So war der Karneval in Sassnitz mit 2G und Schluckimpfung  

Sassnitz

Ausverkauft! Schon Tage vor dem diesjährigen Karnevalsbeginn in Sassnitz war klar, dass die Hütte voll wird. Ein Jahr war es schließlich her, dass der Sassnitzer Karneval Club (SKC) und feierlaunige Hafenstädter coronabedingt auf den Faschingsspaß verzichten musste. Ein bisschen Angst, dass die Party in letzter Minute doch noch wegen der steigenden Inzidenz abgesagt werden muss, hatte SKC-Präsident Norbert Benedict dann doch. Aber: alles ging gut.

„Wir freuen uns riesig, dass es nun endlich wieder losgeht“, so Benedict, dem vor Aufregung das Motto der diesjährigen Session nicht gleich einfiel. Das lautet: „Bunt, lustig, schrill, der SKC macht Party, wie er will!“

Zur Galerie Bildergalerie vom Karneval in Sassnitz

„Das ist zur inneren Desinfektion.“

Für den Auftakt waren die Narren gut vorbereitet. „Wir hatten die Veranstaltung von Anfang an mit 2G geplant und haben hohe Sicherheitsstandards“, so Benedict. Sein närrischer Kollege Ralf Günter verriet, dass er sogar „2G Plus“ hat: „Gegessen, geduscht und getrunken.“

Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehörte auch, dass Gäste gleich nach dem Eintritt zur Schluckimpfung aus kleinen Gläsern gebeten wurden. Zur Auswahl standen dafür „Astra-Zeneca“ (Apfelkorn) „Biontech“ (Pfefferminzlikör) und „Sputnik“ (Kirschlikör). Für die rote Variante entschied sich Bürgermeister Frank Kracht, der mit seiner Frau Brunhilde gekommen war, und kommentierte: „Das ist zur inneren Desinfektion.“ Zum gut gelaunten Empfangskomitee gehörten neben dem Prinzenpaar Danny und Judith Timm auch Torsten Lungwitz, Mario Raphael und Christian Müller.

Ein Modell des „Königswegs“

Auch Finanzminister Karsten Käning strahlte: Etwa 120 Gäste waren dem Narrenruf der Hafenstädter „Schiff ahoi!“ gefolgt, um am Sonnabendabend im Restaurant „Neptun“ im Rügen Hotel die diesjährige Karnevalseröffnung zu feiern. Die wurde am 11.11. um 11.11. Uhr damit eingeläutet, dass die Sassnitzer Narren Bürgermeister Frank Kracht symbolisch den Rathausschlüssel abgenommen hatten. Als Geschenk hatten sie ihm ein Modell des „Königswegs“ überreicht, also der im Bau befindlichen Plattform am Königsstuhl. Der Königsweg sei der, wenn man auf die Toilette geht, hieß es in diesem Zusammenhang, wobei bei der präsentierten Klobrille nicht ganz klar wurde, ob das den Durchbruch oder den Durchblick bringt.

54 Mitglieder hat der SKC

54 Mitglieder hat der SKC, die das letzte Jahr vor allem mit Videokonferenzen, Wohnzimmerdiscos sowie lustigen Fotos und Clips in den sozialen Medien bei der Laune gehalten wurden. Dann konnte endlich wieder geprobt werden. Das eineinhalbstündige kurzweilige Programm war gespickt mit Zoten über Corona. Auffällig war dabei, dass selbst zahlreiche Stühle vor Lachen umfielen. Daneben schwang auch der Bürgermeister mit seiner Frau die Hüften bei „Let’s Dance“. Allerdings war die Jury mit Roky Komzahles, Mopsi Barbuse und Jogi Lambrusco mehr vom Prinzenpaar überzeugt. Vitamin B ist eben alles.

Landrat Stefan Kerth unter den Partygästen

Für Begeisterung und viel Beifall sorgten vor allem die spritzigen Tanzeinlagen der bunt kostümierten Kinderfunken, Funken und Pep Steps. Im Publikum hingegen war nur hier und da ein Papphütchen auf einem Kopf zu entdecken. Zum Saisonauftakt sei meist niemand verkleidet, weil sich die Leute da noch nicht so recht trauen würden, verriet eine Szenekennerin. Und so fiel auch Landrat Stefan Kerth nicht groß auf, als er dem Sassnitzer Narrentreiben einen Besuch abstattete.

Von Gerit Herold