Lauterbach

Die Sanierung und der Ausbau der Westpier des Hafens Lauterbach ist offiziell gestartet: Zum symbolischen Spatenstich war gestern auch Landeswirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) angereist. Die Putbusser Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos) freute sich über die Fünf-Millionen-Euro-Investition, die den Hafen der ehemaligen Residenzstadt aufwerten wird. Der erste Antrag, den die Stadt 2007 stellte, war noch abgelehnt worden, im zweiten Versuch aber hatte die Stadt Erfolg und die Ertüchtigung und Umgestaltung von Rügens zweitgrößtem Hafen vom Wirtschafts- zum Tourismushafen kann nun beginnen.

Die Arbeiten sollen möglichst zwischen Herbst und Frühjahr absolviert werden, um Störungen für den Tourismus gering zu halten. Kernstück der Sanierung ist die 235 Meter lange Spundwand, die auch Absenkungen zum Verweilen erhält. Am südlichen Ende der Flaniermeile ist eine Erhöhung vorgesehen, die auch als Bühne nutzbar sein soll. Hafenmeister Sebastian Götte darf sich dann auch über ein modernes Gebäude freuen. Das auch für Zwecke der Information genutzte Gebäude soll bereits im kommenden Februar fertig sein. Vorgesehen sind auch Einrichtungen zur Versorgung der Kreuzfahrtschiffe mit Landstrom. „Wenn die Dieselmotoren ausgeschaltet werden können, ist das gut für Anwohner und Umwelt“, so Wilke. Auch an eine Ladestation für E-Autos und -Räder ist gedacht.

Der Wirtschaftsminister lobte das Vorhaben als neue Belebung einer Oase. „Urlauber und Einheimische sollen die Schönheit dieses Kleinods erleben“, so Glawe. Der Anleger solle nach Abschluss der Arbeiten zwei je 120 Meter lange Kreuzfahrtschiffe aufnehmen können. In diesem Jahr erwartet die Stadt etwa 90 Ankünfte. Glawe betonte, dass mit einem Beitrag von 4,3 Millionen Euro sein Haus den Löwenanteil an der Investition trage. 534 000 Euro stammen aus dem Haushalt des Innenministeriums.

Die Bürgermeisterin nutzte die Gelegenheit, um den Minister auch auf eine spätere Sanierung von Eichen- und Bahndamm anzusprechen. Perspektivisch denkt die Bürgermeisterin auch an eine Reaktivierung des Badestrands von Lauterbach.

Von Uwe Driest