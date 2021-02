Hamburg/Stralsund

Als die Stralsunder Spielkartenfabrik vor gut 150 Jahren die Gründung einer Aktiengesellschaft plante, sollen die französischen Spielkarten im Deutschen Reich an Beliebtheit gewonnen haben. Darunter waren Karten, die der Romantiker Philipp Otto Runge (1777-1810) entworfen und sich damit unter den Anhängern des Kartenspiels einen Namen gemacht hatte. Er übernahm einen für Künstler nicht gewöhnlichen, aber wohl überlebensnotwendigen Auftrag des Hamburger Kupferstechers Gustav Andreas Forsmann, der seit 1809 eine Fabrik zur Herstellung von Spielkarten besaß.

Hamburg war ein schlechter Ort für Künstler

Philipp Otto Runge Quelle: Repro André Farin

Die Familie Runge, die im Mai 1804 in die Hansestadt gezogen war, plagte Geldsorgen. Der Maler schrieb an den Dichter Achim von Arnim über seine Not und erwähnte, dass „alle Künstler um’s Brot arbeiten“ müssen und Hamburg für Anfertigung und Verkauf von Bildern „ein schlechter Ort“ gewesen wäre. Zusätzlich hatten sich französische Soldaten in der Stadt einquartiert und mussten versorgt werden. Die totale Handelssperre war für die Kaufleute eine reine Katastrophe und das tägliche Essen wurde immer teurer. Runge schätzte selbst, dass diese „Fabrikantenarbeit“ nicht die „allerhöchste Gestaltung der Welt und Kunst“ wäre. Und trotzdem machte er sich Gedanken darüber, wie er seinem Auftraggeber etwas Besonderes, vielleicht sogar Einmaliges, präsentieren konnte.

Runge führte die Doppelfigürlichkeit ein

Philipp Otto Runge hat wahrscheinlich ein französisches Kartenspiel als Grundlage genommen, beschränkte sich auf die üblichen Farbzeichen und orientierte sich bei der Auswahl der dargestellten Personen an den „historischen Fantasietypen früherer französischer Spielkarten.“ Seinen ersten Figurensatz auf kolorierten Zeichnungen überarbeitete er und lieferte die Vorlage für den Druck von Holzstichen, mit dem viel mehr Kartenspiele produziert und über die Grenzen von Hamburg hinaus gespielt werden konnten. Seine Arbeit überzeugte die Kunden.

Vorherige Exemplare waren eher mit strengen Figuren versehen und glichen Teppichmustern. Runge ließ seine Buben, Damen und Könige mit viel Passion und Liebe zum Detail entstehen. Er führte die heute noch übliche Doppelfigürlichkeit ein und begeisterte seine Zeitgenossen.

Runges Frau Pauline als Dame dargestellt

Sein Bekannter Clemens Brentano, damals neben von Arnim, Goethe und den Grimms eine Dichtergröße, stand im Briefwechsel mit ihm und begutachtete die Entwürfe im März 1810: „Ein großes Vergnügen haben mir Ihre Kartenbilder gemacht … von Herzen möchte ich an dem Hofe Diener sein, wo so rüstige Buben aufwarten, solche Könige Schwert und Harfe rühren und besonders solche Damen Blumen und Schleier so hinreißend zu tragen wissen.“

Die vier Könige verkörperten bekannte Weltmonarchen wie Caesar oder Karl den Großen. Die Damen sollen aus der Zeit Karls VII. stammen und zum Beispiel Johanna von Are oder Isabeau von Bayern darstellen. Die Buben sind als Ritter der Höfe Karls des Großen und Karls VII. zu erkennen. Allen gemein ist der Hauch an Romantik, den Runge in alle zwölf Figuren einfließen ließ. Kunsthistoriker meinen, zeitgenössische Figuren wiederzuerkennen, wenn sie bei den Damen Runges Frau Pauline oder in dem Pik-Buben Ferdinand von Schill sehen wollen.

Runges Art der Darstellung überdauerte

Die Kunsthistorikerin Ulrike Wörner bedauerte in ihrer Arbeit „Die Dame im Spiel“ (2010), dass „die künstlerische Qualität der Federzeichnungen im modernen Standardblatt in französischer Farbe nicht erhalten“ geblieben ist. Runges Art, die Geschlechter durch spezielle Kleidung sowie ausgewählte Attribute und Beigaben zu kennzeichnen, konnte überdauern. Nachdem diese Karten in den 1970er Jahren das letzte Mal produziert worden waren, legte die Berliner Versandfirma Fröhlich & Kaufmann das Spiel mit Runges Illustrationen vor sieben Jahren noch einmal auf und bietet diese nun auch im Online-Handel an.

Info: Das Auktionshaus Carl Gustav Boerner aus Leipzig erwarb 1938 die Runge-Zeichnungen aus dem in Familienbesitz befindlichen Künstlernachlass. In der Hamburger Kunsthalle werden die Aquarelle im Kupferstichkabinett aufbewahrt. Erhalten geblieben sind die Blätter mit den Buben und Damen; von den Königen wurden zeitgenössische Drucke gesammelt und aufbewahrt.

Von André Farin