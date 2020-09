So verbringt Rügens Radio-Star Nora Sanne die letzten Wochen vor der Geburt

Rügen

Ein paar ruhige Tage bleiben noch, bevor sich das Leben für Nora Sanne grundlegend ändern wird. Anfang Oktober erwartet die Rüganerin ihr erstes Kind und tauscht Mikro und Kopfhörer gegen Schlaflieder an der Babywiege. Von 2012 bis 2015 begleitete ihre Stimme allmorgendlich an der Seite von Timo Close und Wetter Werner die Hörer von Antenne MV mit der Morningshow in den Tag. Wie Nora Sanne verrät, erwarten sie und ihr Verlobter Sebastian ein Mädchen.

Bisher fühlte sich die 36-Jährige in ihrer Schwangerschaft rundum wohl. „Es ist eine schöne Schwangerschaft mit wenig Wehwehchen. Ich weiß, dass ich da Glück hatte und Freundinnen schon mehr gelitten haben“, zeigt sich die werdende Mutter entspannt. Bis auf leichte Übelkeit zu Beginn der Schwangerschaft und nun geringe Wassereinlagerungen im Endspurt hatte sie kaum mit Problemen zu kämpfen. „Ich bin dankbar, dass ich so eine schöne Schwangerschaft hatte. Jetzt reicht es aber auch bald. Ich komme kaum noch in die Schuhe“, gesteht Nora Sanne.

Heimatbesuch auf der Insel Quelle: privat

Rügener Heimat immer im Herzen

Seitdem sie 2015 zum Radiosender MDR Jump wechselte – wo sie nun seit zwei Jahren wieder an der Seite ihres vertrauten Kollegen Timo Close die Feierabendshow moderiert – ist die Ur-Rüganerin in Leipzig zu Hause. Dort wurden in den letzten Wochen Babybettchen und Wickelkommode aufgebaut oder die Zeit mit dem Zusammenbau eines Mobiles für die Kleine verbracht. Solange die Entbindung noch nicht unmittelbar bevorstand, nutzte Nora Sanne die Sommerwochen natürlich auch dazu, ihre Mutter auf der Heimatinsel Rügen zu besuchen und hier das Meer, die Wälder und Wiesen – einfach die ruhigen Ecken zu genießen. „Ich bin stolz darauf, wo ich herkomme“, wirbt sie immer wieder gerne für ihre Heimat.

Während Nora Sanne die letzten Tage zu Hause genießt und auf eine spontane natürliche Geburt hofft, war der Weg bis zur Schwangerschaft überraschend turbulent. „Man setzt die Pille ab, weil man schwanger werden möchte. Nie hätte ich damit gerechnet, solche Probleme zu bekommen“, erinnert sich die Moderatorin. Nach 20 Jahren hormoneller Verhütung stand ihr Körper plötzlich Kopf. „Es hat lange gedauert, bis die Hormone wieder im Gleichgewicht und ich wieder bei mir war.“ Was sie bis dahin nie hinterfragt hat, würde sie rückblickend nicht noch einmal so machen. „Ich möchte jungen Mädchen auf jeden Fall empfehlen, genauer hinzusehen und sich zu überlegen, welche Alternativen sich anbieten“, sagt die 36-Jährige.

Entbindung ohne mütterlichen Beistand aber hoffentlich mit dem Partner

Bis ihre Stimme nun wieder durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und über das Internet in die Welt und ihre alte vorpommersche Heimat tönt, werden einige Monate vergehen, die viel Aufregung, Spannung und Glück versprechen. Fest steht bisher nur, dass die junge Frau in den letzten Tagen nicht mehr an die Küste reisen wird und die Tochter auf jeden Fall eine gebürtige Leipzigerin werden soll. „Auch wenn uns hier der familiäre Rückhalt fehlt – meine Familie ist auf Rügen, seine bei Rostock – war die Schwangerschaft für uns kein Grund zurückzuziehen. Aber man denkt schon darüber nach, ob man eine gute Mutter sein wird und es hinbekommt“, so Nora Sanne. Der Austausch mit Freunden sei nun besonders wichtig.

Außerdem hofft sie, dass die Corona-Lage sich nicht verschlimmert und am Ende noch verhindert, dass der werdende Vater zur Geburt an ihrer Seite sein kann. „Das wäre sonst der Super-Gau für mich. In den Monaten durfte schon keine Begleitperson mit zum Arzt, was sehr schade war.“ Damit der Verlobte zumindest nicht ganz auf die Ultraschallbilder verzichten musste und die Vorfreude geteilt werden konnte, hat die Schwangere die Untersuchung einfach mit dem Handy aufgezeichnet. „Ich freue mich nun auf das Erlebnis. Es ist manchmal noch etwas surreal. Man weiß, der Bauch wächst, aber man kann es sich noch nicht richtig vorstellen.

Die letzten ruhigen Wochen genießt Nora Sanne in ihrer Wahlheimat Leipzig. Quelle: privat

Radio-Rückkehr auf Raten – vielleicht auch aus dem Home-Studio

Ihre Rückkehr in den Arbeitsalltag hat Nora Sanne noch nicht bis ins Detail durchgeplant. „Da wollen wir flexibel bleiben“, sagt sie. Da sie auch schon in den letzten Monaten coronabedingt aus dem Home-Office auf Sendung gehen konnte, während Timo Close im Studio in Halle saß, sieht sie darin auch zukünftig eine Option. „Das klappt technisch gut und ist nicht rauszuhören. Vielleicht kann ich mich dann auch zwischendurch mal einschalten. Da sind wir aber nicht festgelegt“, so Sanne.

Denn letztendlich wird auch der Papa Sebastian in der Elternzeit aktiv werden. Als Musiker ist er durch die derzeitigen Auflagen in der Ausführung seines Jobs eingeschränkt. „Aber auch vor Corona war er ja meist am Wochenende unterwegs und ist in der Woche flexibel. Ich habe nachmittags gearbeitet und habe vormittags Zeit, so dass sich ein Modell finden lassen wird“, ist die Bald-Mama zuversichtlich.

Ein Kita-Platz für das Kind steht bisher noch nicht in Aussicht. Erst nach der Geburt können sich Eltern in Leipzig dafür eintragen lassen. „Die Chancen darauf sollen hier aber gut stehen“, meint Nora Sanne.

Bis es jedoch soweit ist, hat die junge Familie noch ausreichend Zeit, mit dem Nachwuchs dann auch die Küste zu erobern, wieder in der Hansestadt Rostock einzukehren oder die Ruhe auf der Insel Rügen zu suchen, wo die Oma bereits fleißig für das sehnsüchtig erwartete Enkelchen strickt.

Von Wenke Büssow-Krämer