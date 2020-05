Spielplätze auf Rügen geöffnet: Hilda darf wieder toben

Bergen/Binz

Gute Nachrichten für die jüngsten Einwohner der Insel: Sie dürfen seit Freitag wieder klettern, hangeln und toben. Die Spielplätze im Land haben wieder geöffnet, verkündete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Donnerstag.

Der Binzer Kurdirektor Kai Gardeja entfernt die Absperrung am Spielplatz zwischen Schwedenstraße und Heinrich-Heine-Straße. Quelle: Mathias Otto

Der Ansturm auf die Insel-Spielplätze blieb aber aus. Nur wenige Kinder tummelten sich hier. Susanne (51) und André Schröder (54) aus Bergen hatten mit Enkelin Hilda (2) deshalb viel Platz an den Geräten im Stadtpark. „Wir haben die Nachrichten genau verfolgt und auf diese Meldung gewartet“, so Susanne Schröder. Ihr Mann ergänzt: „Die Kinder wurden in der letzten Zeit fast immer vergessen. Schön, dass sie endlich wieder toben dürfen.“

Im Ostseebad Binz erledigte Kurdirektor Kai Gardeja persönlich die Öffnung der vier Spielplätze der Kurverwaltung. Auf seinem Rundgang entfernte er Freitagvormittag die Absperrbänder an den Spielgeräten und Rutschen.

Von Mathias Otto