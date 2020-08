Sparkasse Vorpommern: Kunden mit Girocard können nun Apple Pay nutzen

Greifswald/Stralsund

Kontaktloses Bezahlen erlebt in Deutschland in der Corona-Pandemie einen Boom. Davon profitiert auch Apple Pay, das Smartphone-Bezahlverfahren von Apple. Doch beim Bäcker um die Ecke, am Parkautomaten oder bei Behörden kommt man mit dem iPhone oder der Apple Watch bislang nicht weit. Die Bezahlterminals dort unterstützen zwar kontaktloses Bezahlen, sind aber vollständig auf die in Deutschland populäre Girocard ausgerichtet, sodass dort Mastercard oder Visa nicht akzeptiert werden. Apple Pay konnte aber bisher nur verknüpft mit diesen genutzt werden.

Dies wird sich zumindest für die Kunden von 373 Sparkassen in Deutschland nun ändern: Sie können auch ihre Girocard für Zahlungen mit Apple Pay verwenden. Auch die Sparkasse Vorpommern bietet die Möglichkeit jetzt an. Die Sparkassen-Cards können in der Wallet App hinzugefügt und an kontaktlos-fähigen Kartenzahlungsterminals eingesetzt werden. Dafür halten die Kunden ihr iPhone oder ihre Apple Watch nah an das Kartenterminal. Sie müssen weder ihre Sparkassen-Card aus der Hand geben, noch ihre Pin am Terminal eingeben oder mit Bargeld hantieren, teilt Kati Ambrosat mit. Sie ist Sprecherin der Sparkasse Vorpommern. Die größte Bank im Bundesland hat ihren Sitz in Greifswald.

Benötigt werden ein iPhone ab Version 6s oder eine Apple Watch

Jeder Kauf mit Apple Pay sei sicher, so Ambrosat, denn die Authentifizierung erfolge über Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder den Gerätecode und einen dynamischen Sicherheitscode. „Wir freuen uns, unseren Kunden für Apple Pay jetzt auch die Sparkassen-Card anbieten zu können“, sagt Ulrich Wolff, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorpommern. „Das ist die Karte, die unsere Kunden beim Einkaufen im Alltag am häufigsten nutzen.“ 2019 seien 66,5 Prozent des bargeldlos bezahlten Einzelhandelsumsatzes über das Girocard-System abgewickelt worden.

Apple Pay mit der Sparkassen-Card wird mit dem iPhone ab Version 6s und mit Apple Watch ab Series 1 unterstützt. Alles, was Sparkassen-Kunden benötigen, um ihre Sparkassen-Card in der Wallet App zu hinterlegen, ist ein Zugang zum Online-Banking ihrer Sparkasse und die aktuelle Version der Sparkassen-App. Apple Pay ist einfach einzurichten. Auf dem iPhone müssen Kunden lediglich die Wallet App öffnen, auf „Karte hinzufügen“ tippen und dann die Anweisungen zum Hinzufügen der Sparkassen-Card befolgen.

Bezahlen per Smartphone noch nicht sehr weit verbreitet

In Deutschland sind Girocards, die von vielen noch umgangssprachlich mit dem im Jahr 2007 abgeschafften Markennamen EC-Karte bezeichnet werden, deutlich populärer als klassische Kredit- und Debitkarten. Kontaktlose Girocards und Apple Pay der Sparkassen können an mehr als 756 000 Kartenzahlungsterminals in Deutschland eingesetzt werden, darunter auch die Terminals, die keine Kreditkarten akzeptieren.

Laut einer repräsentativen Innofact-Umfrage zum mobilen Bezahlen im Auftrag von Verivox haben zwar bereits vier von zehn Befragten (39 Prozent) hierzulande schon einmal mit dem Smartphone bezahlt. Für die große Mehrheit der Verbraucher ist das Smartphone aber nicht das alltägliche Zahlungsmittel: Nur 13 Prozent der Befragten würden einen 20-Euro-Einkauf im Supermarkt mit dem Smartphone bezahlen ( Apple Pay, Google Pay, Apps der Händler). 41 Prozent sagten, sie zahlen mit EC-Karte, 36 Prozent bar mit Scheinen und Münzen und 9 Prozent mit der Kreditkarte.

Sparkassen könnten Apple Pay zum Durchbruch verhelfen

„Trotz des Booms für kontaktlose Bezahlverfahren in der Corona-Krise ist das Smartphone als Zahlungsmittel noch nicht im Alltag der meisten Verbraucher angekommen“, sagte Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. Das liege auch daran, dass die Bezahldienste von Apple und Google bislang nur in Verbindung mit einer Kreditkarte funktionierten. „Die meisten Verbraucher in Deutschland bezahlen lieber mit der Girocard, bei der Ausgaben direkt vom Konto abgebucht werden.“ Dass die Sparkassen jetzt die Verknüpfung der Girocard mit Apple Pay ermöglichen, könnte sich als bedeutender Meilenstein für die Akzeptanz des Smartphones als Zahlungsmittel erweisen.

Von Christoph Dernbach (dpa) und Kai Lachmann