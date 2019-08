Sassnitz

Angeschmiert! Jörg Schneider (59) aus Sassnitz meint es ja nur gut, wenn er den Pinsel schwingt und seine Kundinnen weiß anmalt. „Alles für die Schönheit“, sagt der Unternehmer. Im Rahmen des erstmals in der Hafenstadt stattgefundenen zweitägigen „Open-Air – Sport und Spiel am Meer“ am vergangenen Wochenende, verteilen er und seine Assistentin Janine Winter (34) Heilkreide auf der Haut bereitwilliger Tester. Cornelia Möller (56) aus Prora hält ihrer Tochter Jana Krüger (36) die Haare aus dem Gesicht. „Wie genau wird das denn angerührt“, fragt sie und bekommt fachmännische Antworten. Tochter Jana begutachtet die glatte Haut nach der Maske. „Wenn die Masse angetrocknet ist, lässt sie sich ganz leicht abrubbeln, die Haut ist schön glatt danach“, findet die sich derzeit im Urlaub befindende Frau.

Zur Galerie Impressionen vom Sassnitzer Sportfest

Während sich Frauen für die Schönheit interessieren, tollen Kinder auf dem großen Platz an der Windpromenade herum. Mitten auf der Wiese am Molenfuß türmt sich die riesige Burg einer Wasserrutsche auf, gibt es ein Paddelbecken für Kinder, ein durch Netze geschütztes Volleyballfeld sowie eine über vier Meter große Kletterwand aus Kunststoff. Oliver Reiß (56) aus Neu Mukran fotografiert von unten Tochter Isabel. „Sie ist ganz schnell hochgekraxelt“, sagt er stolz. Der seit über einem Jahr auf Rügen lebende Besucher schwärmt nicht nur von Sassnitz. „Die Insel ist toll, und heute ist hier richtig was los. Der Kleinen gefällt es.“ Isabel (7) wird von David Baust (23), Mitarbeiter der Eventfirma, gesichert. „Wir passen gut auf, dass den Kindern nichts passiert. Sie werden ordentlich gehalten und von uns unterstützt“, sagt der aus Nordrhein-Westfalen stammende Student. Kollege Nico Hesse (20) schwärmt vom Blick auf die Ostsee während der Arbeit. Sassnitz sei ein schöner Ort und das Wetter traumhaft für so ein Sportereignis.

Ein Risenspaß für Kinder

Zuallererst geht es um die Körperertüchtigung. Geschäftsführerin des Fitnesscenters in Sassnitz, Mario Koos (32), steht auf einer kleinen Bühne. Ihr Mikro ist so angebracht, dass sie sich gut bewegen kann, um über Yoga und dessen Vorteile zu referieren. Vor ihr stehen Sportbegeisterte und lauschen ihren Anweisungen und Erläuterungen. Es sei gut, tief einzuatmen und zur Ruhe zu kommen. „Gerade die ganz Hibbeligen könnten das gut gebrauchen“ scherzt Maria Koos. Dabei gehen die Arme der Teilnehmerinnen nach oben und wiegen von links nach rechts bei möglichst geschlossenen Augen.

Nach der Sportrunde wird sich in Strandkörben und Liegesesseln ausgeruht. Anja Brähne (38) aus Annaberg-Buchholz in Thüringen beobachtet dabei ihre beiden Kinder. „Ich besuche meine Tante in Lietzow. Sie las auf einem Flyer von der Veranstaltung. Wir sind einfach mal hergefahren, um zu schauen“, sagt die Urlauberin. Tochter Luna (3) paddelt, was das Zeug hält im aufblasbaren Kinderpool. Am Rand des Beckens sitzen die Eltern und passen auf den Nachwuchs auf. Caroline Behnke (32) aus Sassnitz findet ihren Sohn sportlich: „Er ist ein kleines Kraftpaket und richtig fit.“ Diese Aussage stellt Dave (4) sofort unter Beweis mit ein paar Extrarunden im Wasserkreis. Während auf dem Volleyballfeld geschwitzt wird und die Kids auf der Wasserrutsche aus der Puste kommen, entspannen sich Helene Petri (33) und Carolin Schulz (32) auf Liegestühlen mit Blick auf die Ostsee. „Wir sind aus Wismar angereist und wohnen dieses Wochenende in Sellin“, sagen die beiden Frauen. Es wäre Zufall gewesen, dass sie nach Sassnitz kamen. Die Stühle hätten aber definitiv zum Ausruhen eingeladen. Die könnten hier doch öfter stehen, finden die Frauen aus Wismar. Am Abend folgte dann die Party nach dem Sportereignis direkt im Hafen bei kühlen Getränken und Bratwurst.

Christine Zillmer