Binz

Tief durchatmen, den richtigen Stand finden, das Gewehr in den Anschlag nehmen, zielen und schießen. Diesen Ablauf wiederholen die Sportlerinnen der Binzer Schützengilde immer wieder, damit am großen Tag in einer Woche alles sitzt. Dann stehen Fine Soppa (14), Jennifer Schubert (16) und Leonie Dräger (17) bei den deutschen Meisterschaften in München an der Linie.

„Dabei sein und nicht letzter werden – alles andere ist Zubrot“, nimmt Wolfgang Maske, Vorstandsvorsitzender der Gilde, Druck von den Schultern der Nachwuchssportlerinnen. „Leider wird es nicht erlaubt sein, auch die anderen Wettkämpfe anzusehen. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn die Jugendlichen sich etwas abgucken könnten“, sagt Maske.

„Die Teilnahme ist alles“, sagt auch Jennifer Schubert. Sie tritt wie auch Leonie Dräger in der Altersklasse Jugend mit dem Luftgewehr an. Die jüngste im Bunde ist Fine Soppa. Die 14-Jährige tritt bei den Schülern an und fand durch ihre Familie zum Sportschießen. Alle drei fasziniert an ihrer Sportart, wie viel Einfluss die komplette Konzentration auf das Ergebnis hat. Maske findet dazu einen bildlichen Vergleich: „Ein Fußballer, der 90 Minuten unkonzentriert ist und nicht trifft, kann mit einer Sekunde in der er konzentriert ist und den Ball reinmacht, zum Helden werden. Beim Schießen ist es umgekehrt: Einmal bei 20 Schuss nicht konzentriert und man ist der Verlierer.“

Insulaner tauchten bisher kaum auf Radar auf

Bereits eine Woche vor den Mädchen mit ihren Gewehren steht Max Blossey in München mit dem Ziel genau im Visier. Für den 19-jährigen Luftpistolenschützen ist es bereits die zweite Teilnahme bei den deutschen Meisterschaften. „Gerade die Wettkämpfe sind es, die ich neben der Konzentration, an dem Sport so mag. Ich bin schon viel rumgekommen in Deutschland und auch nach Dänemark“, sagt Blossey, der bei den Junioren startet.

Dass die kleine Schützengilde vier Sportler zu den deutschen Titelkämpfen schicken kann, ist ungewöhnlich. Bisher tauchten die Insulaner bei Landestrainern und Trainingszentren kaum auf dem Radar auf. Das hat sich geändert: Drei Titel und ein zweiter Platz bei den vergangenen Landesmeisterschaften, dazu haben alle vier die Norm für die deutschen Meisterschaften erfüllt. „Dabei trainieren wir nicht auf Leistungsniveau mehrmals die Woche, sondern der Spaß steht bei uns ganz klar im Vordergrund“, erklärt Wolfgang Maske. Nur in der direkten Vorbereitung auf das Saisonhighlight wurde mehr trainiert.

Elektronischer Schießstand für die Schützen

Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, ist Maske stolz, dass der Vereine so viele Nachwuchsschützen nach München schicken kann. Bisher hatten es insgesamt nur vier Gildenmitglieder zu nationalen Titelkämpfen geschafft. Die Vereinsführung um Maske sieht sich damit auf ihrem Weg bestätigt, den sie vor einigen Jahren einschlugen – es wurde auf den Nachwuchs und eine Ausrichtung in den Schützensport gesetzt.

Dafür wurde ein elektronischer Schießstand eingebaut. Hinzu kommt passende Ausrüstung für die Leistungssportler. „Dank einiger großzügiger Sponsoren können alle mit den besten Waffen antreten“, erklärt Maske. Die hochpräzisen Gewehre kosten etwa 3500 Euro und können nur von einer Person geschossen werden, sonst wären die Einstellungen dahin. Hinzukommt die spezielle Kleidung, die für eine besonders steife Körperhaltung sorgt und noch einmal mindestens 500 Euro kostet. Da kommt Maximilian Blossey schon fast günstig davon: Seine Ausrüstung besteht hauptsächlich aus der Luftpistole. Aber auch die kostet etwa 1500 Euro.

Von Niklas Kunkel