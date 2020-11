Sprenggranaten bei Altefähr gefunden

Altefähr

Gefährlicher Fund im Süden der Insel Rügen: Bei Pflegearbeiten in der Nähe von Altefähr haben Arbeiter am Dienstag Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie entdeckten mehrere Sprenggranatenpatronen. Die hätten noch explodieren können.

Noch Sprengstoff in Granatpatronen

Die Arbeiter eines Vereins führten Grundstückspflegearbeiten in der Nähe einer alten Stallanlage in Grahlhof, einem Ortsteil der Gemeinde Altefähr durch. Dabei entdeckten sie gegen 12 Uhr mehrere Sprenggranatpatronen aus dem Zweiten Weltkrieg. In den jeweils 10 Zentimeter langen Patronen mit einem Durchmesser von 20 Millimetern befand sich noch Treibladung und Sprengstoff. Diese Munition wurden im Krieg mit einer Kanone verschossen.

Spezialisten übernahmen Abtransport

Beamte vom Polizeihauptrevier Bergen wurden alarmiert und sicherten den Fundort ab. Sie verständigten den Munitionsbergungsdienst. Spezialkräfte übernahmen den sicheren Abtransport. Nach Angaben des Munitionsbergungsdienstes hätten die Sprenggranaten bei unsachgemäßem Umgang, durch Einwirkung von Hitze oder Gewalt, zum Beispiel beim Aufsägen, explodieren können. Aus diesem Grund mahnt die Polizei zur Vorsicht. Munition aus dem Zweiten Weltkrieg habe trotz ihres Alters in der Regel nicht an Gefährlichkeit einbüßt. Deshalb sollten solche Funde nie selbst überprüft werden, sondern stets die Polizei verständigt und der Fundort bis zu deren Eintreffen beaufsichtigt werden.

Von OZ