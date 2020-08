St. Marien in Bergen: Das Gotteshaus im Wandel der Zeit

Bergen

Hoch auf dem Berge, circa 70 Meter über dem Meeresspiegel, erhebt sich seit 1193 die der Gottesmutter Maria geweihte St.-Marien-Kirche. Diesen Namen trägt sie bis zum heutigen Tage. Im zweiten Teil über dieses Gotteshaus werden unter anderem Farbgebungen und Inschriften näher betrachtet.

Als im Jahre 1939 eine Überarbeitung der Kanzel von St. Marien zu Bergen angedacht wurde, befand sich diese in einem bedauernswerten Zustand. In einem Schriftverkehr von 1939 und 1940 zwischen dem Provinzialkonservator und der Superintendentur wurden Kosten und Vermerke zur Restaurierung festgeschrieben. Der Kösliner Bildhauer H. Pawel erneuerte fehlende Teile, wie mehrere Arme der Engel, den Adlerkopf und den linken Arm der Christusfigur. Ein Kuriosum wurde der „zu große und nicht als Original“ empfundene Kopf des Stieres des Evangelisten Lucas am Kanzelkorb. Dieser wurde durch einen kleineren Kopf ersetzt. In einer historischen Aufnahme von 1920 ist der Originalkopf gut erkennbar.

1940 überarbeitete der aus Stettin-Finkenwalde stammende Malermeister und Kirchenmaler Gustav Hoffmann (1883–1974) die Kanzel. Er verwendete sehr matte und wenig feuchtigkeitsempfindliche Temperafarben. So veränderte sich das Farbbild der Kanzel dem Zeitgefühl entsprechend düsterer und verhaltener. Barock und Rokoko zeichneten sich durch leuchtende und lebendig wirkende Farben aus. Diese passten zu der Zeit der im 18. Jahrhunderts empfundenen Lebensauffassung. Davon zeugen auch die leicht entblößten weiblichen Figuren auf dem Schalldeckel.

Zahlreiche bauliche Veränderungen

Die ursprüngliche Grundfarbe schwarz wurde von Hoffmann durch einen helleren Braunton verändert. Die einst pastellfarbenen Gewänder der vier Evangelisten hatte Hoffmann 1940 mit grob pigmentierten und intensiveren Farben überlegt. Gravierend waren die mit Schlagmetall und Bronzen belegten Polimentvergoldungen. Ebenfalls trat die Leuchtkraft der blauen Lüsterungen an den Wolken durch eine matte blaue Lasur zurück. Durch das Auffinden von restlichen Farbgestaltungen des 18. Jahrhunderts kam die Restauratorin Frau Heymel zu entscheidenden Erkenntnissen. Zu einer besonderen und glücklichen Zäsur wurde die Entscheidung, die einstigen Vergoldungen mit Blattgold neu zu definieren und aufzulegen.

Das Wappen Philipp Christian von Normann am Kanzelkorb. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Generationen von Pastoren predigten und predigen bis zum heutigen Tag von dieser Kanzel. 1774 trat Sebastian Anton Brunnemann das Amt des Präpositus an. In seiner Amtszeit gab es zahlreiche bauliche Veränderungen in St. Marien (siehe Stadtbote Mai/Juni 2017, Nr. 139). So war er wohl der erste Prediger auf der neu geschaffenen Kanzel.

Figuren aus edlem Lindenholz

Es lohnt sich, einen näheren Blick auf dieses Kunstwerk des Glaubens und der Kultur zu werfen. Die Kanzel besteht aus dem Kanzelkorb und dem Schalldeckel darüber. Beides ist aus Kiefernholz gestaltet. Die Figuren sind allerdings aus edlem Lindenholz. Tragend sind die vier Evangelisten am Kanzelkorb mit ihren Symbolen. Johannes wird mit dem Adler dargestellt. Der Adler gilt als himmlisches Symbol, als geistiges Prinzip, Inspiration und Erlösung. Lucas mit dem Stier, Marcus mit dem Löwen und Matthäus mit dem Engel vervollkommnen das Werk. Der Stier ist das Symbol für Stärke und Fruchtbarkeit und im Bezug auf Jesus weist er auf dessen Opfertod hin.

St. Marien mit Blick gen Osten zu Kanzel und Altar. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Der Löwe ist Sinnbild göttlicher Wachsamkeit sowie Königswürde und steht für die Macht Christi. Der Engel gilt als Mittler zwischen Gott und den Menschen, zwischen Himmel und Erde, sowie für Erleuchtung und Wahrhaftigkeit. Die Gesichter der vier Evangelisten sind ausdrucksstark und markant. Die Gewänder zeichnen sich durch Bewegung und Lebhaftigkeit aus. Sie rahmen das Wappen des Stifters Christian von Normann ein. Eine Kartusche enthält die Inschrift: „S. Hochwohlgeb: Herr Philipp Christ: v Normann königl; Schwediscer Pommerscher Landrath, aus dem Hause Jarnitz Erbherr von Catzennow, und Leplow Wiepkenhagen, Bährenwalde, Zarentien exc: hat diese Cantzel zum Gedächtniß seines Nahmens, und seiner Ruhestätte in dieser Kirche den 5ten May 1742 gestiftet“.

Schwebender Engel

Die Kanzel scheint von Engeln getragen zu werden. Zwischen Kanzelkorb und Schalldeckel befindet sich an der Rückwand ein aus dem 19. Jahrhundert stammendes Kruzifix (der gekreuzigte Jesus). Unter dem kronenähnlichen Schalldeckel sehen wir eine die Schwingen ausbreitende weiße Taube im Strahlenkranz. Diese Symbolik geht auf die Taufe Christi zurück. Die Taube stellt das Erscheinen des Geistes Gottes dar und offenbart den Heiligen Geist. Der Schalldeckel wird vollendet durch vier allegorische weibliche Figuren in unterschiedlichsten Aussagen – Liebe, Glaube, Hoffnung und die Trauer.

Die Tauffünte in St. Marien. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Auf einer Wolke von Engeln getragen, bietet uns ein schwebender Engel die auf Steintafeln geschriebenen zehn Gebote, unsere christlichen Gesetze, an. Darüber erstrahlt im Strahlenkranz, eingerahmt in einem gleichseitigen Dreieck, dem Symbol der Vollkommenheit, das allsehende Gottesauge. Den rückwärtigen Aufgang zur Kanzel ziert ein Obelisk und ein aufgeschlagenes Buch mit dem Bibeltext aus Ezechiel III, V. No 4. In der Türinnenseite befindet sich eine Kartusche mit dem Wortlaut: „Struxit. C. A. Brunnenmann, Doct. et Praep. Exornavit F. A. Schütz, Praep. Magister M. Nestius. Diac., P. C. Huldberg. Provisor“.

Barocke Totenuhr

Auf dem oberen Türsturz steht eingeschnitzt: „ I. Frese 1775“ – die Entstehung der Kanzel. A. o. 1776 steht im Giebel über dem Türrahmen in einer Kartusche für die Zeit der Bemalung. Darüber steht eine segnende Christusfigur. Die einstige Schönheit und Ästhetik dieser spätbarocken Kanzel, die die Entweihung der Kirche durch die Umwandlung zum Magazin während der französischen Besetzung 1807 erleben musste und die farbliche Entfremdung durch unsensible Bemalung 1940, wurde uns durch sensible und achtsame Restaurierung im Jahre 2017 wiedergegeben.

Barocke Totenuhr in St. Marien. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

„Du Menschenkind gehe zum Hause Israel und predige ihnen mein Wort“. Dieser Bibeltext aus dem Alten Testament nach Ezechiel steht heute noch auf der Kanzeltür als Mahnung und Inspiration. Wenig Beachtung findet die barocke Totenuhr im südlichen Seitenschiff. Der Tod liegt über der Uhr und hielt einst am ausgestreckten Arm ein Glöckchen, welches alle Stunde läutete. Der Sinnspruch „Die Zeit geht hin, der Tod kommt her / Ach! daß ich täglich fertig wär“ rahmt die Uhr ein. Er bedeutet das Dahinfließen unserer Lebenszeit und die Mahnung, diese Zeit sinnvoll zu leben.

Neuer Bestimmungsort für Tauffünte

Werfen wir noch einen Blick in den Osten des Kirchenschiffs. Vor dem barocken Altar, eingerahmt durch die wertvollen Wandmalereien von Paradies und Hölle um 1193 steht das älteste Inventar, die Tauffünte. Sie steht heute auf einem Holzsockel. Die Fünte selbst ist aus Granit und in Form eines Oktogon gefertigt. „Oktogon“ geht auf die Zahl acht zurück und steht für die Unendlichkeit und Wiedergeburt. Als Fürst Jaromar den heidnischen Glauben ablegte und sich dem christlichen Glauben verband, ließ er auf dem Rugard in seiner Burganlage nach 1168 eine Kapelle errichten.

Anmutig zeigt uns diese junge barocke Dame den Weg. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Bekanntlich residierte die fürstliche Familie während ihrer Visitationen auf Rügen auch an diesem Ort. Mit Annahme des christlichen Glaubens entstand hier wohl eines der ersten Glaubenshäuser in Form eben dieser hölzernen Kapelle. Diese wurde 1291 durch Wizlav II. dem Kloster geschenkt, welches durch eine in Stralsund ausgefertigte Urkunde belegt wurde. Diese wurde dann wohl als Pfarrkirche genutzt und der Ort „parrochia Ruygard“ genannt. Um 1380 trug man die Kapelle ab und die Tauffünte bekam in der Klosterkirche einen neuen Bestimmungsort und Tausende Menschen empfangen bis zum heutigen Tag hier ihre Taufsakramente. Aus dem kleinen Marktflecken entwickelte sich die heutige Stadt Bergen auf Rügen. So ist unser Leben auch ein Stück Demut und Achtsamkeit vor der Geschichte.

Nehmen Sie sich einmal wieder die Zeit und gehen in unsere St.-Marien-Kirche und lassen Sie sich von der Freude über dieses besondere Bergener Kleinod anstecken. Sicherlich entdecken Sie als aufmerksamer Beobachter oder Beobachterin noch so manche Kuriosität. Und das Stein gewordene Bildnis Jaromars schaut unserem Treiben bereits über 800 Jahre zu.

Von Uwe Hinz