Altenkirchen

Im Jahr 2021 findet auf Wittow wieder der Kirchen- und Musiksommer Nordrügen statt. Das Programm dieser Veranstaltungen rund um die Kirchen Bobbin, Altenkirchen, Wiek und die Kapellen Vitt und Dranske gilt bei Musik und Kulturliebhabern längst als Geheimtipp, der die Anreise lohnt. In diesem Jahr zieht sich das Thema „Begegnungen“ durch das Programm. „Auch Begegnungen der Religionen, sowie der Feier des Lebens“, schreibt Organisator Christian Ohm, Pfarrer der Nordrügener Gemeinden. „Verbunden mit einem leicht-luftigen ,trotzdem’.“ 

Drei außergewöhnliche Gottesdienste sind im Rahmen der „Begegnungen“ zu empfehlen. Zum einen mit Bischof Tilman Jeremias (25. Juli, um 15 Uhr Hochuferweg zwischen dem Peilturm am Kap am Wegekreuz). Zum anderen der Gottesdienst am 1.August, bei dem Prof. Milad Karimi aus Münster die muslimische Kanzelrede halten wird (10.30 Uhr, Altenkirchen). Außerdem ist der Landesrabbiner Yuri Kadnykov (Schwerin) am 8. August (10.30 Uhr in Altenkirchen) zu Gast.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fotokunst und Ausstellung über Kalligrafie

Auch Austellungen haben ihren Platz im Sommerkirche-Programm: So etwa die berührende Fotoausstellung „Monalisen der Vorstädte“ von Ute und Werner Mahler, die im letzten Jahr aus Anlass des 70. Geburtstages des Künstlerpaares eine große Werkausstellung in der Kunsthalle Rostock hatten. Die Fotografien sind von Juli bis Ende August in der Kirche Altenkirchen zu sehen. Dazu wird es ab Ende August eine Kalligraphie-Ausstellung eines muslimischen Kalligrafen geben: „Die schönsten Namen Allahs und das christliche Vaterunser“

Aus der Werkgruppe „Monalisen der Vorstädte,“ Giulia 2009, Florenz Quelle: Ute Mahler und Werner Mahler

Helga Schubert kommt nach Altenkirchen

„Es freut mich, dass Christoph Hein am 14. Juli mit seinem neuen Buch ‚Guldenberg’ wiederkommt und dass die Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert („Vom Aufstehen“) am 27. Juli  zu Gast ist und einen der wenigen Lese-Termin bei uns wahrnimmt“, so Christian Ohm. „Aus Anlass des Jubiläums ,1700 Jahre Judentum in Deutschland’ wird Dr. Irmfried Garbe (Greifswald) zur Geschichte der Juden in Pommern referieren.“

Diese Veranstaltung findet am 20. August im Zelt an der Kirche in Altenkirchen statt. „Die Lesung am 17. August mit Monika Maron, die eine wunderbare und eine zu den Zeitläuften pointiert und streitbar äußernde Autorin ist, wird sicher auch ein spannender Abend“, freut sich der Pfarrer. „Ebenso, wenn Ines Geipel, die am 13. August zum Tag des Mauerbaus lesen wird.“

Orgeltage in Wiek vom 19 Juli bis 2. September

Eine Sommerkirche braucht immer auch Musik. Ein Höhepunkt wird sicherlich das musikalische Stummfilmkonzert „die Brüder Karamasow“ am 5. August, was im Rahmen der Wieker Orgeltage stattfindet. Außerdem steht Jazzlegende Günter Baby Sommer am 3. August in Bobbin auf der Bühne und widmet sich dem Fallada-Klassiker „Wir hatten mal ein Kind“. Am Dienstag dem 10. August gibt es „Wer den Falken nicht kennt“, eine interkulturelle Lesung mit arabischer Musik und „Live“-Kalligraphie.

Freunde von „Ton Steine Scherben“ sollten sich den 23. Juli vormerken. Dann gibt es an der Kapelle Dranske Dranske das open air „Scherbe kontra Bass“. Natürlich kommen auch Freunde klassischer Musik auf ihre Kosten, zum Beispiel beim Konzert für Trompete und Kammerorchester am 24.August, oder bei „HimmelHölleFegefeuer“, einem szenisches Konzert zu Dantes Göttlicher Komödie am 9. Juli. An diesem Mittwoch (30. Juni) findet ein Abendkonzert in der Kirche Altenkirchen statt. „Abends, will ich schlafen gehn“ mit vokalen Werken u.a. von Vivaldi, Händel und Humperdinck.

Konzerte und Lesungen kosten in der Regel 10 oder 12 Euro Eintritt, Vortragsabende 5 Euro. Das vollständige Programm finden sie in Kürze unter www.kirche-altenkirchen-ruegen.de

Von Anne Ziebarth