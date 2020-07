Dr. Christoph Muster führt Naturfreunde in Prora auf Rügen am Mittwoch, dem 15. Juli, in den verborgenen Kosmos von Spinnen und Insekten ein. Interessierte lernen dann beispielsweise mehr zu dem Bürsten-Stachelpalper, dem Gesteiften Federfuß, der Weißband-Nesthüterin oder dem Gehörnte Zierköpfchen.