So würde der Sparkassen-Chef von Vorpommern 10. 000 Euro anlegen

Die Sparkasse Vorpommern plant als größte Bank des Landes in diesem Jahr keine großen Veränderungen. Das Filialnetz bleibt weitgehend erhalten. Allerdings werden Standorte weiter aufgepeppt. Wie und warum – darüber spricht der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Vorpommern, Ulrich Wolff, im Interview.

Herr Wolff, der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Zu Recht? Der Mann dürfte Ihnen mit seiner Bankenpolitik ja hin und wieder Kopfschmerzen bereitet haben.

Ulrich Wolff: Ich bin in dieser Frage hin- und hergerissen. Für unsere Kunden hat die Zinspolitik der EZB natürlich massive Auswirkungen, was beispielsweise die niedrigen Erträge bei klassischen Geldanlagen betrifft. Auf der anderen Seite muss man Mario Draghi zugestehen, dass er mit durchaus unkonventionellen Maßnahmen einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass die Finanzwelt nach 2008 nicht zusammengebrochen ist. Also, es ist richtig, dass er diese Auszeichnung erhalten hat, aber mit Einschränkungen.

Was würden Sie heute mit 10 000 Euro tun? Anlegen oder ausgeben?

Ich würde sie noch immer anlegen, aber dabei natürlich streuen. Einen Teil des Geldes würde ich so anlegen, dass es liquide bleibt. Einen weiteren Teil würde ich stabil und klassisch anlegen und den restlichen Betrag in Aktienfonds investieren.

Viele Menschen, gerade in ländlichen Regionen wie Vorpommern, scheuen sich aber, ins Risiko zu gehen. Die legen sich das Geld lieber unters Kopfkissen, als es in Aktien zu investieren.

Genau das wollen und müssen wir unseren Kunden erklären, damit sie nachvollziehen können, was mit ihrem Geld passiert, wenn sie es in Aktienfonds investieren – inklusive Chancen und Risiken. Wenn sie das Geld zu einem Zinssatz von 0,1 Prozent bei einer Inflationsrate von 1,5 Prozent auf einem Sparkassenbuch liegen haben, dann ist das Geldvernichtung. Jeder Kunde hat andere Ansprüche. Deshalb ist es für uns in unseren Beratungen wichtig zu wissen, was unsere Kunden im Leben planen. Wer gerade ein Haus baut, hat andere Bedürfnisse, sein Geld einzuteilen, als jemand, der seit 30 Jahren in derselben Wohnung lebt und dort bleiben will.

Zahlen und Daten zur Sparkasse Vorpommern Bilanzsumme 2019*: 4,28 Milliarden Euro (2018: 3,96 Mrd. Euro) Kreditgeschäft: • Ca. 525 Millionen Euro Neuzusagen 2019 • Forderungen an Kunden: 2,292 Milliarden Euro (+ 11,2 Prozent gegenüber Vorjahr) Einlagen: • 3,761 Milliarden Euro (+ 7 Prozent gegenüber Vorjahr) Girokonten: ca. 208 000 Girokonten (Entwicklung nahezu konstant zum Vorjahr) Anzahl Mitarbeiter (per 31.12.2019): 640 *vorläufige Bilanz-Zahlen; Jahresabschluss noch nicht bestätigt; geringfügige Veränderungen möglich Stand: 30.01.2020

Sind die ersten Sparkassen-Standorte deshalb neuerdings so gemütlich eingerichtet, damit die Kunden sich öffnen? Es gibt Filialen bei Ihnen, die dem eigenen Wohnzimmer in nichts nachstehen.

Ja, das ist so. Es geht bei uns um Vertrauen und auch um Wohlfühlen. In unseren Immobilienshops schaffen wir zum Beispiel eine besondere Atmosphäre.

Passend zu den Träumen, die Menschen entwickeln, wenn sie mit Ihnen über eine Baufinanzierung sprechen.

Die Resonanz, die wir darauf bekommen, bestärkt uns. Der Effekt folgt dem Muster: Menschen, die das Besondere erwarten, das Außergewöhnliche zu bieten.

Wie würden Sie den Immobilienmarkt in Vorpommern einschätzen? Die Preise für Eigentumswohnungen gehen ja insbesondere in Greifswald weiter durch die Decke.

Nach wie vor ist es so, dass an den attraktiven Standorten, wozu in Vorpommern die Hansestädte Greifswald und Stralsund, aber auch die Küstenregionen zählen, die Nachfrage höher ist als das Angebot. Das lässt die Preise steigen. Man darf zudem nicht vernachlässigen, dass in den vergangenen Jahren auch die Baukosten gestiegen sind, zum Beispiel durch energetische Maßnahmen. Beide Komponenten führen zu spürbaren Preissteigerungen beim Wohneigentum. Zweifelsohne sind die Renditen, die sich mit Immobilien erzielen lassen, in den vergangenen Jahren stark gefallen. Wir glauben, dass die Immobilienpreise weiter steigen, mindestens aber auf dem heutigen Niveau verharren werden. Es ist auch nicht abzusehen, dass sich die Zinsen für andere Anlageformen erhöhen werden. Insofern fehlen einfach die Alternativen.

Das Kreditgeschäft in diesem Bereich läuft weiterhin gut für Sie?

Ja. Wir haben im vergangenen Jahr rund 250 Millionen Euro an Baufinanzierungen ausgereicht.

Wenn Sie wollen, dass die Menschen sich vor einer Baufinanzierung zuerst von Ihnen beraten lassen, müssen Sie sie in die Filialen locken. Allerdings haben Sie Ihre Kontoführungsgebühren so gestaltet, dass die Kunden, die alles online machen und möglichst wenig persönlich bei Ihnen vorstellig werden, am günstigsten fahren. Man hat fast das Gefühl, als würden Sie demnächst Eintritt nehmen wollen. Wie kommen Sie dann noch an die Kunden, die eine Finanzierung suchen?

Wir sind für unsere Kunden präsent. Die Ansprache- und Kontaktwege sind vielfältiger geworden. Wenn große Finanzthemen anstehen – wie eine Baufinanzierung oder eine Altersvorsorge –, dann ist weiter das persönliche Gespräch wichtig. Wir sprechen unsere Kunden inzwischen online sehr gezielt an und bleiben darüber mit ihnen in Kontakt. Wenn sie ihr Onlinebanking-Portal öffnen, sehen unsere Nutzer weitere Angebote zu Themen, die für sie gerade relevant sein könnten.

Am Ende müssen auch Sie Geld verdienen.

Ja, aber das eine folgt dem anderen. Wenn wir unsere Kunden gut betreuen, machen sie auch Geschäfte mit uns.

Ihre Branche unterliegt dem Wandel hin zu immer mehr Dienstleistungen, die man im Internet abwickeln kann. Wie wird die Sparkasse in zehn Jahren aussehen? Wird es noch Bargeld geben?

Bargeld wird es deutlich weniger geben, weil Bezahlmöglichkeiten mit Karten, Handys und Smartwatches zunehmen werden. Aber ganz verschwinden wird das Bargeld in Deutschland wohl nicht.

Warum nicht? Andere europäische Länder hängen weit weniger am Bargeld.

Das hängt mit unserer Geschichte zusammen und dem, was unsere Großeltern erlebt und dann weitervererbt haben. Wir haben Währungsreformen und Zeiten gehabt, in denen Banken kein Geld ausgezahlt haben. Das ist lange her, aber deshalb ziehen es viele Menschen vor, das Geld im Portemonnaie oder unter dem Kopfkissen zu haben.

Versuchen Sie Ihre Kunden zu erziehen, weniger Bargeld einzusetzen?

Zu erziehen nicht, aber zu überzeugen. Ich finde, dass beispielsweise Apple Pay sehr gut funktioniert. Wir haben festgestellt, dass Menschen, die ein iPhone nutzen, offener sind für solche Bezahlsysteme. Die Bankenwelt wird in zehn Jahren noch digitaler sein.

Wie viele Filialen werden Sie in Zukunft noch haben?

Das steht nicht fest. Wir gestalten unsere Filialen nach und nach neu. Aktuell investieren wir in unseren Standort in Bergen einen siebenstelligen Betrag.

Die Filiale dort soll ja mit einem Duftspender ausgestattet werden. Riecht es dann in der Sparkasse in Bergen nach Geld? Wie riecht Geld überhaupt?

Geld hat einen ganz eigenen Duft, der kommt dort aber nicht zum Einsatz. Für die Sparkasse in Bergen haben wir uns für verschiedene Düfte entschieden, zum Beispiel mit einer Lavendel-Note oder mit einem Schuss Rosenholz. Der wird aber wirklich nur sehr dezent eingesetzt.

Gibt es Pläne, weitere Filialen zu schließen?

Wir schauen jedes Jahr auf unsere Struktur. In diesem Jahr sind keine großen Einschnitte geplant. Wir werden aber die Servicefilialen auf den Prüfstand stellen. Dies sind Standorte, die wenige Stunden pro Woche mit Mitarbeitern besetzt sind. Servicefilialen sind aufgrund ihrer verkürzten Öffnungszeiten nicht immer effizient. Laufende Kosten, wie die Miete, müssen wir dort ja trotzdem zahlen. Zudem reisen die Mitarbeiter jedes Mal an. Der Bedarf vor Ort ist aber zum Teil recht gering.

Sie bieten Ihren Kunden jetzt die Möglichkeit, über den Anbieter Weltsparen Geld auf Sparkonten im Ausland anzulegen.

Ja, diese Idee haben wir von Kunden übernommen, die das selbst längst nutzen. Man legt das Geld dabei bei einer Bank im europäischen Ausland an. Alle Institute, die daran teilnehmen, unterliegen der europäischen Einlagensicherung. Das funktioniert als Festgeld oder Tagesgeld. Die Zinssätze sind dabei auch niedrig, aber höher als 0,0 Prozent.

Worin liegt der Reiz für Sie, das zu unterstützen?

Für uns ist es so, dass wir jeden Euro, den wir bekommen, bei der Bundesbank beziehungsweise der EZB mit 0,5 Prozent verzinsen müssen. Mit diesem Angebot bleiben wir Ansprechpartner unserer Kunden und bieten ihnen die besten Lösungen.

Zusammengefasst läuft es also so, dass Sie zwar Kontakt zu Ihren Kunden haben, aber deren Geld nicht unbedingt im Haus haben wollen. Planen Sie, Negativzinsen zu erheben?

Privatkunden sind nach wie vor nicht von Negativzinsen betroffen. Bei Geschäftskunden haben wir bereits heute Vereinbarungen, dass wir für hohe Guthaben ein Verwahrentgelt erheben. Dabei haben unsere Kunden einen Freibetrag von 100 000 Euro. Wichtig ist uns jedoch immer das Gespräch mit unserem Kunden. Wir unterbreiten ihm Anlageideen, wie er sein Geld besser anlegen oder streuen kann. Damit vermeiden oder minimieren unsere Kunden das Verwahrentgelt. Das Verwahrentgelt ist so hoch wie die Zinsen, die wir an die EZB zahlen müssen. Das macht keinen Spaß, aber so ist eben die Situation derzeit. Wir glauben, dass die Zinsen noch recht lange sehr niedrig bleiben werden.

