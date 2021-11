Spektakulärer Fund im Meeresmuseum: Ruht in Stralsund die Rügenfürstin?

Stralsund

Oben hängt das derzeit verpackte Skelett eines Finnwals, unten liegen die Überreste der ältesten bekannten Kirche Stralsunds: Archäologen haben bei Umbauarbeiten im Deutschen Meeresmuseum Stralsund die möglicherweise ältesten Reste eines Hauses der Stadt entdeckt. Eigentlich sollte in dem Bereich besonders die Barrierefreiheit verbessert und ein Fahrstuhl installiert werden. Doch dann brachten die archäologischen Untersuchungen im Katharinenkloster die wohl älteste, bekannte Kirche Stralsunds ans Licht, sowie menschliche Gebeine, die vermutlich dem pommerschen Herzogshauses entstammen.

Selbst Grabungsleiter Ansorge spricht von einem spektakulären Fund

„Ich nehme wirklich selten das Wort ’spektakulär’ in den Mund, aber das hier ist wirklich herausragend“, betont Grabungsleiter Dr. Jörg Ansorge der Grabungsfirma AIM-V Archäologie Mecklenburg-Vorpommern. Vor vier Wochen hat er zusammen mit seinem Team 40 Zentimeter Boden abgetragen und so das Feldsteinfundament entdeckt. „Wir haben durchaus einige interessante Funde im Zuge der archäologischen Untersuchungen vermutet, doch mit einem so umfangreichen Bodendenkmal haben wir nicht gerechnet“, gesteht Museumsdirektor Andreas Tanschus.

Grabstätte der Stifterfamilie und des pommerschen Herzogshauses

Die kleine Kapelle befand sich vermutlich auf dem Hof des Rügenfürsten, der das Gelände den Dominikanermönchen überließ. Diese gründeten dort 1251 das Katharinenkloster, dessen Anlage auch heute noch gut erhalten ist und von zwei Museen, dem Stralsund Museum und dem Meeresmuseum, genutzt wird. „Die Hofkapelle befand sich auf dem höchsten Punkt der damaligen Siedlung, auf einer Kliffkante“, erzählt Ansorge. „Wir nehmen an, dass sie aus Holz war, da wir an den Fundamentsteinen keine Mörtelreste fanden und Backstein erst später zum Einsatz kam.“

Doch nicht nur die Vorgängerkirche verblüffte den Archäologen: Drei Gruften und zwei Erdgräber wurden gefunden. „Drei aus Backsteinen gemauerte Gruftanlagen und zwei Erdgräber dienten vermutlich der Bestattung herausragender Mitglieder der Stifterfamilie und später auch des pommerschen Herzogshauses“, bestätigt der Grabungsleiter. So sei es durchaus möglich, dass die Gemahlin des Rügenfürsten Euphemia von Pommerellen in einem der Erdgräber bestattet ist.

Drei Gruftanlagen und zwei Erdgräber wurden im Chor der Katharinenkirche gefunden. Der Archäologe Jörg Ansorge schließt nicht aus, dass in einem der Gräber die Gattin des Rügenfürsten bestattet ist. Quelle: Stefan Sauer

Ungefähr 40 Leichen sind unter der Katharinenkirche begraben

„Normalerweise ist es nur schwer möglich, in einer Kirche die noch genutzt wird, Grabungen durchzuführen. Die weitere Auswertung dieser besonderen Untersuchung gibt uns die Chance, neue Erkenntnisse und Zusammenhänge über die frühe Stralsunder Stadtgeschichte jenseits historischer Urkunden zu erarbeiten“, freut sich Ansorge.

Im Chor der Kirche wurden jedoch keine anderen Fundstücke ausfindig gemacht. Lediglich im Bereich des neuen Fahrstuhls wurden sterbliche Überreste gefunden. Ungefähr 40 Leichen seien dort begraben. „Wir haben schon geahnt, dass sich unter der Kirche einiges verbirgt“, bestätigt der Museumsdirektor. Nun müsse jedoch die Raumplanung überarbeitet werden.

Im Bereich des neuen Fahrstuhl wurden sterbliche Überreste gefunden. Ungefähr 40 Leichen seien dort begraben. Quelle: Stefan Sauer

Bei den Grabungen kamen auch gut erhaltene Elemente eines Rosenkranzes zum Vorschein – unter anderem Bernsteinkugeln. Der Rosenkranz stammt demnach vermutlich aus dem 15. oder frühen 16. Jahrhundert. Ansorge sprach von einer Museumszier. „Das kann nicht jeder anbieten, sowas.“

„Wir versuchen schnell an Lösungsansätzen zu arbeiten und das Bodendenkmal einzuarbeiten“, berichtet Tanschus. Damit die Stadtgeschichte nach der Modernisierung für Stralsunder und Gäste sichtbar wird. Denkbar wäre ein transparenter Fußboden, doch dieser bedarf einer ausgeklügelten Planung. „Man braucht unbedingt eine Fußbodenheizung, sonst wird es hier zu kalt, dadurch kann aber das Glas beschlagen“, erklärt er. Weitere Ausgrabungen sollen nicht stattfinden: „Wir sind keine Grabplünderer“, meint Tanschus und verweist darauf, dass nur das aus dem Boden geholt wird – was für die Modernisierung wirklich notwendig ist. Trotzdem freue sich das Museumsteam über das neu erlangte Wissen und könne es kaum erwarten dieses weiterzuvermitteln. Nach aktuellem Stand soll die Ausstellung im Frühjahr 2024 wieder öffnen.

70 Jahre Deutsches Meeresmuseum Das Deutsche Meeresmuseum ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden. Das ehemalige Dominikanerkloster in der Stralsunder Altstadt, in dem sich das Meeresmuseum befindet, wurde früher als Waisenhaus, Gymnasium, Zeug- und Lagerhaus genutzt, bevor es ein Standort für Museen wurde. Im Jahr 1951 gegründete Otto Dibbelt an diesem Ort ursprünglich ein Naturkundemuseum. Aus dem kleinen Haus entwickelte sich unter späteren Direktoren wie Sonnfried Streicher und Harald Benke im Laufe der Jahre die Stiftung Deutsches Meeresmuseum mit vier Standorten. Der größte davon ist heute das Ozeaneum auf der Stralsunder Hafeninsel. Die ersten meeresbiologischen Ausstellungen wurden 1965 aufgebaut. 1968 wurde das Meeresaquarium im Gewölbekeller des Meeresmuseums erstmals erweitert. Ende 2020 wurde das Meeresmuseum für die größeren Umbauarbeiten geschlossen. Schon zu DDR-Zeiten schaffte es das Museum, Wanderausstellungen im Ausland zu zeigen, z.B. in Dänemark und der BRD. Mehr Informationen gibt es hier: www.meeresmuseum.de

Von Barbara Waretzi