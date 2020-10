So war die 26. Tour d’Allée auf Rügen

Rügen

Mannigfaltig waren die Verunsicherungen bis kurz vor dem Start der diesjährigen 26. Tour d’Allée bei allen Radfahrteilnehmern und Organisatoren, die wohl nichts mehr fürchteten als eine weitere Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen. Doch ein Anziehen der Zügel hinsichtlich weiterer einschränkender Regelungen blieb bis zum Samstagmorgen aus. Und so konnte Rad-Olympialegende Olaf Ludwig pünktlich um zehn Uhr den Countdown vor dem Störtebeker Brauquartier starten.

Fahrerfeld aus 330 Teilnehmern

Start in Stralsund. Quelle: Christan Rödel

Das große Fahrerfeld aus etwa 330 Teilnehmern setzte sich, mit einer Polizei-Eskorte an der Spitze, in Bewegung und schon auf Höhe Altefähr, bis dort blieb der Radler-Pulk noch geschlossen beieinander, löste sich dieser etwas auf.

Zwei Stralsunder Radler setzten sich vom Fahrerfeld ab und schossen im wahrsten Sinne des Wortes voraus: Der 61-jährige Hansestädter Steffen Schüler und sein Sportfreund Reinhard Hell (52) waren es dann auch, die den Zwischenstopp in Zirkow auf dem Erdbeerhof als erste Teilnehmer um 11.30 Uhr erreichten.

Zwischenstopp bei Kuchen und Kaffee

Der Biologe Steffen Schüler und der Ingenieur Reinhard Hell sind leidenschaftliche semi-professionelle Radrennfahrer, die schon an internationalen Hobby-Bicycle-Rennen in Israel, Spanien und Portugal teilgenommen haben. „Wir finden, dass die Alleen-Tour sehr gut organisiert wurde und der Zwischenstopp hier bei leckerem Kuchen und Kaffee war ein toller Empfang“, so Steffen Schüler. Die beiden Hansestädter sausten wenig später in Richtung Sellin weiter und sind selbstverständlich auch wieder zurück nach Stralsund per eigener Muskelkraft gefahren.

Erdbeerhof-Mitarbeiterin Tina Schröder und ihre Kollegenschar erwarteten die Radler in Zirkow mit frisch gebackenem Blechkuchen, dampfendem Tee und Kaffee. Quelle: Christian Rödel

Kurz nach 12 Uhr kam das große Mittelfeld der Radler in Zirkow an und stürzte sich bei einsetzendem Regen auf den frischen Blechkuchen und den warmen Erdbeer-Sahne-Tee. „Wir haben heute schon um 5.30 Uhr mit dem Aufbau der Stände für die Radler begonnen und haben sicherheitshalber auch einige Schirme aufgestellt“, sagte Mirko Ottenbreit, Team-Leiter und Dorfmeister des Erdbeerhofes. Das war eine gute Entscheidung, denn kurz bevor das große Mittelfeld in Zirkow eintraf, öffneten sich die Regenschleusen am Himmel. Flink wie die Wiesel stellte die Erdbeerhof-Crew noch spontan weitere große Schirme als Regenschutz auf.

Desinfektionsmittel bereit gestellt

Die Standort-Chefin und gastronomische Leiterin Mandy Köhler ergänzte: „Wir haben natürlich auch alle Desinfektionsmittel bereit gestellt, damit alle hygienischen Auflagen erfüllt werden“. Mit Mundschutz und Gummihandschuhen schleppte Mitarbeiterin Tina Schröder die großen Backbleche an die Stände und zerschnitt den Kuchen in mundgerechte Stücke.

Die beiden guten ehrenamtlichen Seelen vom Org-Team der Tour: Das Leipziger Ehepaar Klaus und Ute Holle sicherten im Hintergrund die Tour ab und sorgten dafür, dass keiner zu Schaden gekommen ist. Quelle: Christian Rödel

Zu den stillen, unentbehrlichen Helfern im Hintergrund gehörte auch in diesem Jahr wieder das Leipziger Ehepaar Holle, das von den vielen Radlern schon liebevoll Frau und Herr Holle bezeichnet werden. „Das ist bereits unsere elfte Alleen-Tour, die mein Mann und ich mit absichern“, sagte Ute Holle mit ein wenig Stolz in der Stimme. Die beiden sächsischen Eheleute fuhren mit einem Transporter weit vor dem Pulk her, kümmerten sich um Wegweiser am Straßenrand, Hinweisschilder für Hygieneregeln und verteilten bei Bedarf auch Schutzmasken, falls diese verloren oder vergessen wurden.

Nach Regen Sonnenschein am Ziel

Beim Eintreffen der Radler in der Selliner Wilhelmstraße kurz nach 13 Uhr herrschte wieder eitel Sonnenschein und die teilweise erschöpften und mehr oder weniger durchnässten Radler fuhren mit zufriedenen Gesichtern durch das Ziel.

Steffi Besch von der Selliner Kurverwaltung war das erste Mal dabei und begeistert. Quelle: Christian Rödel

„Ich war, als der Regen einsetzte, zwar etwas frustriert, aber kurz vor Sellin, als die Sonne wieder schien, war der Frust wie weggeblasen“, sagte Steffi Besch, die das erste Mal die Tour mitgefahren ist. Für die Mitarbeiterin der Selliner Kurverwaltung stand gleich nach dem Erreichen des Ziels fest: „Nächstes Jahr möchte ich unbedingt wieder dabei sein“.

Straßensperrung wegen Unfall

Mit freudestrahlenden Gesichtern gelangte auch das junge Stralsunder Radler-Ehepaar Annegrit und Tom Schlimper in Sellin an. „Uns hat der Regen überhaupt nichts ausgemacht, weil wir uns sicherheitshalber wetterfeste Kleidung mitgenommen haben und so weitestgehend trocken geblieben sind“, meinten die beiden Hansestädter unisono. Einen kleinen Wermutstropfen gab es bei der Alleen-Tour allerdings auch: Wegen eines schweren Verkehrsunfalls, der nicht im Zusammenhang mit der Radtour stand, konnte die 60 Kilometer lange Strecke vom Kap Arkona bis nach Sellin erst nach einer Stunde wieder frei gegeben werden, sodass die Freizeitsportler sehr viel später als geplant im Ziel eintreffen konnten.

Von Christian Rödel