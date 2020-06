Sommer auf Rügen: Mit dem Motorrad die Insel erkunden

Altenkirchen

Angelos Koultoukis stammt aus Ioannina, der Hauptstadt der griechischen Region Epirus. „Mein Bruder hat ein griechisches Restaurant in Grimmen und ich kam 2001 nach Deutschland, um bei ihm als Kellner zu arbeiten“, verrät der 38-Jährige. Auch seine Lebensgefährtin, die aus Russland stammt, ist dort tätig. Beide entschlossen sich, gemeinsam in der diesjährigen Sommersaison auf der Insel Rügen einen Imbiss zu betreiben.

In der Gemeinde Glowe ließen sie sich in einer der Buden auf dem Kurplatz nieder und versorgen – unter Einhaltung der Corona-Regeln – hungrige Touristen und Einheimische mit ihren Spezialitäten. „Wir wohnen in Altenkirchen und sind gern auf Rügen, weil die Insel sehr schön ist. Nach der Saison geht es zurück nach Grimmen, um im Winter wieder dort zu arbeiten, aber am liebsten würden wir hierbleiben“, erklärt Angelos Koultoukis, der in der Freizeit mit dem Motorrad und der Freundin als Sozia die Region auf und um Rügen erkundet.

Von Christa Driest