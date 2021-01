Garz

„Mit dem Burgwall auf dem Rücken treten unsere Sportler jetzt in Wettkämpfen auf“, sagt Elke Laue stolz, nachdem ihre Schule 23 neue Trikots bekommen hat. Die Schulleiterin konnte die Lieferung im vergangenen November entgegennehmen und ihren Kollegen und Schülern freudig präsentieren. Eine kleinere Schülergruppe aus der Klasse 6b fand sich gleich zu einem Gruppenbild zusammen und wollte den Moment fotografisch für die Schulchronik festhalten lassen.

Patrick Jaskolka, Sportlehrer an der Garzer Schule, hatte die Idee für das Projekt und setzte sich daran, in dem Zuge gleich etwas mehr Pepp in das Logo der Schule zu bringen. Klar, der Burgwall der Stadt musste wieder darauf zu sehen sein, denn die Garzer lernen gleich in der Nähe der ehemaligen slawischen Anlage.

Vorfreude auf Wettkampf-Saison

Ein symbolischer weißer Burgturm mit einer roten Eingangstür auf blauem Untergrund – das war die Grundidee, mit der Schüler und Shirts noch besser zur Geltung kommen sollen. Die Größen der Trikots wählte man so aus, dass sie von den Sportlern aus den Jahrgängen 1 bis 10 getragen werden können. „Sogar unsere Lehrer passen in die neue Kleidung“, meint Elke Laue und hat schon feste Pläne für den Einsatz der Neuanschaffung.

Sobald die Wettkampf-Saison der Grund- und Regionalschulen auf Rügen wieder startet, werde die Schule nicht nur sportlich, sondern optisch gut aufgestellt sein. Mit einem passend eingekleideten Team bringe der Start noch einmal so viel Spaß und Motivation zugleich. Die Schüler fühlen sich dann als geschlossenes Team und könnten das nun sehr gut nach außen präsentieren.

„Bewegung macht beweglich“

Die Garzer fahren zu den meisten Sporthöhepunkten der Insel. Sie denkt dabei an die Wettbewerbe „Stärkster Schüler“ der Grundschulen in Bergen oder die Hochsprungmeisterschaft fünf Rügener Regionalschulen in Gingst. Hier könne man immer wieder beweisen, wie gezielt man sich vorbereitet habe und dass die Chancen auf einen der begehrten ersten Plätze immer groß seien.

Bei der Finanzierung des Vorhabens konnte Elke Laue die Stadt Garz als Schulträger mit ins Boot holen. Verwaltung und Vertreter der Stadt seien sehr daran interessiert, dass die Schule weiter an ihrem sportlichen Profil arbeite, wozu natürlich eine passende Sportbekleidung gehöre. Ihr Sportkonzept haben die Garzer mit einem Else-Pannek-Zitat überschrieben: „Bewegung macht beweglich – und Beweglichkeit kann manches in Bewegung setzen.“ Und das sogar in sportmodischer Hinsicht.

Von André Farin