tage in den Winterferien getestet, um die Kinder nicht zu lange aus dem Elternhaus zu nehmen. „Mit sieben und acht Jahren sind viele Mädchen und Jungen noch nie ohne Eltern und Großeltern unterwegs gewesen, wir wollten dem möglichen Heimweh etwas begegnen“, meint Dr. Antonia Müller mit einem Lächeln.

Kinder lernen, Unterzuckerung zu erkennen

„Mit Schulbeginn sind die meisten Mädchen und Jungen in der Lage, sich etwas intensiver mit ihrer chronischen Erkrankung zu beschäftigen. Sie können zumeist eine beginnende Unterzuckerung gut erkennen und lernen, darauf angemessen zu reagieren“, sagt Müller. Die Ärztin hat sich auf Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes spezialisiert.

In speziellen Schulungskursen wird den betroffenen Kindern und Jugendlichen viel Wissen über den Diabetes vermittelt, und sie verbringen gemeinsam mit Gleichaltrigen ihre Freizeit. „Das ist wichtig, um das Selbstbewusstsein zu stärken“, so die Ärztin. Mit dem Ergebnis in den jetzigen Winterferien ist sie zufrieden. Viele der Kinder möchten gern wiederkommen, um ihre Freunde zu treffen.

Ferienkurse für den Sommer stehen fest Im Klinikum Karlsburg besitzen Ärzte, Schwestern, Pfleger und Mitarbeiter bei der Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes langjährige Erfahrungen und hohe Kompetenzen. Seit 1978 werden die Mädchen und Jungen altersgerecht in der Ferienzeit geschult. Praktisches Wissen und unterhaltsame Freizeitaktivitäten wechseln sich ab. Die Teilnehmer der Schulungskurse werden stationär aufgenommen und in Gruppen betreut. Die Ferienkurse im Sommer 2020 stehen jetzt fest: Einschulungsvorbereitung für ein Kind mit Elternteil vom 10. bis 18. Juni Schulungskurs (7-15 Jahre) vom 20. Juni bis 2. Juli Schulungskurs (7-15 Jahre) vom 4. bis 16. Juli Kurs für Jugendliche ab 16 Jahre vom 20. bis 31. Juli Onlineanmeldung für die Kurse über: http://www.kinderdiabetes-karlsburg.de

Auch körperliche Anstrengung erlaubt

Lennox und Fio sind die Jüngsten – und die Wildesten. Mit ihren sieben und sechs Jahren fällt ihnen das Stillsitzen, Zuhören und Befolgen der Anweisungen noch schwer. Aber Carola Kwiatkowska weiß, wie sie zu bändigen sind: „Wer kann am schnellsten diese Schüssel mit geschnittener Salami füllen?“ Die beiden Knirpse recken die Arme in die Höhe. „Auf die Plätze, fertig, los ...“ Der zehnjährige Florian aus Neubrandenburg ist da schon viel abgeklärter und freut sich schon auf das leckere Abendessen. Anastasia und Hannah haben schon Appetit.

Die neunjährige Nele aus Lubmin war schon einmal zum Sommerkurs in Karlsburg. „Jetzt in den Winterferien ist auch schön. Wir unternehmen viel gemeinsam, waren zum Beispiel klettern.“ Carola Kwiatkowska berichtet, dass sich viele Helfer im Vorfeld Gedanken machen, um die Ferientage möglichst interessant zu gestalten.

„Vor allem sollen sie merken, dass sie trotz ihrer Erkrankung auf fast nichts verzichten müssen, wenn sie regelmäßig ihren Blutzucker messen und die Broteinheiten errechnen“, betont sie. Die körperlichen Anstrengungen lassen sich bei entsprechender Ernährung und einer abgestimmten Insulinzufuhr gut meistern.

32 000 Kinder leiden am Typ-1-Diabetes

Der Diabetes mellitus ist eine Volkskrankheit, unter der in Deutschland rund sechs Millionen Menschen leiden. Über 90 Prozent der Betroffenen haben einen Typ-2-Diabetes, der als Wohlstandserkrankung gilt und beeinflussbar ist.

Anders beim Typ-1-Diabetes. Dahinter verbirgt sich eine Autoimmunerkrankung, die zumeist in den ersten beiden Lebensjahrzehnten beginnt und an der derzeit etwa 400 000 Menschen in Deutschland leiden. Der Anteil der Kinder wird auf etwa 32 000 Mädchen und Jungen geschätzt.

Beim Typ-1-Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse des Menschen kein lebensnotwendiges Insulin, so dass dieses ständig zugeführt werden muss, da es für den Stoffwechsel und die Regulierung des Blutzuckerspiegels nötig ist. Grund für die nicht vorhandene Insulinproduktion sind zerstörte Inselzellen. Als Ursachen für den Typ-1-Diabetes gelten ein Immundefekt, erbliche Veranlagung sowie äußere Einflüsse, wie Infektionen.

