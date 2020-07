Bergen

Kürzlich fand in Bergen das „Sparkassen-Fairplay-Fußball-Camp“ zusammen mit dem Team von René Tretschok, der Sparkasse, der Stadt Bergen auf Rügen und dem PSV Bergen auf Rügen statt. Ein großes René Tretschok, ehemaliger Bundesliga-Spieler unter anderem bei Borussia Dortmund und Hertha BSC Berlin, klügelte sich einen Plan aus, wie das Camp trotz Corona-Vorschriften funktionieren konnte.

24 Kinder aus der E- und D-Jugend nahmen dran teil. Zu Beginn des Camps wurden an die Kinder Trikots und Trinkflaschen verteilt. Dann ging es zur Aufteilung in Gruppen und hinein ins Training. Es ging um Geschicklichkeit, Schnelligkeit und vieles mehr. Aber worum es an erster Stelle ging: Fairplay. Die Kinder haben dabei gelernt, nicht zu schupsen, zu drängeln, stoßen oder bolzen, sondern miteinander zu spielen.

Nach einem erfolgreichen ersten Tag ging es weiter mit dem Training. Zu Beginn war der Platz noch trocken, aber dann regnete es. Das Wetter störte den Kindern und das Trainerteam aber nicht. Der Spruch dazu von René Tretschok: „Einfach kann Jeder“. Zum Ende des Camps spielten dann noch die Oldies vom PSV Bergen gegen das Team des ehemaligen Profi-Fußballers. Als Belohnung erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde und einen Ball, welche von René Tretschok, der Bürgermeisterin Anja Ratzke und der Sparkasse Vorpommern überreicht wurden.

