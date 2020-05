Sassnitz

Was macht man, wenn man fischreiche Fanggründe vor der Küste, aber kein geeignetes Schiff hat, um hinauszufahren? Man bittet jemanden mit der entsprechenden Ausstattung, die „Ernte“ einzubringen. Zum Beispiel die DDR. Dass die Marokkaner das sozialistische Deutschland als „Bruderstaat“ betrachtet haben, darf bezweifelt werden. Aber Geschäfte zum beiderseitigen Nutzen ließen sich mit dem kleinen europäischen Land doch machen. Davon zeugen Bilder und andere Dokumente im Sassnitzer Fischerei- und Hafenmuseum. Das wird nach der dreimonatigen Zwangspause am Pfingstmontag wieder eröffnet – und mit ihm eine Sonderausstellung über die Sassnitzer Hochseefischerei.

Mitten im Atlantik gibt es nichts zu fischen

Die Fischerei auf hoher See war seinerzeit ein Abenteuer. Nicht nur wegen der Naturgewalten. Auch politisch und wirtschaftlich hatten die Verantwortlichen der DDR-Fangflotte Klippen und Untiefen zu umschiffen. Peter Poppitz ist Mitglied im Vorstand des Fördervereins für das Fischerei- und Hafenmuseum. Jahrelang war er als Nautiker auf den Fangreisen rund um den Globus unterwegs. „Wir konnten ja auf der ganzen Welt fischen“, sagt der 79-Jährige und ergänzt: „Theoretisch.“ Denn die Staaten dehnten ihre nationalen Fischereizonen immer weiter aus, von anfangs drei auf schließlich zwölf Seemeilen. Die Isländer beanspruchten in den 70er Jahren gar eine Zone von 200 Seemeilen rund um ihre Insel, in der das Fischereirecht ausschließlich bei ihnen liegen sollte. Für die Fischer anderer Nationen wurden diese Expansionen zum Problem. Der Fisch halte sich nun mal vorwiegend an den Rändern der Meere und Ozeane auf, weiß Poppitz. „Mitten im Atlantik gibt es nichts zu fangen. Da ist es viel zu tief.“

Anzeige

Hammel grillen unter afrikanischer Sonne

Wo die Hochseefischer aus Sassnitz überall unterwegs waren, davon erzählen die Bilder der Sonderausstellung. Sie stammen größtenteils von dem Seemann Joachim Blumenthal, der sie dem Museum vor Jahren zur Verfügung stellte. Sie dokumentieren meist den Arbeitsalltag, das Schlachten der Fische, das Einholen der Netze, das Betanken der Schiffe. Bilder aus dem -28 Grad kalten Frostraum sind genauso darunter wie Aufnahmen von einer Grillfeier an Bord. Bei 38 Grad im Schatten kam ein Hammel auf den Spieß. Den ließen sich die deutschen Fischer gemeinsam mit den marokkanischen Kollegen schmecken. Mit mehreren afrikanischen Staaten hatte die DDR seinerzeit Verträge geschlossen, um in deren Gewässern fischen zu können. „Die Afrikaner konnten ihre eigenen Meeresgebiete gar nicht entsprechend nutzen, weil ihnen die Schiffe dazu fehlten“, sagt Poppitz. Viele von ihnen beschränkten sich deshalb auf die Küstenfischerei.

Weitere OZ+ Artikel

Devisen-Fang vor Afrika

Mit den Marokkanern zum Beispiel gründete die DDR eine gemeinsame Gesellschaft. Die Deutschen stellten die Schiffe und einen Teil der Besatzung und gingen gemeinsam mit marokkanischen Fischern auf Fangreise. Die Sardinen, die ihnen dabei hauptsächlich in die Netze gingen, wurden aber nie in Sassnitz angelandet. „Der Fang wurde gleich in Marokko gelöscht und verarbeitet.“ Vor Mosambik holten die Sassnitzer Fischer beispielsweise Langusten und Garnelen aus dem Meer. Ihren „Fang“ brachten sie in Form von Devisen für den ostdeutschen Staat nach Hause. Der gab einen Teil des Geldes wiederum für Fisch aus – für Hering.

Hering für harte Währung

Eine der Tafeln in der Sonderausstellung ist Schottland gewidmet. Der Fotograf Joachim Blumenthal posiert auf einem der Bilder an Land. Auf den anderen sind vorwiegend schottische Kutter zu sehen. Für die DDR-Flotte gab es in dieser Zeit keine Genehmigung mehr, in den Gewässern zu fischen. Das übernahmen die Schotten selbst, die ihre Fänge an die Deutschen übergaben. Der für harte Währung erstandene Hering kam mit Kuttern und Trawlern zur Verarbeitung nach Sassnitz und wurde an der hiesigen Fischhalle gelöscht. Die größeren Kühl- und Transportschiffe, die bis zu 1000 Tonnen Fisch aufnehmen konnten, steuerten Rostock an.

Kontrollfreudige Amerikaner

Seine Hoch-Zeit erlebte der Sassnitzer Hafen in den 50er und 60er Jahren. Peter Poppitz zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Foto an der Wand. Es zeigt den heutigen Stadthafen. Vor lauter Kuttern ist kaum noch Wasserfläche zu sehen. In Päckchen bis zu drei nebeneinander haben sie an den Brücken festgemacht. 180 Fahrzeuge umfasste die Flotte zu dieser Zeit. Von Sassnitz aus fuhren die Fischer in den Nordatlantik, die Barentssee, die Nordsee, bis nach Afrika oder vor die Küste der USA. „Auf der Georgesbank traf sich die halbe Welt zum Fischen“, erzählt der einstige Nautiker. Auch die DDR-Flotte war mit ihren Schiffen und Besatzungen vertreten und stellte dem Hering nach. Fischereikontrollen gab und gibt es in der ganzen Welt, wie die Bilder der Sonderausstellung dokumentieren. „Aber die Amerikaner waren ganz besonders kontrollfreudig“, erinnert sich Poppitz schmunzelnd.

Farbenspiel auf dem Meer

Die „grüne Pest“ wurde die ostdeutsche Flotte mit einer Mischung aus Anerkennung und Boshaftigkeit bei den Fischern anderer Nationen tituliert. Denn auf dem Meer ging es seinerzeit ziemlich bunt zu. „Man erkannte schon von Weitem, wer da kommt.“ Jedes Land bevorzugte für seine Fangflotte eine Farbe, die Polen etwa Gelb. Und die Sassnitzer Kutter waren anfangs vorzugsweise grün. Später, sagt Poppitz, kamen die schwarzen „Zuckerkutter“ hinzu. Die waren aus Stahl, wurden im Westen gebaut und durch die DDR mit Zucker bezahlt.

Die Zuordnung anhand der Farben funktioniert heute nicht mehr. Peter Poppitz sieht aus dem Fenster des Ausstellungsraums auf den Hafen. Dort liegt ein Schiff mit rotem Rumpf und polnischer Flagge. Er schmunzelt und öffnet die Vitrine neben dem Fenster. „Hier“, sagt er, und nimmt ein Schiffsmodell in die Hand, „das ist er.“ Als „Riesenhai“ mit der Kennung SAS 319 war das Schiff jahrelang von Sassnitz aus zum Fischen in See gestochen. Heute wird es für Meeres-Erkundungen genutzt.

Exponate stammen von ehemaligen Fischern

Der „Riesenhai“ ist eines der maßstabsgerechten Modelle, die die Familie Stiller dem Fischerei- und Hafenmuseum zur Verfügung gestellt hat. Werner Stiller sorgte seinerzeit dafür, dass der heutige Museumskutter „ Havel“ für die museale Einrichtung im Stadthafen gesichert wurde. „Aber auch viele andere ehemalige Seeleute beziehungsweise deren Familien überlassen uns immer wieder Exponate für unsere Ausstellung“, freut sich Poppitz. Die war aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen drei Monate lang geschlossen. Am Pfingstmontag wird sie zusammen mit der Sonderausstellung eröffnet und täglich von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen sein.

Von Maik Trettin