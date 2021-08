So schön war die Einschulung auf Rügen

Sellin

Endlich Schulkind! Rund 500 Mädchen und Jungen starteten am Wochenende auf Rügen und Hiddensee in einen neuen Lebensabschnitt. Trotz Einschränkungen durch die Corona-Auflagen haben die Grundschulen die Einschulungsfeiern für die Abc-Schützen so schön wie möglich gestaltet. Einige Klassen feierten getrennt, andere gemeinsam.

Gemeinsame Feier auf dem Schulhof

So in der Grundschule Sellin, wo das Festprogramm am Atrium auf dem mit Luftballons und Sonnenblumen geschmückten Schulhof stattfand. Hier wurden zwei Klassen mit insgesamt 29 Kindern eingeschult. Aufgeregt saßen die Mädchen und Jungen auf den Bänken, vor ihnen waren die bunten Ranzen abgestellt. Alle hatten sich für ihren großen Tag herausgeputzt: die Mädchen mit hübschen Frisuren in schicken Kleidern, manche Jungen mit Weste, Fliege oder Hut gekleidet. „Eins, zwei, drei ...“, lautstark unterstützten sie Schulleiterin Anne Eckert beim Durchzählen der Erstklässler, bevor die zweite Klasse alle Gäste mit Liedern und Gedichten erfreute.

Zur Galerie Bilder von der Einschulungsfeier in Sellin auf Rügen

Grundschule bekommt neuen Hortanbau

„Bis gestern standen wir noch im Bauschutt“, bedankte sich Anne Eckert bei den vielen fleißigen Helfern, die noch pünktlich zur Einschulungsfeier alles hergerichtet hatten. Die Grundschule bekommt einen neuen, zweistöckigen Hortanbau, der eigentlich schon zum Schulstart fertiggestellt sein sollte.

Dann war der große Moment da: Nacheinander wurden immer vier Schülerinnen und Schüler aufgerufen, nach vorne zukommen, um die bunten Schultüten in Empfang zu nehmen. Ein Schreckensaugenblick für Amy. Sie war sich ganz sicher, dass ihre Zuckertüte noch zu Hause war. Doch auch sie konnte schließlich ihre große lilafarbene Tüte glücklich in ihre Arme schließen. Dann gingen die Schulanfänger mit ihren Klassenlehrerinnen Bärbel Sieck und Cornelia Fritsche in ihre neuen Klassenräume.

Erdbeertorte, Tischfußball und Gartenparty

Erstes Kennenlernen: Die Mädchen und Jungen der Klasse 1b und ihre Klassenlehrerin Cornelia Fritsche haben in der Lese- und Erzählecke des Klassenzimmers Platz genommen. Quelle: Gerit Herold

Die Klasse 1b besuchen fünf Mädchen und neun Jungen. „Das ist das erste Mal, dass ich eine kleinere Klasse habe“, freut sich Cornelia Fritsche auf die Arbeit mit ihren Schützlingen. Sie zeigte Emma, Ella, Thor, Kolja, Pius und den anderen Schulneulingen ausgiebig das Klassenzimmer mit Globusball, großer Uhr, Igelhandpuppe und Leseraupe Günni. Nun lernten sie auch die Hexe Lulu kennen, mit der sie Lesen lernen werden. Schließlich nahmen die Kinder auf dem kuschligen blauen Teppich in der hinteren Ecke des Klassenzimmers Platz. „Hier treffen wir uns immer, um uns gegenseitig zu erzählen, was wir erlebt haben“, so Fritsche. Reihum verrieten die Schulanfänger, wie sie noch ihren großen Tag mit der Familie und Freunden begehen werden. Die einen mit Erdbeertorte oder Stockbrot am Feuer, die anderen mit Tischfußball, Tauziehen oder einer Gartenparty.

Lernrückstände individuell aufholen

Mit den neuen Abc-Schützen werden an der Grundschule Sellin insgesamt 122 Kinder unterrichtet. Bis auf die zweite Klasse mit 26 Schülerinnen und Schüler sind alle Klassenstufen zweizügig. Schulleiterin Anne Eckert blickt optimistisch ins neue Schuljahr: „Wir sind personell sehr gut aufgestellt und in der glücklichen Lage, dass alle Lehrerstellen besetzt sind. Eine Sonderpädagogin ist jetzt fest mit im Team und auch eine Schulsozialarbeiterin unterstützt uns intensiv.“

Durch die Corona-Pandemie würden zehn Schulwochen fehlen, die nun aufgearbeitet werden müssen. „Die Lernstandserhebungen in allen Klassen werden jetzt zeigen, wo wir ansetzen und Lücken schließen müssen“, so Eckert. Es sollen Fördergruppen gebildet werden, um Rückstände individuell aufzuholen. Durch die flexible Schuleingangsphase habe man ausreichend Zeit dazu, weil die Kinder die Klassenstufen 1 und 2 in bis zu drei Jahren absolvieren können. In der jetzigen zweiten Klasse habe man keinen Schüler zurückstellen müssen, so Eckert.

Von Gerit Herold