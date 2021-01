Sorge auf Rügen: Vorpommern-Greifswald wird Hochrisikogebiet

Bergen

Seit Sonntag gilt der benachbarte Landkreis Vorpommern-Greifswald in Sachen Corona als Hochrisiko-Gebiet. Der sogenannte Inzidenzwert, der die Zahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen angibt, hatte am Sonntag knapp über der Marke von 200 gelegen. In Hochrisiko-Gebieten werden in der Regel die Corona-Vorsichtsmaßnahmen weiter verschärft.

Warten auf Allgemeinverfügung

Mit Spannung war daher am gestrigen Montag der Erlass einer Allgemeinverfügung durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald mit Aussagen zu Einschränkungen der Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern um den Wohnort oder nächtlicher Ausgangssperre erwartet worden. Die blieb jedoch vorerst aus, weil laut Anordnung des Landes der kritische Wert von 200 mindestens zwei Tage hintereinander gemessen werden müsse.

Gleichwohl ist der Landkreis darauf eingestellt, dass der Wert in den kommenden Tagen dauerhaft erreicht werde. Fest stehe indes bereits, dass – anders als im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – im Nachbarkreis wie bisher Kitas und Schulen weiter geöffnet bleiben sollen, so ein Sprecher.

Freie Fahrt nach Vorpommern-Greifswald

Für die Einwohner von Vorpommern-Rügen ändert sich dadurch nichts. „Einwohner unseres Landkreises können nach wie vor nach Greifswald, Usedom oder einen anderen Ort im Kreis Vorpommern-Greifswald fahren. Da gibt es aktuell keine Restriktionen“, sagt der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, Olaf Manzke. Hier lag der Inzidenzwert am Montag noch unter 100.

Innerhalb des Kreises ändert sich an den Verhaltensregeln nichts – so lange Bund und Länder nicht weitergehende Beschränkungen festlegen. Innerhalb der Landesgrenzen seien Ausflüge weiterhin möglich, auch wenn der Nachbarkreis zum Hochrisiko-Gebiet erklärt wurde. Auch bei der Rückkehr von der Tour gibt es innerhalb des Landes keine Schwierigkeiten.

„Allerdings müssen die Besucher die Regeln beachten, die im Nachbarkreis gelten.“ Und die, so Manzke, würden in einem Hochrisiko-Gebiet unter Umständen strenger sein als im heimischen Landkreis. Wer den Nachbarkreis beruflich oder privat besucht, sollte vorher die in der Allgemeinverfügung veröffentlichen Vorgaben einhalten. Denkbar wäre beispielsweise eine Ausdehnung der Maskenpflicht.

Neue Corona-Fälle auf Rügen

Auf Rügen gibt es – Stand Sonntag – die meisten entdeckten Corona-Fälle in Bergen (15). In Sassnitz sind aktuell zwei Erkrankungen aufgetreten, und zwar in Mukran. Acht Fälle sind es in der Gemeinde Mönchgut, vier in Sellin und fünf in Baabe. Für den Raum Binz inklusive Prora weist die Karte des Landkreises acht Fälle aus, für Hiddensee einen. Zum Vergleich: In Barth sind es derzeit über 60 Fälle, im nahen Zingst nur einer und in Ribnitz-Damgarten drei.

