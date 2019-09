Kunst-Akademie: Brause-Dosen werden zu Lochkameras

Hagen

Nachdenken kann anstrengend sein. Sogar schweißtreibend und einen Muskelkater verursachen. So mancher Teilnehmer der diesjährigen Sommerakademie für Kunst in Hagen kann ein Lied davon singen. Dr. Volkmar Billig hatte in seinem Kurs das Philosophieren mit dem Wandern verbunden und bei den Touren durch den Nationalpark Jasmund den einen oder anderen ungewollt auch körperliche Grenzerfahrungen machen lassen. Zum ersten Mal wurde das Philosophie-Angebot des Kursleiters bei der Sommerakademie angenommen –und die Teilnehmer seien begeistert gewesen, versichert Sabine Korneli.

Beim Wandern Denkblockaden lösen

Die Theaterwissenschaftlerin war gemeinsam mit ihrem Mann, dem Bildhauer Thomas K. Müller, zum dritten Mal Gastgeber für die Akademie-Besucher in Hagen. Zehn Tage lang trafen sich auf dem Hof Uhleck mehr als 30 Männer und Frauen aus Deutschland und Liechtenstein, um neue Anregungen zu finden, neue Fertigkeiten zu erlernen, sich künstlerisch auszuprobieren. In kleinen, überschaubaren Gruppen entstanden Keramiken und Bilder ebenso wie Gedichte, kleine Texte, Fotografien oder Skulpturen. Und natürlich jede Menge neue Gedanken, vor allem bei den „Philosophen“. Sie beschäftigten sich unter anderem mit dem Zusammenhang zwischen dem Gehen und dem Denken – Denkblockaden können beim Wandern gelöst werden –, mit der Selbstwahrnehmung, dem Alter, dem Tod und dem Zeitproblem.

Großer Andrang in der Dunkelkammer

Viel Zeit brauchten diesmal die Fotografen. Sie „malten mit Licht“, wie es Kursleiter Lorenz Kienzle formulierte. Dazu benutzten die Kursteilnehmer in diesem Jahr unter anderem Lochkameras, die sie aus einfachsten Materialien selbst hergestellt hatten. Das durch die Löcher einfallende Licht „brannte“ sich auf das in den Hohlräumen befindliche Papier und hinterließ ein Abbild. „Das hat die Leute unglaublich begeistert“, erzählt Sabine Korneli. Selbst gestandene Fotografen hätten sich für diese Technik begeistert und seien vom „ Virus“ infiziert gewesen. „Überall auf dem Hof standen die Kameras. Die kleine Dunkelkammer, die wir eingerichtet hatten, war bis spät in die Nacht belegt.“ Neben den faszinierenden Aufnahmen stand am Ende des Kurses auch eine ganz praktische Erkenntnis: Die Getränkedosen der Ahoi-Brause eigneten sich am besten als Lochkameras.

Nachtwache mit Musik

Nachts waren auch die Keramik-Freunde unterwegs. Unter der Anleitung von Ulrich Schumann bauten sie einen temporären Brennofen um ihre Keramiken herum. 24 Stunden mussten die Ton-Arbeiten darin gebrannt und die Temperatur möglichst konstant gehalten werden. „Praktisch bedeutete das, dass alle fünf Minuten Holz nachgelegt werden musste“, sagt Sabine Korneli, „auch über Nacht.“ Um den Teilnehmern die Nachtwache an den glühenden Ziegeln etwas angenehmer zu gestalten, hatte der Sänger Gotte Gottschalk am Abend ein kleines Konzert direkt neben dem leuchtenden Ofen gegeben – ein phantastischer Anblick, schwärmt die Organisatorin.

Künstler sprachen über ihre Arbeit

Überhaupt sei die dritte Auflage des Treffens eine ganz besondere gewesen. „Die Sommerakademie ist in gewisser Weise erwachsen geworden“, formuliert es Sabine Korneli. Die Teilnehmer hätten intensiv und konzentriert gearbeitet und dabei so viel Spaß empfunden, dass manche gar nicht mehr aufhören wollten. Aus dem Rahmenprogramm hat diesmal vor allem das Künstlergespräch einen bleibenden Eindruck bei vielen Besuchern hinterlassen. „In der Regel zeigen Künstler ihr Werk. Dass sie über ihre Arbeit mit anderen Reden, ist wirklich ein ganz besonderer Moment.“

Kunstort Hagen soll wachsen

Sabine Korneli und Thomas K. Müller werden in den kommenden Wochen die Pläne für die nächste Sommerakademie schmieden. Sie haben mittlerweile Stammgäste: Neun Teilnehmer sind von Anfang an dabei und einige von ihnen werden sicherlich auch 2020 wieder dabei sein. Parallel dazu arbeitet das Paar an einem weiteren Projekt. Der „Kunstort Hagen“ soll wachsen. Auf dem Hof Uhleck soll ein multifunktionales Atelierhaus entstehen. Bei dem Vorhaben stärkt die Gemeinde den beiden Hagenern den Rücken.

Von Maik Trettin