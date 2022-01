Sellin

Verschoben ist nicht aufgehoben: In diesem Sommer wollen die deutschen Stars der Musikszene Mark Forster, Bosse, Johannes Oerding und Clueso endlich nach Rügen kommen. Mit ihnen sollen die Selliner Sommeropenairs hochkarätig fortgesetzt werden.

Die bereits seit 2020 geplanten Konzerte werden mit Mark Forster am 24. Juli, mit Johannes Oerding am 29. Juli und mit Bosse am 31. Juli nachgeholt.

Clueso eröffnet Konzertreihe

Zudem konnte die Dresdner Konzertagentur Aust, mit der die Selliner Kurverwaltung die Konzerte organisiert, im letzten Jahr auch Clueso von der schönen Kulisse an der Seebrücke des Ostseebades und einem Auftritt auf Rügen überzeugen. Der Sänger und Songwriter wird als erster Gast der Konzertreihe am 21. Juli in Sellin erwartet.

Im Show-Reigen mit dabei sein wird am 30. Juli auch das DJ-Duo Gestört Aber Geil!, das schon mehrfach auf der Bühne am Selliner Strand begeisterte – zuletzt insgesamt 3600 Fans an zwei Sommerabenden hintereinander im vergangenen Jahr.

„Nico und Olli werden auch 2022 extra von einer Show auf Sylt eingeflogen, damit sie pünktlich zum Abendhimmel über der Ostsee auf der großen Bühne in Sellin ihre Fans und den Sommer rocken können“, kündigt Eventmanagerin Steffi Besch an. „Wir gehen davon aus, dass die Konzerte dieses Jahr nun wirklich stattfinden können und freuen uns sehr darauf.“

Noch für alle Konzerte Tickets zu haben

Noch sind Tickets für alle Selliner Sommerkonzerte zu haben, für die jeweils 6500 Karten verkauft werden. Doch für den Abend mit Mark Forster wird es ganz langsam eng, denn 5882 Karten sind schon weg. Für das Konzert mit Johannes Oerding sind bis jetzt 3687 Tickets verkauft worden, für Bosse 2382 Tickets. „Bei Clueso und Gestört Aber Geil! ist noch mehr Luft, weil ihre Termine ja erst später hinzukamen“, so Besch.

Die Karten für Mark Forster kosten für Erwachsene 42,80 und für Kinder (6 bis 12 Jahre) 37,30, für Clueso für Erwachsene 35,80 Euro und für Kinder 31,40 Euro. Für Johannes Oerding und Bosse bezahlen Erwachsene 33,55 Euro und Kinder 29,15 Euro, für Gestört Aber Geil! alle Besucher 25,50 Euro. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Konzertkarten, Infos und Tickets gibt es online auf Reservix und Eventim als auch bei der Gäste-Info der Kurverwaltung in Sellin. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten www.ostseebad-sellin.de und www.aust-konzerte.com.

Seebrückenfest und Strandkino

In den Konzert-Lücken wird es auf der Bühne am Strand nicht ruhig. So wird am 22. und 23. Juli das beliebte Seebrückenfest mit großem Bühnenprogramm stattfinden und – im Gegensatz zu den Sommeropenairs – für alle Besucher frei zugänglich sein.

„Es wird ein schönes Familienfest mit Livebands und DJs“, kündigt Sellins Eventmanagerin an. Hauptact am Freitag wird der Leipziger DJ HouseKaspeR sein. Am Sonnabend sorgt die Folk-Band für Stimmung bis zum Höhenfeuerwerk um 23 Uhr.

Vom 26. bis 28. Juli flimmert zudem wieder drei Tage lang das Selliner Sommerkino in Kooperation mit dem Rügener Verein Lichtspiele, für welches die LED-Leinwand in der Bühne genutzt wird. „Das Programm steht aber noch nicht“, so Besch.

In Sellin soll es im Juni auch eine wegen der Corona-Pandemie verschobene Premiere geben: das 1. Krishna Beach Yoga Festival, das Lebensfreude und Tanzen, Inspiration und Achtsamkeit, Lachen und Freude, Atmen und Stille bieten will. Auf drei Oasen am Strand erleben Yogafreunde vom 17. bis 19. Juni klassisches Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Mantra Yoga, Sivananda Yoga, Pranayama, Gong-Meditation und vieles mehr.

Insgesamt sind 40 Kurse geplant, darunter auch SUP Yoga und Woga. Zudem wird auf dem Friedensberg gegenüber der Kurverwaltung in der Warmbadstraße eine Yoga-Insel mit Weitsicht eingerichtet.

Live-Musik, ein Yogamarkt und Bioküche

Konzerte, ein Yogamarkt und feine Bioküche umrahmen dieses besondere Festival am Selliner Strand. Am 17. Juni gibt es Musik mit Myana & Friends und am 18. Juni mit Aleah from The Love Keys & Henning Hantelmann.

„Wir rechnen zwischen 500 und 1000 Teilnehmer, noch gibt es ausreichend Tickets durch verhaltenes Buchen wegen Corona“, so Steffi Besch. Gäste können ein Wochenend-Festivalticket für alle drei Tage kaufen für 115 Euro. Ab dem 21. März sind über Reservix auch Tagestickets für das Festival erhältlich. Diese kosten für den 17. Juni 40 Euro, für den 18. Juni 75 Euro und für den 19. Juni 55 Euro.

Im Preis enthalten sind alle Programmpunkte am jeweiligen Tag: Kurse und Konzerte. Das detaillierte Programm wird ab Mitte März auf der Website yogafestival-sellin.de veröffentlicht werden.

Hafenfeste in Sellin und Seedorf

Gäste und Einheimische des Ostseebades können sich in diesem Jahr noch auf weitere Veranstaltungen und Feste freuen, so auf das Hafenfest am Selliner See zu Pfingsten vom 4. bis 5. Juni, das Wiesenfest in Moritzdorf am 1. Juli und das Hafenfest in Seedorf vom 8. bis 9. Juli.

Von Gerit Herold