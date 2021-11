Sassnitz

Den Baubeginn hätte Peter Nieber gern noch in seiner aktiven Zeit miterlebt. Doch der ehemalige Pastor von Sagard und Sassnitz ist seit wenigen Wochen im Ruhestand – und eines seiner wichtigsten Vorhaben der letzten Jahre noch immer nicht mehr als ein Architekten-Entwurf: Lange hatte es gedauert, bis die Kirchengemeinde das Geld für das neue Söderblomhaus zusammen hatte. Nun wird das Projekt unter der Führung seines Nachfolgers umgesetzt. Im Frühjahr kommenden Jahres soll der erste Spatenstich vorgenommen werden, kündigt Bernhard Giesecke an.

Der ist seit wenigen Tagen als Pastor für Sagard und Sassnitz zuständig – vorübergehend, wie die Stralsunder Pröpstin Helga Ruch erklärt. Giesecke war 25 Jahre lang Pastor in Garz und hatte sich – um eine Neubesetzung der Garzer Pfarrstelle zu ermöglichen und sie somit vor der Streichung zu retten – auf die Stelle des Vertretungs-Pastors beworben. Seitdem wohnt er auf dem Festland und war unter anderem vorübergehend in Grimmen, Prerow und zuletzt in Semlow-Eixen tätig. Jetzt kümmert er sich – übergangsweise – um die Kirchengemeinde in Sagard und Sassnitz.

Bernhard Giesecke (63) ist seit Kurzem als Vertretungspastor für Sagard und Sassnitz und damit auch für den Neubau des Söderblomhauses zuständig. Quelle: Anja Krüger

Ursprünglich sollte eine junge Frau die Nachfolge von Peter Nieber antreten. Sie hatte sich nicht auf diese Position beworben, sondern war – wie es für Absolventen des Theologiestudiums in der Nordkirche gang und gäbe ist – auf die erste Pfarrstelle „geschickt“. Mit ihrer Entsendung ausgerechnet nach Sassnitz sei die junge Pastorin aber nicht so ganz glücklich gewesen, bestätigt die Pröpstin auf Anfrage der OZ. Helga Ruch hat dafür Verständnis: „Dort gibt es im wahrsten Sinne des Wortes einige Baustellen“, sagt sie. Neben dem Wiederaufbau des Söderblomhauses gehört auch das Pfarrhaus in der Walterstraße dazu, das in einem ziemlich desolaten Zustand ist.

Die Ruine des Söderblomhauses nach dem Feuer im Juni 2018. Quelle: Frank Biederstedt

Die für Sassnitz und Sagard vorgesehene Kandidatin wird stattdessen die Pfarrstelle in Altefähr übernehmen und Pastorin Ellen Nemitz für längere Zeit vertreten. Für Sagard und Sassnitz hat die Kirche eine neue Ausschreibung mit einer Bewerbungsfrist bis zum Jahresende gestartet. Bis dafür jemand dauerhaft gefunden ist, wird der Vertretungs-Pastor Giesecke nicht nur die Gottesdienste in beiden Kirchen abhalten, sondern sich auch um die anstehenden Bauarbeiten kümmern. Darüber, so die Pröpstin, sei sie sehr glücklich. Denn Bernhard Giesecke gilt nicht nur in Kirchenkreisen als ein erfahrener „Baulöwe“. Er ist selbst versiert im Umgang mit Baustoffen, vor allem mit Holz. So manches Haus habe er gerichtet und viel Erfahrungen mit alten und neuen Baumaterialien bei der Sanierung von Kirchen gesammelt, sagt er über sich selbst. Aufgrund seines Wissens und Könnens ist der 63-Jährige auch Mitglied im Bauausschuss des Kirchenkreises.

Das Söderblomhaus in Sassnitz vor dem Brand. Es galt als Kulturdenkmal ersten Ranges. Quelle: OBAK

Ausschreibungen jetzt anschieben

Ende vergangener Woche haben die Verantwortlichen aus der Kirchengemeinde sich mit Architekten und Vertretern der Stadt getroffen, um über das Söderblomhaus zu sprechen. Giesecke ist optimistisch aus diesem Gespräch gegangen. Auch wenn noch nicht alle Fördermittelzusagen schriftlich vorliegen: „Wir werden jetzt die Ausschreibungen auf den Weg bringen“, sagt er. Wenn die ausgewertet seien, wisse man um die genauen Kosten. Geschätzt wurden sie zuletzt auf rund 1,7 Millionen Euro. Nur ein Bruchteil davon – etwa 200 000 Euro – stammen aus der Zahlung, die die Versicherung leistete, nachdem das vorwiegend als Kita genutzte Gebäude 2018 noch während der Sanierungsarbeiten abgebrannt war. Die Sassnitzer haben Klinken geputzt und sich bei Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen und auch bei der Stadt um finanzielle Unterstützung beworben. Geld gibt es unter anderem von der Ikea-Stiftung, aus dem Leader-Programm und aus dem Städtebau-Fördertopf.

Und von der Bank. Ihren Eigenanteil wird die Kirchengemeinde zum Teil über Spenden und einen Kredit beisteuern. Renate Richter von der Kirchengemeinde und ihre Mitstreiter werben deshalb weiter kräftig um Spenden. „Je mehr Geld da zusammenkommt, umso weniger Kredit müssen wir aufnehmen.“

Vorübergehend haben die Vorschul- und die Hortkinder der Kita „8. März“, die sonst im Söderblomhaus betreut wurden, in diesem Quartier an der Straße der Jugend Platz gefunden. Quelle: Anja Fedrowitz

Ein Kirchenbau aus Fertigteilen Das Söderblomhaus entstand nach dem Krieg im sogenannten Notkirchenprogramm. In dessen Rahmen entstanden in der Bundesrepublik und der DDR über 100 Kirchen und kirchliche Gebäude. Finanziert wurde das Programm durch kirchliche Stiftungen aus dem Ausland. Im Falle von Sassnitz ermöglichte eine Spende der nordamerikanischen Missouri-Synode den Bau. Der Sassnitzer Bau war der letzte Prototyp, den der Leiter des Notkirchenprogramms, der Architekt Otto Bartning, entwarf. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dörzbach hatte er den Bausatz so konzipiert, dass zuerst der Gemeindesaal errichtet und später weitere Gebäudeteile, wie eine Pfarrwohnung, angefügt werden konnten. Die Einzelteile des Hauses kamen 1951 mit Lastwagen und Waggons in Sassnitz an und wurden innerhalb weniger Tage zusammengesetzt. Einweihung war am 1. Advent desselben Jahres. Der Namensgeber ist der Friedensnobelpreisträger und ehemalige Erzbischof von Uppsala, Nathan Söderblom (1866 – 1931). Das weitgehend original erhaltene Bauwerk, das als Kulturdenkmal ersten Ranges galt, wurde durch die Kirchengemeinde 2018 saniert. In der Nacht zum 15. Juni legte ein Brandstifter ein Feuer auf der Baustelle. Das Gebäude, das weitgehend aus Holz bestand, brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Entstehen soll ein moderner, zweigeschossiger Multifunktionsbau. Geplant ist oben eine Holzständerkonstruktion, die auf den Wänden eines Betongeschosses ruht. Beheizt wird das Haus über eine Wärmepumpe; eine Photovoltaikanlage soll auf dem Dach saubere Energie gewinnen. Wie auch das alte, denkmalgeschützte Söderblomhaus, soll der Nachfolger nicht allein die 55 Vorschul- und Hortkinder der Kita „8. März“ beherbergen. „Wir brauchen das Gebäude auch als Winterkirche, als Veranstaltungsraum, als Rückzugsort für Künstler bei Kirchenkonzerten oder um reisende Kindergruppen zu betreuen.“ Der Neubau werde da viel mehr Möglichkeiten bieten als das alte Söderblomhaus, ist sich Renate Richter sicher: Er werde mit einem Fahrstuhl ausgestattet und somit auch behindertengerecht sein.

Für die Vorschul- und Hortkinder aus der Kita „8. März“ dürfte dann eine seit 2018 dauernde Odyssee enden. Sie mussten ihre provisorische Bleibe in der ehemaligen Förderschule an der Mukraner Straße räumen, weil die Grundschüler dort einzogen. Deren Domizil an der Schulstraße wird derzeit saniert und umgebaut. Nach langer und zum Teil verzweifelter Suche fand die Kirchengemeinde als Träger der Kita ein Ausweichquartier an der Straße der Jugend. Auch das steht ihnen nicht zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. „In zwei Jahren müssen wir dort raus sein“, so Bernhard Giesecke. Er rechnet damit, dass etwa im April mit dem Neubau neben der Kirche begonnen werden kann.

Von Maik Trettin