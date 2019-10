So will Rügen Touristen in Nebensaison auf die Insel holen

Putbus

Tourismus und Nachhaltigkeit: Dies sind für die Tourismuszentrale Rügen (TZR) zwei Begriffe, die zusammengehören sollen. Sie wird deshalb weiterhin auf Projekte wie „Weniger fürs Meer“ und Aktionen wie „5 vor 12“ bauen und sie stärker in den Fokus rücken. Ein Schwerpunkt für die kommenden Jahre ist die Nebensaison. Urlauber sollen Rügen auch dann kennenlernen, wenn Strände und Straßen auf der Insel nicht überfüllt sind.

Im Jahresbericht, der jetzt in Putbus vorgestellt wurde, ging es um die Entwicklung auf der Insel und um kommende Projekte. Fast fünf Tage bleiben die Menschen im Schnitt hier, die über die Rügenbrücke auf die Insel fahren. Dabei ging die Zahl der Gästeankünfte im Jahr 2018 mit 1,36 Millionen mit 0,2 Prozent im Vorjahresvergleich leicht zurück.

Und trotzdem: „Die Ausgangssituation ist komfortabel. Wir haben seit Jahren stabile Tourismuszahlen, sehr viele Gäste auf Rügen und eine hohe Tourismus-Intensität“, sagt Mana Peter. Sie ist Geschäftsführerin der seit 2001 existierenden Tourismuszentrale Rügen. Im Jahr 2015 wurde die Gesellschaft von sechs Gemeinden übernommen und in eine 100-prozentige kommunale GmbH umgewandelt. Ihre Hauptaufgabe: Die gemeinschaftliche Förderung und strategische Entwicklung des Tourismus für die gesamte Insel.

Zugverbindungen sollen nicht gestrichen werden

In Zeiten der Klimakrise würden immer mehr Menschen auf Urlaub in weit entfernte Ziele verzichten und auch die Bahn dem Auto vorziehen. „Die Insel Rügen hat keinen Flughafen. Dies könnte uns eines Tages in die Karten spielen.“ Für Mana Peter dabei wichtig sei aber auch, dass hier beispielsweise Bahnanbindungen geschaffen werden.

Uta Donner, Tourismusdirektorin in Baabe und Beiratsmitglied der TZR, pflichtet bei. Das Thema Nachhaltigkeit werde den Gastgebern in den kommenden Jahren immer stärker interessieren müssen, weil auch die Gäste das nachfragen würden. Es beginnt schon bei der Anreise. „Wenn Leute nicht mehr mit dem Auto kommen sollen und auch kommen möchten: Wie sollen sie dann kommen? Mit dem Zug?“ Dann müsse sich dafür starkgemacht werden, dass beispielsweise Zugverbindungen nicht gestrichen werden.

Dr. Wilfried Kramer vom Vorstand des Verkehrsclubs Deutschland Landesverband Nordost ( VCD) betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass es in diesem Bereich auf Rügen Nachholebedarf gibt. Er kenne keine Küstenregion, die so eine hervorragende Bahnanbindung habe. Täglich steuern neun ICE und Intercity Stralsund an, von denen fünf weiter auf die Insel fahren. Die Insel hat allein 35 Regionalbahnhöfe, von denen bisher nur vier mit den Fahrplänen der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen abgestimmt sind. Alle 35 Bahnhöfe müssten aus seiner Sicht diese Anbindung bekommen.

Überdurchschnittliches Qualitätsniveau

Die Tourismuszentrale Rügen hat künftig die Monate zu Beginn und Ende eines jeden Jahres im Blick. Dann sollen gezielt Gäste auf die Insel kommen. Rügen habe laut Mana Peter im deutschlandweiten Vergleich ein leicht überdurchschnittliches Qualitätsniveau. „Das stellt uns vor eine Herausforderung. Wenn wir eine gute Qualität haben, bedeutet es, dass Gäste eine hohe Erwartungshaltung haben“, sagt sie.

Dieses Niveau soll gehalten und auch noch weiterentwickelt werden. Die TZR möchte bewusst die Nebensaison nutzen, um den Urlaubern die Insel schmackhaft zu machen. „Wir wollen Gäste nicht mit Marketingaktionen anlocken, sondern ihnen langfristig ein gutes Produkt anbieten.“ Sie nannte Aktionen wie den Wanderfrühling, Aktivherbst oder die Woche der Nachhaltigkeit.

Im kommenden Jahr feiern die Schutzgebiete Rügens ihr 30-jähriges Jubiläum. In diesem Zusammenhang will die TZR den runden Geburtstag zum Anlass nehmen, die Naturlandschaft gebührend zu feiern. Neben Einblicken in die Welten der beiden hiesigen Nationalparke und des Biosphärenreservats, sollen Protagonisten der ersten Stunde zu Wort kommen, die sich einst leidenschaftlich für die Behütung dieses Guts einsetzten.

Von Mathias Otto