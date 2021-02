Sassnitz

Gelbe Engel sind nicht nur auf der Erde, um sich um Autos zu kümmern. In diesem Fall lautete ihre Mission, die evangelische Kirchengemeinde in Sassnitz beim Bau eines neuen Hauses zur Betreuung von Vorschul- und Hortkindern zu unterstützen.

Gemeinsam mit einer Kollegin überbrachte Jens Hackbarth, Chef beim Ikea-Einrichtungshaus in Rostock, in der für den Möbelkonzern typischen gelben Arbeitskleidung einen symbolischen Scheck. Die Ikea-Stiftung lässt der Kirchengemeinde 100 000 Euro zukommen.

Das Geld können die Sassnitzer gut gebrauchen. Sie wollen neben der Kirche einen Ersatz für das 2018 abgebrannte Söderblomhaus errichten. Vor drei Jahren zogen die Kinder der Einrichtung in die ehemalige Grund- beziehungsweise Förderschule an der Mukraner Straße. In wenigen Wochen müssen sie aus diesem Provisorium ausziehen – und derzeit weiß niemand, wohin.

An der Mukraner Straße wird es eng

Die Ikea-Stiftung hat in dieser Woche einen symbolischen Scheck an die Kirchengemeinde Sassnitz überreicht. Mit 100 000 Euro wird der Neubau des Söderblomhauses unterstützt. Quelle: Grundtvighaus e.V.

Dass sie überhaupt so lange in dem Schulgebäude an der Mukraner Straße betreut würden, war gar nicht geplant. Als die Kinder und ihre Erzieher im Februar 2018 aus dem Söderblomhaus auszogen, sollte es nur für ein paar Monate sein – so lange, bis ihr eigentliches Domizil umgebaut und saniert wäre. Nachdem das Gebäude bis auf die Grundmauern abgebrannt war, plante die Kirchengemeinde einen Neubau, der unter anderem für die Gottesdienste im Winter, vor allem aber auch für die Betreuung der Vorschul- und Hortkinder der Kindertagesstätte „8. März“, deren Träger die Kirche ist, genutzt werden sollte. Gleichzeitig hatte der Gemeindekirchenrat nach einem anderen Provisorium gesucht.

Dass der Neubau nicht von heute auf morgen zu errichten wäre, war ebenso klar wie die Tatsache, dass es in dem Ersatzquartier bald zu eng würde. Schließlich braucht die Kommune den Platz derzeit auch noch als Ausweichmöglichkeit für die Mädchen und Jungen aus der Kita „Kunterbunt“ im Rügener Ring, die derzeit umgebaut wird. Ab Juni wird hier dann auch die Grundschule vorübergehend zu Hause sein, weil an der Schulstraße die Bauarbeiten für den Schul-Campus beginnen.

Kündigung ist schon eingetrudelt

Die Kündigung für die Nutzung des Gebäudes an der Mukraner Straße habe die Kirchengemeinde schon bekommen, sagt Pastor Peter Nieber. „Jetzt bleiben uns noch knapp acht Wochen, um eine Lösung zu finden.“ Bei der Suche nach einem anderen Quartier habe man viel Rückendeckung und Unterstützung aus der Stadtverwaltung bekommen, lobt Renate Richter. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrats. Die Kommune hatte die vorübergehende oder auch dauerhafte Nutzung der leer stehenden Kita „An der Brücke“ angeboten. Dort gebe es aber Feuchtigkeitsschäden im Keller. „Die müssten erst aufwendig beseitigt werden.“ Und dazu fehlt sowohl der Stadt als auch der Kirchengemeinde das Geld.

Kita vorübergehend in der Beruflichen Schule?

Der Kita-Träger hat mit den Eigentümern vieler anderer Immobilien in der Stadt, die für die Betreuung der 18 Vorschul- und 36 Hortkinder infrage kämen, gesprochen. Oft scheiterte es an den fehlenden Außenanlagen. Dafür, sagt Renate Richter, gebe es klare Vorschriften, auf deren Einhaltung das Jugendamt des Kreises achtet.

Mit einem Vertreter der Behörde und der Stadtverwaltung will sich der Gemeindekirchenrat in den nächsten Tagen in Dwasieden treffen. In einem Teil der dortigen beruflichen Schule gibt es freie Räume. Ob diese und dieser Standort geeignet sind, soll dann besprochen werden. Es sei ganz sicher nicht optimal, wissen auch Renate Richter und Peter Nieber – aber eben immer noch besser als gar nichts.

Für den Neubau fehlt eine Million Euro

Denn wann mit dem Neubau neben der Kirche begonnen werden kann, ist immer noch unklar. Der Kirchengemeinde fehlt aktuell schlichtweg das Geld für das Vorhaben. 1,7 Millionen Euro sind für die Errichtung des Gebäudes veranschlagt. 200 000 Euro sind aus der Zahlung der Versicherung nach dem Brand übrig geblieben, rund 360 000 Euro sind aus dem Leader-Förderprogramm zugesagt und neben der Ikea-Stiftung hat auch die Stiftung Herzog Engelbert Charles und Herzogin Mathildis von Arensberg das Vorhaben mit 100 000 Euro unterstützt. Woher die fehlende knappe Million kommen soll, steht noch nicht fest. Die Kirchengemeinde hatte auf Geld aus der Städtebauförderung gehofft. Daraus wird vorläufig nichts. Vielleicht helfen die „Aktion Mensch“ oder „Ein Herz für Kinder“ den Sassnitzern weiter. Renate Richter hat auch diese Hilfsorganisationen angeschrieben, ebenso wie die Ikea-Stiftung. Den Hinweis auf die letztgenannte gab die frühere Pastorin Thurid Pörksen.

Die Zeit drängt, sagt Pastor Peter Nieber – nicht nur mit Blick auf den endenden Mietvertrag für die provisorische Unterkunft. Je mehr Zeit vergeht, umso unsicherer wird die Finanzierung des Neubauprojekts. „Da sind auch gewisse Fristen, innerhalb derer das Geld abgerufen werden muss.“ Ansonsten verfallen einige Zuwendungen, beispielsweise die von den Stiftungen. Die Kirchengemeinde hofft auf weitere finanzielle Unterstützung durch die Hilfsorganisationen. An dem Neubau an der Stelle wolle man festhalten, um ihn auch multifunktional als Ergänzung zur benachbarten Kirche nutzen zu können.

Von Maik Trettin