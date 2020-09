So wurde das 300. Jubiläum der Stadt Bergen gefeiert

Bergen

Ein beredtes Beispiel für das Wirken des einstigen Bergener Bürgermeisters Reinhold Kersten war die Entwicklung der Gingster Straße, der heutigen Bahnhofstraße. Hier entstanden während seiner 43-jährigen Amtszeit von 1876 an neben neuen Fabrikationsstätten zahlreiche villenartige Häuser Bergener Bürger. Ein blasser Schein dieses einstigen Wohlstandes ist noch heute erkennbar.

Elektrifizierung trägt zum Aufschwung bei

Das alte Elektrizitätswerk in der Putbusser Chaussee. Quelle: Uwe Hinz

Die Gasthäuser, wie Hotel zum Ratskeller, Hotel zum Prinzen von Preußen oder das Hotel zum Goldenen Adler erwarteten die Gäste ( Rügen – Führer 1887). Im neu erbauten Rathaus an der Ostseite des Marktes befand sich das Rügensche Nationalmuseum. Wichtig waren der Bau des Wasserwerkes und die Elektrifizierung, die wesentlich zur Verbesserung des Lebensstandards der Bürger beitrugen. Das Anlegen neuer Bürgersteige und die Schaffung eines neuen Dammes, der die Gingster mit der Putbusser Straße verband, waren wichtige Multiplikatoren der städtischen Entwicklung. Dadurch entwickelte sich die heutige Ringstraße zu einer wichtigen Verbindungsstraße.

Im Bewusstsein nationaldeutscher Tradition weihte man 1877 ein Denkmal für den rügenschen Patrioten Ernst Moritz Arndt und 1885 das Denkmal (1870/71) auf dem Markt mit der Germania ein. Zahlreiche weitere Beispiele gebe es noch zu benennen.

Der 1858 gegründete Vorschussverein mit beschränkter Haftung veränderte sich 1908 in Rügensche Bank.

1903 gründete sich der Wohnungsbauverein. Dieser hatte sich auf die Fahnen geschrieben, die Wohnungsnot in Bergen zu lindern. So konnte man 1913 elf neue Wohnhäuser mit 44 Wohnungen vorweisen.

Kaufleute und Handwerker beeinflussen das Geschehen

Ein bedeutender Faktor in dieser Zeit war das politische Engagement von Bergener Kaufleuten und Handwerkern, die die Geschicke ihrer Stadt bewusst und für die Gemeinschaft beeinflussten und ihrem Bürgermeister Kersten eine starke Stütze waren.

1918, Bergen zählte 3891 Einwohner, im vorletzten Jahr der Amtszeit von Bürgermeister Kersten, setzte sich der Bergener Magistrat, wie folgt zusammen. Baumeister und Rentier Christoph Jasmund, Steinmetzmeister Oswald Seifert, Kaufmann Festerling und Apotheker Wolff. Bezeichnend ist, dass neben den Senatoren Ch. Jasmund und O. Seifert zahlreiche engagierte Bürger, wie H. Asmus, G. Struck, W. Krohs, P. Rieckhoff, A. Noack oder R. Neitmann Freimaurer waren.

Der Not der ärmeren Bewohner Bergens verpflichtet, gab es in Bergen unter anderem das Armenhaus (Luskloster), ein Waisenhaus und die Stiftung der Charlott Juliane von Usedom für bedürftige Kinder.

Zum 25. Dienstjubiläum gab es Geschenke im Wert von 629 Mark

Ein Altersporträt von Reinhold Kersten, der 43 Jahre lang das Stadtoberhaupt Bergens war. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

So war es nur zu natürlich, dass das 25. Dienstjubiläum am 9. Oktober 1901 einen großen Bahnhof hatte. Am Vorabend schmückten die Mädchen des Waisenhauses in Begleitung der Diakonissinnen das Wohnhaus des Bürgermeister Kersten auf der Viesch mit Girlanden und Kränzen. In der Wohnung brachten sie Ständchen und Vorträge dar und überreichten ein Blumenbouquet. Für ihre Darbietungen wurden sie reichlich mit Naschereien beschenkt.

Am nächsten Tag war Bergen festlich mit Fahnen geschmückt. Die Stadtkapelle unter Leitung von Musikdirektor Karbe brachte dem Jubilar ein Ständchen. Das Amtszimmer des Bürgermeisters Kersten war vom Stadtgärtner mit Blumen und Kränzen gestaltet. Erster Gratulant war der Garzer Bürgermeister Ruperti, gefolgt von den Damen des Spalding-Jakob’schen Jungfrauenklosters. Um 10.45 Uhr gratulierte der Bergener Magistrat unter Führung des ältesten Ratsmitgliedes Senator Freese im Haus des Bürgermeisters und überreichte einen Besteckkasten für 12 Personen aus Silber mit graviertem Stadtwappen und Daten.

Mit herzlichen und warmen Worten dankte der Jubilar den Überbringern. Nun folgten die städtischen Beamten und Unterbeamten, der königliche Landrat Herr von Lattorff, der Gemeindekirchenrat (hier war Kersten Mitglied), Vertreter des Kriegervereins (Kersten war Ehrenmitglied), die Schützengilde, die Kaufmanns-Companie, das Lehrer-Collegium, das Richter-Collegium und die Krankenhausverwaltung. Besondere Freude bereiteten die Freunde, Verwandten und Bekannten des Hauses. Diese Gratulationscour währte bis 14 Uhr Uhr.

Für das Geschenk wurde gesammelt

Zum Festdiner mit Gästen wurde 14.30 Uhr geladen. Eine Deputation holte den Jubilar 14.45 Uhr zu Hause ab. Als Begrüßung im Festsaal wurde ein Marsch intoniert. Senator Freese sagte in der Ansprache, dass seit 1700 kein Bürgermeister eine so lange Amtsperiode erreicht habe. Darauf gab es ein dreifaches Hoch. Rechtsanwalt Jacobi übergab die Geschenke der Bergener Bürger. Dafür hatte man gesammelt und stattliche 629 Mark kamen zusammen.

Für das Privatarbeitszimmer des Bürgermeisters wurden ein Arbeitssessel, ein Bücherschrank, eine Truhe, ein Teppich und eine Uhr gekauft und nun feierlich übergeben. Bürgermeister Ruperti bedachte Frau Kersten und die Kinder mit Dank und Wünschen. Buchdruckereibesitzer Krüger lobte die gute konstruktive Zusammenarbeit in den städtischen Gremien. Kersten dankte den Bergener Bürgern durch einen Toast. Das reichliche Menü und der gute Wein mundeten wohl allen Gästen, denn es gab viel Lob für den neuen Besitzer des Ratskellers, Herrn Schult. Um 20.00 Uhr ging das Mahl zu Ende und man versammelte sich bei Spiel und einem guten Tropfen.

Doch erst gegen 24 Uhr lichteten sich die Reihen. So ging ein sonniger, würdevoller Tag zu Ende.

Stadtjubiläum bis spät in die Abendstunden gefeiert

Ein weiteres, wichtiges Ereignis unter Führung des Bürgermeisters Reinhold Kersten war das 300-jährige Stadtjubiläum, am 19. Juni 1913. Dieses wurde allerdings erst am 30. Juni, bei strahlendem Sonnenschein, begangen. Die Häuser waren festlich mit Fahnen und Girlanden geschmückt und kleine Tannenbäume standen vor jedem Haus. Früh wurde zum „Wecken“ animiert.

Dieses Bild zeigt den festlich geschmückten Markt zum 300. Stadtjubiläum Bergens. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

So wurde Bergens 300. Geburtstag gefeiert Ein wichtiges Ereignis unter Führung des Bürgermeisters Reinhold Kersten war das 300-jährige Stadtjubiläum am 19. Juni 1913. Dieses wurde allerdings erst am 30. Juni begangen. Von diesem Tag ist ein Exemplar der „Feier des dreihundertjährigen Bestehens der Stadt Bergen auf Rügen“, gedruckt von Gustav Krüger, Bergen auf Rügen, erhalten geblieben. Die Festfolge: 6 Uhr Wecken 9 Uhr Dankgottesdienst 10 Uhr Festsitzung im Rathaussaale 11 Uhr Einweihung der Ernst-Moritz-Arndt-Schule 2 Uhr Festmahl im Ratskeller 4 Uhr Antreten zum Festzuge, Ansprache vor dem Rathause, Verlesung der Urkunde, Marsch zum Festplatze (Schützenhaus) Auf dem Festplatz: Konzert und Volksbelustigungen, 10 Uhr Einmarsch

In der ehrwürdigen St.-Marien-Kirche begann ein Festgottesdienst, der durch Chorgesang eingeleitet ward. Herr Pastor Pieper hielt die Predigt nach 5. Moses 32, Vers 7: „Gedenke der vorigen Zeit bis daher und betrachte, was er getan hat an den alten Vätern. Frage deinen Vater, der wird dir’s verkünden, deine Ältesten, die werden dir’s sagen“. Im Besonderen ging er auch auf die schweren Heimsuchungen der Jahrhunderte ein und den ungebrochenen Willen der Menschen.

Der Festumzug zum 300. Stadtjubiläum mit der Bäckereiinnung. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Nach dem Gottesdienst zog ein Festzug zum Rathaus. Dort gab es eine Festsitzung und die Verleihung von Auszeichnungen. Bürgermeister Kersten erhielt den Kronenorden 3. Klasse, Pastor Pieper und Justizrat Hänsel den Roten Adlerorden 4. Klasse, Fabrikbesitzer Gootz und Buchdrucker Krüger den Kronenorden 4. Klasse, Stadtsekretär Richert und Zahntechniker Rieckhoff das Preußische Verdienstkreuz in Silber und der Nachtwächter Gentzen bekam das Allgemeine Ehrenzeichen.

Anschließend zog man gemeinsam zur neugegründeten Realschule „Ernst-Moritz-Arndt“ und vollzog die Namensweihe und Einweihung. Um 14 Uhr gab es im Ratskeller ein Festessen. Anschließend verlas man die Gründungsurkunde aus dem Jahre 1613. Danach zogen die Bergener und Gäste in einem langen, gestalteten Umzug durch die Stadt in den Raddas. Dort erwartete sie ein Volksfest, welches bis in die späten Abendstunden andauerte. Den Abschluss gestaltete ein groß angelegtes Feuerwerk und die Menschen erinnerten sich noch lange Zeit an diesen Tag.

Von Uwe Hinz