Stralsund

Da waren selbst die Organisatoren platt: 11000 Euro sind bei den von Michael Böhls „Zweitakt-Zirkus“ organisierten Ausfahrten zusammengekommen. Deutschlandweit hatten sich am 1. September an verschiedenen Orten Zweirad-Freunde getroffen und hatten auf ihren Touren Geld für einen guten Zweck gesammelt (die OZ berichtete). Auf Rügen hatten das „Jagdgeschwader Bi 58“ und die „Zweitakt-Rokker“ die Organisation übernommen und waren dabei sehr erfolgreich. „Wir haben an diesem Tag über 5000 Euro an Spendengeld bekommen“, freuen sich der „Jagdgeschwader“-Pilot Thorsten Jantzen und der „Rokker“ Philipp Haase. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren bei allen Ausfahrten zusammengerechnet 6600 Euro in die Spendenkasse geflossen.

In diesem Jahr bekommt das Geld der Greifswalder Leuchtturm-Verein. Er kümmert sich um krebskranke Kinder und macht sich für die Errichtung eines Hospizes für die kleinen, todkranken Patienten stark. Ihre Spende übergaben die Zweiradfreunde vor wenigen Tagen bei einem Kinderfest in Stralsund an die Koordinatorin Katy Lorenschat. Zu der Übergabe waren Andrea und Steffen Mücke von den Zweiradfreunden im thüringischen Saaletal/ Camburg extra angereist. Die 11000 Euro sollen verwendet werden, um den Kindern eine kurze Auszeit vom Krankenhausalltag zu ermöglichen.

Von Maik Trettin