Sparkasse Vorpommern: In acht Filialen nur noch Automaten

Stralsund/Greifswald

Das Online-Geschäft boomt, die persönliche Beratung gerät ins Hintertreffen: Dem trägt die Sparkasse Vorpommern mit einem Strukturwandel Rechnung. Der wird in den nächsten Wochen fortgesetzt, kündigt das Geldinstitut an. Die Sparkasse Vorpommern wandelt acht Filialen um. Aus denen werden Selbstbedienungsstandorte. Bedienen können sich die Kunden dort an Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern, für eine persönliche Beratung müssen sie allerdings längere Wege in Kauf nehmen. Betroffen sind Standorte in ganz Vorpommern – von Dierhagen bis Heringsdorf.

Strukturwandel von Dierhagen bis Heringsdorf

„Die Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich. Sie nutzen verstärkt Online-Banking und unsere weiteren digitalen Angebote. Daher kommen sie immer weniger in die Filialen“, begründet Ulrich Wolff, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorpommern, die anstehenden Änderungen im Filialsystem. Danach werden aus den bisherigen Service-Filialen in Heringsdorf, Damgarten, Gützkow, Richtenberg und Dierhagen ab dem 1. Oktober Selbstbedienungsstandorte. Auch die Filiale im Greifswalder Ostsee-Einkaufszentrum wird zum 1. des kommenden Monats zur SB-Filiale. Hier sollen im Unterschied zu den bereits genannten jedoch weiterhin temporär Beratungszeiten angeboten werden. An den anderen, neuen SB-Standorten gibt es das nicht mehr. Vom Strukturwandel sind auch die Insel Rügen und Stralsund betroffen. Wie die Sparkasse mitteilt, werden die Fillialen in Sagard und im Stralsunder Stadtteil Knieper-Nord zum 1. Januar 2021 zu SB-Filialen umgewandelt.

„Klassische Filiale verliert zunehmend an Bedeutung“

Die Sparkasse Vorpommern nimmt eigenen Angaben zufolge, jedes Jahr eine Überprüfung ihres Filialnetzes vor. Dabei erfolge eine umfassende Analyse der Standorte. Kundenanzahl, Entfernung bis zur nächsten Sparkassen-Filiale, standortspezifische Besonderheiten und weitere Faktoren werden untersucht und bewertet.„Jede Standortveränderung wägen wir sehr genau ab“, betont Ulrich Wolff. „Bei der Analyse haben wir festgestellt, dass die klassische Filiale für Servicedienstleistungen zunehmend an Bedeutung verliert. Die Kundenanzahl pro Stunde ist so gering, dass der weitere Einsatz von Mitarbeitern nicht gerechtfertigt ist.“ Mit der Umwandlung der Service- in Selbstbedienung-Filialen bleibe der jeweilige Standort für die Kunden aber erhalten. Die Technik-Ausstattung sei dabei an der Nachfrage vor Ort orientiert, so der Vorstandsvorsitzender weiter.

Reinberger spüren gerade die Folgen

Die Folgen dieses Strukturwandels spüren gerade Sparkassen-Kunden in und um Reinberg. Seit 1. September gibt es die Service-Filiale in dem Ort nicht mehr. Auch sie wurde in einen SB-Standort umgewandelt. Kunden, die sich persönlich beraten lassen wollen, müssen dafür ab sofort nach Stralsund fahren. Die Sparkasse Vorpommern weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass sie trotzdem über das dichteste Filialnetz mit 79 Standorten, 9 Beratungs-Centern und 3 Immobilien-Shops in ihrem Geschäftsgebiet verfüge.

Von OZ