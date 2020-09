Hagen

Eigentlich hatte Diane Brien von Hühnern die Nase voll. Bei ihrer Arbeit mit Kindern hatte sie das Thema in den zurückliegenden Monaten beschäftigt und bei ihrer künstlerischen Arbeit in der Freizeit auch. Als sie sich für die Sommerakademie für Kunst auf Rügen anmeldete, wollte sie entspannen und im Bildhauer-Kurs an etwas ganz anderem arbeiten. „Und irgendwie wurde es dann doch wieder ein Huhn“, seufzte sie lachend bei der Präsentation der Abschlussarbeiten auf dem Campus „Hof Uhleck“ in Hagen. Zehn Tage lang waren Gäste aus Deutschland, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein in kleinen Kursen künstlerisch aktiv. Angeboten wurden Kurse in Fotografie, Malerei, Zeichnen, Philosophieren und Wandern, Keramik, kreativem Schreiben und eben in der Bildhauerei.

Anmeldungen trotz Corona-Krise

Letztgenannten leitete Thomas K. Müller. Er und seine Frau Sabine Korneli sind die Gastgeber, Erfinder und die Organisatoren der Sommerakademie. Nach der Premiere 2017 drohte die diesjährige Auflage fast zu scheitern. „Im Frühjahr, als es eigentlich mit den Vorbereitungen und den Anmeldungen los gehen sollte, begann die Corona-Krise“, sagt Sabine Korneli. Niemand, so die die Theaterwissenschaftlerin, habe zu dem Zeitpunkt gewusst, wohin die Reise gehe. Erst wenige Wochen vorher war klar, dass die Kurse auch in diesem Jahr stattfinden konnten –natürlich unter Einhaltung der Schutzvorkehrungen. „Die frische Luft, die freie Landschaft und irgendwie auch das Urlaubsgefühl, das einen Gast auf Rügen zwangsläufig überkommt, waren starke zusätzliche Argumente für die Künstler, zu kommen.“

Steine als Sog und Anker

Nach Hause gefahren sind sie nicht nur mit ihren hier entstandenen Arbeiten. Es sind vor allem die Erfahrungen und Inspirationen, die die Teilnehmer auf dem Rückweg im Gepäck haben. Um eine Figur sozusagen herum zu denken und sie nicht nur zweidimensional zu betrachten, sei eine spannende Herausforderung gewesen, erzählte zum Beispiel einer der Bildhauer. „Wenn man angefangen hat, den Stein zu bearbeiten, entsteht eine Sogwirkung. Man kann einfach nicht aufhören.“ Sabine Bonné hat bei der Sommerakademie ihre Liebe zum Stein entdeckt. „Ich interessiere mich üblicherweise für Vieles und probiere gern aus. Der Stein hat mich in gewisser Weise verankert“, war sie über sich selbst erstaunt.

Zum Staunen brachte auch Ulrich Schumann seine Kursteilnehmer. Um „verdrehte Formen“ ging es bei den Keramikern in diesem Jahr. Die Arbeiten wurden vor Ort gebrannt –in einem von den Teilnehmern selbst gebauten Ofen. Dass Laien so etwas errichten können, hat die „Ofenbauer“ verblüfft.

Der letzte Tropfen Weisheit

Paula Bach aus der Schweiz ist im Rahmen der Sommerakademie viel gelaufen. Und sie hat dabei viel nachgedacht –über das Leben, den Tod, die Menschen, die Natur. Die Anregungen dazu hat der Sassnitzer Philosoph und Kulturwissenschaftler Dr. Volkmar Billig gegeben. In seinem Kurs verband er das Naturerlebnis beim Wandern mit dem Philosophieren. „Becircen der Weisheit“, nannte Paula Bach das, was die Teilnehmer erlebten und erfuhren. Sie wisse jetzt um die Bedeutung des Gehörs und habe sich im Gespräch mit anderen Teilnehmern über das Verhältnis zwischen Sprechen und Zuhören austauschen können oder diskutiert, was der Unterschied zwischen Liebe, Sympathie und Freundschaft ist. „Mit Oliven, Käse und Wein hat Volkmar den letzten Tropfen Weisheit aus uns gepresst“, erinnerte sie lachend an die Picknicks auf den philosophischen Wanderungen.

„Wer zeichnet, hat mehr vom Leben“, ist die Maxime von Dirk Richter. Der Leipziger Künstler ist davon überzeugt, dass man auf diese Weise mehr entdeckt –weil ein Zeichner genau hinsehen muss. Dass man das Zeichnen erlernen und jemandem „beibringen“ könne, hält er für unwahrscheinlich. Ein Kursleiter könne nur eine Hilfestellung geben. Dann müsse jeder seinen eigenen Weg und seine Art und Weise zu sehen und zu zeichnen finden. Motive haben die Zeichner, Maler und Fotografen auf Jasmund zuhauf gefunden: die Bäume des nahen Nationalparks, die Landschaft der Halbinsel, die Ruinen des Schlosses Dwasieden oder Stadthafen Sassnitz inspirierten sie bei ihren Arbeiten.

Den Schnabel schnell repariert

Wie die Kursleiter Hinweise und Anstöße geben, sorgen auch die Initiatoren lediglich für den richtigen Rahmen und die Voraussetzungen, damit jeder sich in seiner Kunstform ausprobieren kann. „Wir setzen dieses Schiff ,Sommer-Akademie’ jedes Jahr ins Wasser. Aber die Fahrt, um im Bild zu bleiben, können wir nur mit euch machen“, bedankte sie sich zum Abschluss bei den Kursleitern und Teilnehmern. Die nahmen die auf Rügen entstandenen Arbeiten mit nach Hause. Bei Diane Brien ist es ein weiteres Huhn, eines aus Stein, das im Sand badet. Das, erzählt sie lachend, habe sie fast allein geschaffen. Nur ganz am Schluss musste Kursleiter Thomas K. Müller selbst Hand anlegen. Praktisch in letzter Sekunde war der Schnabel abgebrochen. „ Thomas hatte den ganz schnell wieder herausgearbeitet“, sagt die Akademie-Teilnehmerin voller Hochachtung.

