Abnehmen, fitter werden oder einfach nur gesünder leben: Es ist wieder die Zeit der guten Sportvorsätze. Aber dafür monatlich viel Geld im Fitnessstudio ausgeben – wo derzeit auch noch 2G plus gilt –, teure Apps herunterladen oder gar Sportgeräte für zu Hause kaufen? Das muss nicht sein.

Ich habe mich auf Rügen auf die Suche nach Orten begeben, an denen ich draußen trainieren kann – nicht nur meine Ausdauer, sondern auch meine Kraft. Und das überwiegend mit meinem eigenen Körpergewicht, ganz ohne Hanteln, Widerstandsbänder oder Steppbrett. Mein erstes Ziel: Sellin.

Treppenlaufen für Beine, Po und Ausdauer

Die Seebrücke bietet mit dem majestätisch wirkenden, weißen Brückenhaus umrahmt von der tiefblauen Ostsee nicht nur eine wunderschöne Kulisse, zu ihr hinab führen auch 85 Stufen – auf denen zu dieser Jahreszeit nichts los ist.

„Treppenlauf-Training beansprucht vor allem die Beine, insbesondere die Waden, und den Po. Zudem ist es eine enorm gute Übung für die Kondition“, sagt Personal Trainer Patrick Hildesheim vom Sportstudio SR Sports in Bergen. Mit ihm habe ich mich vor und nach meinem Sporttag unterhalten.

Für mich ist es vor allem eine Alternative zum Joggen, das mir persönlich zu langweilig ist. „Das kann man auf jeden Fall machen“, meint der 32-jährige Fitnesstrainer, er warnt aber auch: „Treppenlaufen kostet eine Menge Kraft. Gerade als Sportanfänger sollte man sich etwas weniger Kraftforderndes suchen, um durchzuhalten und die Motivation nicht zu verlieren. Ich empfehle zum Beispiel, um den Nonnensee in Bergen zu laufen. Da muss man einmal rum und kann nicht einfach abbrechen.“

Treppensteigen könne man aber gut als Abwechslung ins Training einbauen. „Zumal zum Abnehmen nicht nur konditionelle, sondern auch muskuläre Anstrengung nötig ist.“

Aufwärmen muss sein – in zweierlei Hinsicht

Kurz zu mir: Ich bin 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und 70 Kilogramm schwer, habe eine „normale“ Figur, wie man so schön sagt. Ich war noch nie eine Sportskanone, mache aber seit circa einem Jahr zuhause 20- bis 30-minütige Workouts für Kraft und Beweglichkeit – mal regelmäßig zwei bis dreimal die Woche, mal wochenlang gar nicht. Meine Ausdauer lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig – allein schon, weil ich Raucherin bin. Ergo: Ich ordne mich sportlich gesehen irgendwo zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen ein.

Bevor ich richtig mit meiner Sporteinheit starte, wärme ich mich auf. „Aus dem Kalten zu starten, ist nicht gut für die Muskulatur, sie muss erst mal in Schwung kommen“, bestätigt Patrick mein Vorhaben. Einfache Übungen reichen dafür. Ich mache Hampelmänner, Kniebeugen, große Ausfallschritte und laufe auf der Stelle. Dann laufe ich die Treppe zügig rauf und runter. Während ich vor dem Workout noch einen Ruhepuls von 72 hatte, habe ich nach zwei Runden einen Puls von 150 – und komme ins Schwitzen.

„Man sollte nicht unterschätzen, dass man auch bei Temperaturen um die null Grad schwitzt. Dennoch – oder gerade deshalb – ist warme Kleidung wichtig, um sich nicht zu verkühlen“, mahnt Patrick. Auch ausreichend zu trinken sollte nicht vergessen werden.

Koordination wird trainiert

Was ich mich die ganze Zeit beim Training frage: Kann ich etwas falsch machen? „Beim Treppenlaufen eher weniger. Ich würde empfehlen, nur mit dem vorderen Fuß aufzutreten. Denn so geht die Belastung auf die Wade und nicht aufs Knie. Und es ist anstrengender“, sagt der Profi. Außerdem rät er, wenn möglich, nicht immer auf Stein- oder Betontreppe zu trainieren, da das die Gelenke mehr belastet.

Variationen des Treppenlauf-Trainings Treppenlaufen ist nicht gleich Treppenlaufen. Für mehr Abwechslung beim Training und unterschiedliche Beanspruchung der Muskulatur, hier einige Anregungen: Sprints: Anstatt nur locker rauf und runter zu joggen, kann man zwischendurch auch mal auf Geschwindigkeit gehen und so schnell wie möglich nach oben laufen. Wichtig dabei: nur den Vorderfuß aufsetzen. Runter bitte langsam! Ausfallschritte: Mehrere Stufen gleichzeitig zu nehmen, beansprucht besonders die Gesäßmuskulatur. Die Schritte sind am besten langsam auszuführen, aber auch als Sprint möglich. Seitlicher Laufschritt: Abwechselnd seitlich links und seitlich rechts nach oben laufen. Den Abwärtsgang locker absolvieren. Zwei vor, einer zurück: Zwei Schritte nach oben zu gehen und jeweils einen wieder nach unten fördert die Koordination und die Ausdauer. Geschwindigkeit erhöhen, sobald man den Rhythmus gefunden hat. Sprünge: Sowohl einbeinig als auch mit beiden Beinen gleichzeitig lassen sich Treppenstufen nach oben springen. Kombinieren kann man die zweibeinigen Sprünge mit vorheriger Kniebeuge. Das trainiert vor allem die Oberschenkel.

Die Treppe zur Selliner Seebrücke ist aus Holz und somit in dieser Hinsicht perfekt. Jedoch birgt sie dadurch zugleich eine Gefahr: Bei Nässe wird es rutschig. Zudem ist Vorsicht geboten, weil die Stufen steil und verhältnismäßig schmal sind. „Beim Treppenlaufen sollte man generell konzentriert sein, es ist also auch Kopfarbeit“, sagt Personal Trainer Patrick. Positiver Effekt: Die Koordination wird trainiert.

Noch mehr Treppen in Sassnitz und Bergen

Etwas leichter läuft es sich an meiner zweiten Station: der Treppenanlage von der Hafenstraße hinauf zur Stiftstraße in Sassnitz. 118 Stufen erwarten mich hier. Sie sind jedoch flacher und immer wieder durch ebenerdige Abschnitte unterbrochen. Hier lässt es sich daher gut sprinten.

Vor- und Nachteil zugleich: Es handelt sich um eine Steintreppe. Nicht rutschig, aber gelenkunfreundlicher. Die Aussicht über den Hafen belohnt jedoch auch hier die Anstrengung.

Hoch hinaus geht es über 99 Stufen auf den Ernst-Moritz-Arndt-Turm in Bergen. Schwindelfreiheit vorausgesetzt, denn es windet sich eine Wendeltreppe nach oben. Nicht ganz optimal, denn es ist eng und erfordert für einen schnellen Auf- und Abstieg enorme Konzentration.

Zudem: Der Eintritt kostet zwei Euro. Kostenfrei sind hingegen die Treppen in der Innenstadt Bergens. Von der Calandstraße Ecke Parkstraße führen zwei hinauf zum Markt: sowohl eine normale Treppe als auch eine sehr flache mit enorm breiten Stufen für die lange, schnelle Schritte nötig sind, um sie in einem Zug zu nehmen.

Selliner Trimm-dich-Pfad enttäuscht, Binzer Sportpark begeistert

Doch ich teste an diesem Tag nicht nur Treppen und trainiere meinen Unterkörper. In Sellin finde ich nicht weit entfernt von der Seebrücke einen Trimm-dich-Pfad am Friedensberg. Acht Stationen gibt es dort – von Armtrainer über Balance-Balken bis hin zu einem Tisch für Bauch- und Rückenübungen.

Ich empfinde die Übungen, die auf den jeweiligen Tafeln beschrieben werden, als wenig herausfordernd. „Ich denke, ein Pfad wie dieser, ist vor allem für ältere Menschen gedacht und kann für sie durchaus sinnvoll sein“, meint der Profi.

Zur Galerie Von Sellin über Binz nach Sassnitz und Bergen: OZ-Volontärin Maria Lentz war einen Tag lang sportlich auf der Insel Rügen unterwegs. Dabei hat sie einige Orte gefunden, die sie perfekt fürs Training fand, andere haben sie hingegen enttäuscht.

Besser gefällt mir hingegen die Sportanlage am Kurpark in Binz: eine Art Fitnessstudio im Freien mit zahlreichen Geräten für alle Bedürfnisse. Selbst für Rollstuhlfahrer gibt es Trainingsmöglichkeiten. Wieder werden alle Anwendungen auf Schildern gut erklärt. Zudem sind die Geräte top in Schuss, sehen nagelneu aus.

Krafttraining an einer Parkbank

Doch nicht zwingend sind Trainingsgeräte nötig, um zusätzlich zum Treppenlaufen den Rumpf zu trainieren. Und so suche ich mir an meinen jeweiligen Stationen einfach eine Sitzbank. Denn daran lassen sich wunderbar klassische Liegestütze machen, ohne auf den kalten Boden zu müssen, indem ich die Hände auf der Bank abstütze. Das trainiert Oberarm- und Brustmuskulatur.

Auch umgekehrte Liegestütze sind möglich. Dafür mit dem Rücken zur Bank drehen, Hände wieder darauf abstützen und den Körper bei ausgestreckten Beinen kontrolliert absenken. „Besonders beliebt bei Frauen: Stärkt ebenfalls die Brustmuskeln und wirkt gegen die sogenannten Winkearme“, erklärt Patrick.

Abschließend dient mir eine Bank als Dehnungshilfe, indem ich abwechselnd die Beine aus dem Stand nach oben lege. „Dehnen sollte man sich immer nach dem Training. In unserer Gesellschaft haben die meisten Menschen durch zu viel Sitzen Probleme mit verkürzter Muskulatur“, betont der Personal Trainer.

Dreimal pro Woche Sport

Und was sagt er zu meinem Sporttag? „Ein gutes Programm, nur etwas zu viel für einen Tag.“ Das war mir klar. Aber wie viel sollte man trainieren? „Dreimal die Woche à 25 Minuten reicht. Das ist zeitlich für jeden umsetzbar.“ Man muss es nur wollen „Es ist meist hilfreich, gemeinsam mit einem Freund Sport zu machen. Man pusht sich gegenseitig.“

Zwischen den Trainingseinheiten sollte jedoch mindestens ein Ruhetag liegen, damit sich der Körper regenerieren kann. „Auf Muskelkater drauf zu trainieren ist nicht empfehlenswert, immerhin entsteht er durch Muskelfaserrisse. Kommt es zur Übersäuerung, kann das sogar zum Muskelabbau führen.“

Mein Muskelkater hält sich am nächsten Tag erstaunlicherweise in Grenzen. Zwei bis drei Wochen sollte ich nun durchhalten und mich zum regelmäßigen Training zwingen. Danach, so der Experte, wird es leichter.

Von Maria Lentz