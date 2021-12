Rügen

Eigentlich wollte Sportlehrerin Petra Westphal heute mit der Klasse 5b an den Strand. Doch weil es regnet und stürmt, beginnt die Sportstunde erst einmal in der Aula der Regionalen Schule Göhren. Entspannungsübungen statt Wettrennen. Auch drinnen mit Maske und Abstand stehend oder sitzend im großen Kreis, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, weiß Petra Westphal, die auch Akrobatik-Trainerin und Vereinsvorsitzende beim TSV Empor Göhren ist. „Sitztraining für den Rücken, Balanceübungen, Koordinationstraining mit Weichbällen und Kinderyoga“, so die Lehrerin. „Das funktioniert. Und alles bei gut belüfteten Räumen und unter Einhaltung des Desinfektion.“ Gemeinsam haben sie auch eine Tischtennisplatte von draußen reingeholt, diese sowie Bälle und Schlägergründlich desinfiziert.

Wandern mit Schulhund „Hope“

Mit Schulhund „Hope“ ging es in Göhren am Dienstag an die frische Luft Quelle: Schule Göhren

Und dann geht es doch noch vor die Schulhaustür. Gemeinsam mit Schulhund „Hope“ wandern die Fünftklässler in Richtung Kirche, um auch ein wenig Frischluft zu tanken und sich draußen zu bewegen.

Denn seit Montag gilt in ganz MV: Sport darf nur noch im Freien statt in der Turnhalle betrieben werden. Es ist eine der verschärften Hygiene-Maßnahmen, mit denen die Landesregierung trotz steigender Inzidenzzahlen den Präsenzunterricht in den Schulen weiter aufrechterhalten will. Im Unterricht gilt zudem Maskenpflicht – zumindest drinnen. Den Schulen ist es freigestellt, Konzeptionen für „Masken-Tragepausen“ im Freien zu organisieren.

Wunderschöne Granitz direkt vor der Haustür

„Wir haben uns so eingestellt, dass wir nach Wetterlage Bewegungsstunden anbieten, also Unterrichtsgänge durch den Wald und Bewegung an der frischen Luft“, sagt Anne Eckert. „Wir haben ja die wunderschöne Granitz direkt vor der Haustür“, so die Leiterin der Selliner Grundschule. Die Kinder sind schon am Montag in das Waldgebiet gewandert. Am verregneten Dienstagvormittag stand Sporttheorie mit Verhaltensregeln, zum Beispiel an Geräten, auf dem Stundenplan. „Wir sind froh, dass wir weiterhin mit den 3. und 4. Klassen zum Schwimmen dürfen“, so Eckert. Einmal in der Woche geht es dazu ins Selliner Ahoi-Bad.

In der Regionalen Schule mit Grundschule Gingst freut man sich auch sehr, dass der Schwimmunterricht in Samtens weiter möglich ist. Damit alle Drittklässler daran teilnehmen können, wurde in diesem Schuljahr die Klasse geteilt und eine A- und B-Woche eingeführt, erklärt Schulleiter André Farin. Im letzten Jahr war im ersten Halbjahr die eine Gruppe dran und im zweiten Halbjahr die andere, die dann leider nicht mehr in den Genuss gekommen sei.

„Wir versuchen alles, was geht“

Für die zwei bis drei Wochenstunden Sportunterricht der Schüler soll es so oft wie möglich raus gehen. „Bewegungsübungen, Wandern, Walken, schnelle Bewegungen, kleine Spiele – wir versuchen alles, was geht“, so Farin. Die Sportlehrer seien hoch motiviert, den Bewegungsdrang der Kinder zu stillen und auch fachliches Wissen weiterzugeben. Das sei auch während der Homeschoolingzeit so gewesen, in der die Schüler bei Lauf- und Radwettbewerben Kilometer gezählt haben. Als Schlecht-Wetter-Alternative steht auch in Gingst Sporttheorie auf dem Plan, zumindest für die Klassenstufen 5 bis 10. Für die Grundschüler ist dann Unterricht mit den Klassenlehrern in den Hauptfächern Deutsch und Mathe geplant. Aber auch Auflockerungsübungen im Raum sollen angeboten werden.

Sportunterricht auf die Eisbahn verlegen?

„Lange“ Sportbekleidung sollen sich die Schülerinnen und Schüler der CJD Schule in Sellin jetzt einstecken. Wandern und Nordic Walking in der Granitz heißt es dort bei angemessenen Wetterbedingungen. Ansonsten sind auch hier sporttheoretische Einheiten vorgesehen. Zudem hofft man noch auf eine verlockende Alternative: den Sportunterricht auf die Eisbahn zu verlegen. „Mit dieser Idee sind wir mit dem Eisbahnbetreiber und der Gemeinde im Gespräch. Es wäre eine schöne Sache für die Schüler“, so Schulleiter Martin Hanna. In der letzten Woche war eigentlich schon der Abbau der Eisbahn im Selliner Seepark, die am 4. Dezember eröffnen sollte, angekündigt worden.

Strandwanderungen und kleine Spiele

Bei Mistwetter ist Theorie angesagt, bei trockenem Wetter geht es an den Strand – so lautet das Motto an der Regionalen Schule in Binz. Strandwanderungen, kleine Spiele, Springen, Werfen und andere Bewegungseinheiten unter freiem Himmel werden die Sportstunden mit füllen. „Wir haben ja den Vorteil, dass wir den Strand vor der Nase haben“, sagt Schulleiter Axel Thiede.

Auf einen wetterbedingten Mix aus Bewegung draußen und Theorie drinnen richtet sich auch die Regionale Schule „Windland“ in Altenkirchen ein. „Wir versuchen beides“, sagt Schulleiterin Kirsten Knebusch. Dabei soll möglichst oft in die Umgebung gewandert werden.

An der Grundschule „Mönchgut“ in Gager halte man sich an die Vorschriften und möchte keine weiteren Auskünfte zum Ablauf des Sportunterrichts geben.

