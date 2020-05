Lieschow

Der kühlen Witterung ist zu schulden, dass die Spargelernte auf dem wohl nördlichsten Spargelfeld des Landes in diesem Jahr erst mit Verspätung beginnen konnte. Dass die Ernte zudem länger dauert als in den Vorjahren, liegt daran, dass wegen der Corona-Krise die Erntehelfer ausfielen. „Wir ernten in diesem Jahr mit einer Notbesetzung“, sagt Thomas Lange. Seit vier Jahren kooperiert sein Betrieb mit der Universität in Kiew. So reisten zur Spargel-Saison regelmäßig zehn ukrainische Studenten an, um Spargel zu stechen und weiterzuverarbeiten. In diesem Jahr waren erst drei auf seinem Hof in Lieschow angekommen, um Vorbereitungen zu treffen. Dann wurden die Reisebeschränkungen verhängt. „Sechs weitere Studenten sitzen nun ohne Einkünfte zu Hause“, klagt er. Von einem Besuch in der Ukraine weiß Thomas Lange, dass jedes Jahr rund 8000 Studenten bis zu 5000 Euro in Deutschland verdienen. Daraus ergibt sich eine Summe, die das osteuropäische Land schmerzhaft vermissen dürfte.

40 000 Pflanzen im historischen Garten

Aber auch für den landwirtschaftlich-touristischen Betrieb ist die Situation äußerst angespannt. Sein ganzheitliches Konzept hatte Bauer Lange im vergangenen Jahr den zweiten Platz beim ADAC-Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommern eingebracht. „Das Gesamtkonzept von Übernachtungen, Gastronomie, Veranstaltungen, Erlebnis und Direktvermarktung ist beispielhaft für eine gelungene Kombination von Kreativität, regionaler Identität und einer Verknüpfung von Natur und Tourismus“, hatte es in der Begründung geheißen. „Nun brechen uns gleich alle drei Bereiche weg“, sagt Thomas Lange. Tröstlich sei es, wenn Stammkunden wie der ehemalige Hansa-Spieler Juri Schlünz und seine Truppe Geld spenden und ihr Kommen in der Nachsaison ankündigen.

Spargel ist zwar eine Dauerkultur, aber mindestens alle acht bis zehn Jahre muss man neu pflanzen und so brachte Thomas Lange im vergangenen Jahr mit Unterstützung seiner Erntehelfer 40 000 neue Pflanzen im historischen Pflanzgarten von Lieschow unter die Erde. Der sei in den 40er Jahren von Gärtnermeister Schröder für die Versorgung der Stralsunder Bürger mit Gemüse angelegt worden. Für den Transport in die Hansestadt gab es damals einen eigenen Anleger und das Feld ist noch heute von Hecken und Baumalleen umstanden.

Ohne Folie wird der Spargel grün

Um das Klima in den aufgeschichteten Dämmen zu regeln, werden sie mit langen Streifen aus Folie abgedeckt. Die schwarze Seite liegt oben, wenn Wärme gespeichert werden soll und sollte es zu heiß werden, wird die Folie gewendet. Wird auf die Folie ganz verzichtet, wird der Spargel grün. Das kühle Klima im Land ließe allerdings kaum zu, auf die Folie zu verzichten. „Dadurch, dass die Triebe unter diesen Bedingungen besonders langsam wachsen, hätten sie aber einen volleren Geschmack, finden unsere Gäste“, sagt Lange.

Das Stangengemüse wird geerntet, bevor es zum Strauch wachsen kann. Dadurch bildet es immer neue seiner schmackhaften Triebe aus. Bis zu 20 können es sein – viermal so viele wie es ohne Ernte wären. Über jeden Hektar Anbaufläche ziehen sich fünf Kilometer Spargeldämme. Die zwei Hektar auf dem Gelände von Bauer Lange müssen in der Saison täglich abgegangen und neue Triebe gestochen werden. Weil das viel Zeit kostet, würden die Pflanzen heute enger gesetzt. Kamen noch vor zehn Jahren zwei oder drei Pflanzen auf einen Meter, sind es heute doppelt so viele.

Spargelgerichte außer Haus

Um den Gartenbau kümmert sich ebenfalls seit vier Jahren der ukrainische Agrar-Ingenieur Martyniuk Dmytro. Bei der Ernte auf den zwei Hektar Fläche sind nun Mitarbeiter aus der Gastro-Scheune eingesprungen, die noch nicht öffnen darf. Am Verkaufstresen im vorderen Bereich verkaufen Thomas und Christina Lange jedoch bereits wieder Spargel, Salat und andere Produkte des Hofes. Am Eingang installierte er einen Spender mit Desinfektionsmittel. „Ab Montag ist auch unser Koch wieder im Haus und wir bieten Spargelsuppe und verschiedene Gerichte aus weißem und grünem Spargel zum Mitnehmen an“, sagt Thomas Lange. „Wir pflanzen, ernten und kochen für Sie“, lautet nämlich das Motto von Thomas und Christina Lange. Den Rügener Spargel gibt es daher nur auf deren Hof.

