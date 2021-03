Sassnitz

Aufatmen bei der Kirchengemeinde in Sassnitz: Sie soll 547 000 Euro aus Bundesmitteln bekommen. Damit rückt der Neubau des Söderblomhauses, in dem die von der Kirchengemeinde getragene Kindertagesstätte „8. März“ Hort- und Vorschulkinder betreut, in greifbare Nähe. Doch die Freude ist getrübt.

Die Sassnitzer CDU-Spitze reklamiert auf ihrer Facebook-Seite die finanzielle Zuwendung als ihren Erfolg. Christine Zillmer und Ingo Trusheim hätten alle Hebel in Bewegung gesetzt und die Landes- und Bundespolitiker überzeugt, den Bau zu unterstützen. Das sorgt bei den Menschen, die sich seit Monaten für den Neubau engagieren und um das Geld kämpfen, für Empörung. Es sei ein Hieb ins Gesicht all jener, die sich kontinuierlich für die Umsetzung des Projekts eingesetzt hätten, sagt die Sassnitzer Sozialausschuss-Vorsitzende Anja Sacher.

Nach OZ-Bericht aufmerksam geworden

Denn bislang habe die Christdemokraten das Thema offenbar nicht sonderlich interessiert, schildert sie ihre Erfahrungen. Als Mitglied im Grundtvighaus-Vereins unterstützt sie seit Langem die Bemühungen der Kirchengemeinde. Erst nachdem die OZ vor wenigen Wochen über die Probleme bei der Finanzierung des Projekts und die Suche nach einem neuen Übergangsquartier für die Hort- und Vorschulkinder berichtet hatte, meldeten sich der CDU-Ortsvorsitzende Ingo Trusheim und seine Stellvertreterin Christine Zillmer mit dem vollmundigen Versprechen, sich zu kümmern.

CDU-Verdienst nicht zu erkennen

Das hatten bis dahin schon viele andere getan, sagt Renate Richter. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Kirchgemeinderats. Der Neubau des Söderblomhauses liegt ihr sehr am Herzen. Seit der Bau vor zwei Jahren abbrannte, kämpft sie für die Errichtung eines neuen Gebäudes. Geld zur Finanzierung hatte sie unter anderem von der Stiftung Herzog Engelbert Charles und Herzogin Mathildis von Arensberg und erst vor wenigen Wochen von der Ikea-Stiftung einwerben können. Auch um Städtebaufördermittel hatte sich die Kirchengemeinde beworben. Daraus wurde nichts. Mit der Absage bekamen Renate Richter und ihre Mitstreiter aber den Hinweis auf eben jenen Fördertopf des Bundes zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Bei der Beantragung sei die Stadtverwaltung behilflich gewesen, wo man sich mit den Formalitäten besser auskenne. Was das Verdienst der beiden Sassnitzer CDU-Politiker sein soll, können Anja Sacher und Renate Richter beim besten Willen nicht erkennen. Die zwei Lokalpolitiker würden sich auf der Facebook-Seite der Partei mit fremden Lorbeeren schmücken, wirft Sacher ihnen vor.

Politischer Druck entscheidend?

So soll der Neubau neben der Kirche in Sassnitz aussehen. Quelle: OZ-Archiv

Dass die erfolgreiche Bewilligung des Fördergeldes auch den beiden Christdemokraten zu verdanken sei, daran besteht für Ingo Trusheim kein Zweifel. Bei einem Gespräch vor zwei, drei Wochen habe Pastor Peter Nieber über den Stillstand geklagt. Wegen der nicht gesicherten Finanzierung gehe es mit dem Projekt nicht voran. Die CDU habe sich an ihren Bundestagsabgeordneten Eckhard Rehberg gewandt und gebeten, sich für das Vorhaben einzusetzen. „Das Einzige, was wir gemacht haben, ist politischer Druck“, sagt Trusheim. Aber ohne diesen Druck wäre der Antrag auf das Fördergeld möglicherweise durchgefallen.

Politisch profilieren?

Anja Sacher hält das für etwas vermessen. Stadtverwaltung, Kirchengemeinde und Stadtpräsident seien seit Monaten dabei, verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten aufzutun. Man stehe deswegen im ständigen Kontakt zur Ministerpräsidentin Schwesig, zum Infrastrukturminister Pegel sowie zu den Bundes- beziehungsweise Landtagsabgeordneten Rehberg, Steffens und Kliewe. Aus Berlin bekam die Kirchengemeinde am Mittwoch die telefonische Information, dass der Antrag voraussichtlich bewilligt werde. Während die Empfänger die Nachricht, wie verabredet, noch nicht an die große Glocke hängten, stellte die CDU einen direkten Zusammenhang zwischen ihrem Telefonat und dem positiven Bescheid her. Renate Richter und Anja Sacher winken ab: Keiner sollte versuchen, sich auf diese Art und Weise politisch zu profilieren.

Dabei gäbe es dazu ausreichend Gelegenheit. Denn das akute Problem ist nach wie vor nicht gelöst. In wenigen Tagen müssen die Mädchen und Jungen des Söderblomhauses ihr Ausweichquartier an der Mukraner Straße verlassen. Die Grundschule braucht die Räume, weil deren Gebäude umfassend saniert und erweitert wird. Wohin sie gehen, steht noch immer in den Sternen. Renate Richter kann aber Eltern und Kinder beruhigen: „Wir werden etwas finden, es wird niemand auf der Straße stehen.“ Bei der Suche bekomme die Kirchengemeinde sehr große Unterstützung von der Stadt. Neben dem Bürgermeister Frank Kracht und dem Stadtpräsidenten Norbert Benedict engagiere sich nicht zuletzt die Hauptamtsleiterin Gabriele Thiele sehr. Sie telefoniere nahezu täglich mit dem Landkreis, um ein neues Übergangsquartier zu besorgen.

Das brauchen die 18 Vorschul- und 36 Hortkinder für wenigstens zwei Jahre, schätzt Anja Sacher. Dann soll das barrierefreie Gebäude neben der Kirche fertig sein. Genutzt werden soll es nicht nur als Außenstelle der Kindertagesstätte „8. März“, sondern auch für Gottesdienste im Winter, für Konfirmandenunterricht und Veranstaltungen. 1,7 Millionen Euro wird das Vorhaben kosten. Trotz der jetzt zugesagten Fördermittel fehlen immer noch knapp 300 000 Euro. „Aber das kriegen wir hin“, ist sich Renate Richter sicher. Verschiedene Anträge auf finanzielle Unterstützung laufen noch. Sollten die erfolglos bleiben, könnte die Kirchengemeinde zur Not auch einen Kredit für die Restsumme aufnehmen.

