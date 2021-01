Bergen

Die letzten Vorbereitungen für das Sportschwimmbad in Bergen-Rotensee laufen auf Hochtouren. Was wird gebaut, worauf wird verzichtet? Auf welche Summe belaufen sich die Gesamtkosten? Diese und weitere Fragen hat die Verwaltungsspitze den Aufsichtsratsmitgliedern der beteiligten Bergener Wohnungsgesellschaft (Bewo) – eines hundertprozentigen Tochterunternehmens der Stadt – und den Stadtvertretern in einer Telefonkonferenz beantwortet.

„Das Wichtigste dabei ist, dass wir in enger Abstimmung mit den Planungsbüros die Planungen so abgestimmt und optimiert haben, dass wir im Kostenrahmen bleiben. Wir haben aus Kostengründen und Effektivität einige Dinge angepasst“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). So ist jetzt im Souterrain eine Physiotherapie vorgesehen. Nach ursprünglicher Planung hätten dort nur Pfeiler gestanden. Dadurch wird das Projekt geringfügig teurer.

Das Hamburger Architektur-Büro Geising + Böker hatte den Bergener Stadtvertretern im Dezember 2019 erläutert, wie das Schwimmbad einmal aussehen könnte, wo es stehen würde, welche räumliche Aufteilung zu erwarten ist und wie man sich den zeitlichen Ablauf vorstelle. Quelle: Geising + Böker

Die Stadt hatte 9,7 Millionen Euro eingeplant. Die Kostenberechnungen liegen nun bei 9,84 Millionen Euro. Damit das auch so bleibt und die Summe nicht zweistellig wird, werden „utopische Extras“ aus der Planung rausgenommen. „Was uns wichtig war, ist der Hubboden in dem Lehrschwimmbecken. Damit können wir die Möglichkeiten voll ausschöpfen und etwa Sportangebote für Rollstuhlfahrer anbieten“, sagt sie.

Stahlbeton statt Edelstahl

Zu den utopischen Extras gehört unter anderem das Material, aus dem die beiden Schwimmbecken bestehen sollen. Statt Edelstahlbecken einzusetzen, werden nun Stahlbetonbecken gebaut. Hier gibt es laut Bürgermeisterin nicht nur Einsparungen bei den Kosten in der Anschaffung, sondern auch in der Unterhaltung. „Es wurde beides berechnet. Wir haben dazu eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchführen lassen. Das Ergebnis lautet, dass ein gefliestes Becken die wirtschaftlichste Variante ist“, sagt Anja Ratzke.

Ebenfalls wird der Gastro-Bereich angepasst. Sitzgelegenheiten sind nach wie vor innen und außen geplant. Aber es wird im neuen Schwimmbad bis auf Bockwurst nur eine kalte Küche geben. Statt Pommes rot-weiß gibt es belegte Brötchen und Brezeln. Die Möglichkeit bestehe, dass sich vor dem Gebäude ein Imbisswagen etabliert. Auch im Saunabereich werde es keinen Ausschank geben, also keine Bedienung, keine Bar.

Keine zusätzlichen Kosten verursachen

„Wenn es jetzt an die Kostenkalkulation geht, kommen einige Dinge raus, damit wir im Kostenrahmen bleiben. Wir haben dafür auch gemeinsam mit den Stadtvertretern Grenzen gesteckt – und diese Ziele möchten wir einhalten. Wir sind aktuell weniger als 200 000 Euro über der Planung. Das soll auch so bleiben“, so Ratzke.

Was ist wichtig für die Betreibung? Viele Menschen sollen das Bad nutzen und es müssen Einnahmen erzielt werden. Dies funktioniere nur, wenn viele Bereiche abgedeckt sind. Dass etwa neben dem Schul- und Freizeitschwimmen auch Vereine aus verschiedenen Bereichen die Halle nutzen können. Die Bürgermeisterin denkt etwa an die beiden Begegnungsstätten in Rotensee und Bergen Süd, die das Angebot nutzen können.

Lehrer zu Rettungsschwimmern ausgebildet

In Sachen Gesundheitsbereich ist sie froh, dass sie einen Fachmann an ihrer Seite hat, den Stadtvertreter und Kinderarzt Dr. Thomas Hirsch ( SPD), der einen Teil des Gesundheitskonzeptes für die Schwimmhalle geschrieben hat. In seinem Bereich geht es um Kinder und Jugendliche, die an Adipositas leiden und die ein gezieltes Schwimmangebot bekommen sollen.

„Wir möchten eine Grundstruktur haben, wenn das Schwimmbad öffnet. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt schon mit diesen Dingen. Die Vorbereitungen müssen jetzt auch anlaufen“, sagt sie. So werden in der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ Lehrer zu Rettungsschwimmern ausgebildet, die später den Unterricht leiten sollen.

Unterhaltungskosten werden geteilt

Die Unterhaltungskosten betragen jährlich 600 000 Euro. Die eine Hälfte des Geldes kommt von der Stadt, die andere Hälfte von der Bewo. Dafür soll ein Tochterunternehmen gegründet werden. „Es ist durchaus üblich, dass eine kommunale Gesellschaft eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter, also an die Stadt, macht. Das ist in der Vergangenheit bisher nicht passiert“, sagt die Bürgermeisterin.

Die Stadt habe mit sehr hohen Kosten und sehr geringen Einnahmen gerechnet. „Wir wollten bei der Planung wissen: ,Was ist der schlimmste Fall?‘ Denn wir müssen es finanziell abfangen können“, sagt sie. Und weiter: „Ich halte auch am schlimmsten Fall nach wie vor fest, denn das kann geleistet werden.“

Mieten werden nicht erhöht

Durch die Gewinnausschüttung werden die Mieten nicht erhöht, macht die Bürgermeisterin deutlich. Die Bewo ist ein Unternehmen, das steuerpflichtig ist und das Gewinne erwirtschaften muss. „Wäre es nicht so, wäre es kein gesundes Unternehmen und würde auch nicht lange existieren.“

Die Fördermittelzusage für dieses Projekt gibt es bisher nur mündlich. Gerät der Baustart in Verzug, wenn es noch keine schriftliche Zusage gibt? „Wenn die baufachliche Prüfung abgeschlossen ist, dann besteht die Möglichkeit, den vorzeitigen Maßnahmebeginn zu beantragen“, sagt Anja Ratzke. Dann könne mit den Bauarbeiten begonnen werden, auch wenn der offizielle Bescheid erst später kommt.

