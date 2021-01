Sassnitz

Wie soll das Gebäude am Sassnitzer Molenfuß künftig genutzt werden? Mit dieser Frage befassen sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus der Stadt am Donnerstag, den 21. Januar 2021. Debattiert wird seit einigen Wochen vor und hinter den Kulissen über zwei Möglichkeiten: Entweder stellt die Kommune, der das Haus gehört, den Saal auch in dieser Saison den Künstlern und Kunsthandwerkern der Region für ihre Verkaufsausstellung zur Verfügung oder sie verpachtet ihn an die Acon Rügen GmbH von Constantin Freiherr von Hodenberg.

Der will in dem Saal gemeinsam mit dem Vegetationsgeographen und Experimental-Archäologen Dr. Dominique Görlitz eine Exposition über den Beitrag der Seefahrt zur Entwicklung der Hochkulturen zeigen und den Raum als Basis für ein Freiluftangebot nutzen. Auf der Wiese zwischen Wind- und Strandpromenade will er Strandkörbe und Strandliegen vermieten. Eine „Aktionsfläche“ ist ebenso geplant wie eine temporäre Bar mit Lounge-Musik.

Floß-Törns und Segel-Camps

Es soll ein Versuch sein, betonen der Wirtschaftsförderer der Stadt, Leon Kräusche, Dr. Görlitz und von Hodenberg unisono. Letzterer bietet von Sassnitz aus bereits Speedbootfahrten an. Dominique Görlitz hingegen bewegt sich auf dem Wasser in der Regel langsamer fort. Mit Nachbauten von Schilfflößen ist er bei seinen Expeditionen zum Beispiel von New York bis kurz vor die Azoren oder über das Mittelmeer gesegelt. Mit dem hauptsächlich aus Styropor bestehenden Floß „Dilmun S“ will er in der kommenden Saison kleine Törns vom Stadthafen aus anbieten.

Außerdem sind in Sassnitz Segelcamps für die Mitglieder des 80-köpfigen internationalen Forschungsvereins geplant, bei dem sie ihre Fertigkeiten auf dem Meer trainieren. Im Saal sollen verschiedene Exponate von Görlitz’ Expeditionen gezeigt werden, darunter ein Modell des Floßes „Abora“.

Bernstein als Verbindung zwischen Norden und Süden

Was das alles mit Sassnitz oder Rügen zu tun hat? Dominique Görlitz nennt den Bernstein als das verbindende Glied. Die Menschen südlich der Alpen hätten vor Jahrtausenden nur eine vage Vorstellung vom Rest der Welt gehabt. „Sie wussten, dass es weit im Norden ein Meer oder einen Binnensee geben sollte – unsere Ostsee.“ Von dort kam der auch im Süden beliebte Bernstein, der zu einem der wichtigsten Belegfunde für den Warenaustausch der Menschen zu früheren Zeiten sei.

Der im Süden gestaltete Bernstein wiederum findet sich später auch im Norden wieder. Der Austausch habe sicher auf vielen Wegen stattgefunden. Die Meere und Flüsse hätten dabei ganz sicher eine wichtige Rolle gespielt, sagt der Chemnitzer Forscher.

Nachgemachtes oder Originelles?

Wie soll der Saal des Molenfußgebäudes künftig genutzt werden? Darüber wird in Sassnitz diskutiert. Quelle: Maik Trettin

Kunstvoll Gestaltetes präsentieren die „Netzwerker“ seit Jahren in Sassnitz. Mit mehreren Unterbrechungen nutzen sie dafür den Saal am Molenfuß, für den die Stadt bislang keine dauerhafte Verwendung fand. In einem offenen Brief wenden sie sich an die Sassnitzer Politiker. Darin geht es nicht nur um ihre wirtschaftliche Situation –auch sie mussten Ende des vergangenen Jahres den Verkauf einstellen und ihre Türen schließen.

Sie mahnen sinngemäß an, dass Sassnitz in Sachen Tourismus nicht die gleichen Fehler machen möge wie andernorts. Es geht darum, ob die Stadt das, was sie ausmacht, aufgibt. „ Liegestühle und Lounge-Musik, das ist Nachgemachtes, das gibt es auch in Hamburg an der Alster, in Berlin an der Spree, in Düsseldorf am Rhein und in anderen Städten“, heißt es in dem Brief, den Mario Kusel im Namen der „Netzwerker“ verfasste. „Deshalb muss man nicht zu uns in den Hafen kommen.“ Und: „Hat man die endlich autofreie Fläche vor den Restaurants dafür geschaffen, dass man sich die freie Sicht auf die Ostsee nun wieder verbaut?“

Einmaliges für Bewohner und Gäste schaffen

Viele Besucher kämen erfahrungsgemäß in die Stadt, „weil Sassnitz so ist, wie es ist.“ Auch zahlreiche Einwohner würden die Hafenstadt wegen dieser Originalität den Badeorten wie Binz vorziehen und lieber hier leben. Das sollten auch die Verantwortlichen in der Stadt unterstützen. „Die Zeit ist reif, um etwas Einmaliges für Sassnitz zu schaffen, von dem nicht nur die Gäste begeistert sind, sondern zu dem auch die Einheimischen stehen.“

Mit großen Konzepten könne die Gruppe auch mangels finanzieller Mittel zwar nicht aufwarten. Aber ein paar Ideen haben sie aufgeschrieben. Wechselnde Workshops für Künstler und Kunsthandwerker, nicht nur von der Insel, könnten Sassnitz ebenso unverwechselbar machen wie niveauvolle Konzerte an der sanierten Kurmuschel oder auf einem Konzertschiff. Damit könnte Sassnitz zum Veranstaltungsort der Festspiele MV werden. Theater- oder Filmvorführungen könnten angeboten oder – nach dem Beispiel von Zingst, das sich der Fotografie widmet – ein Festival etabliert werden.

Auch Ausfahrten mit Fischern, bei denen die Gäste authentisch das aussterbende Handwerk erleben können, ließen sich vielleicht in Kooperation mit dem Fischerei- und Hafenmuseum organisieren. „So etwas ist zum Beispiel nachhaltig und würde für Sassnitz etwas Einmaliges bedeuten, gelebte Geschichte, weil es einfach hierher gehört und von der Stadt und ihren Menschen erzählt.“

Suche nach anderem Standort

„Wir wollen hier niemanden verdrängen“, versichern Constantin von Hodenberg und Dominique Görlitz. Es solle ein Versuch sein. Für eine dauerhafte Ausstellung zu dem Thema Seefahrtexpeditionen sei der Raum viel zu klein, so der Wissenschaftler. Die Netzwerker bangen um ihre Existenzen, wenn sie sich in dieser Saison im Sassnitzer Hafen nicht mit ihren Arbeiten präsentieren können.

Natürlich sei man der Stadt dafür zu großem Dank verpflichtet, dass man den Raum über Jahre immer wieder habe nutzen können. Aber die Kommune sei seinerzeit an die Künstler und Kunsthandwerker herangetreten und habe sie gebeten, den Saal sinnvoll zu nutzen.

Jetzt wünscht man sich Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Alternativstandort. Passend wäre der ehemalige Verkaufsraum der Kutter- und Küstenfisch GmbH im Alten Kühlhaus. Gemeinsam mit dem Unternehmen und der Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft könnte die Stadt eventuell einen „Ringtausch“ einfädeln.

Von Maik Trettin