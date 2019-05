Prora

Gummistiefel, Regenjacke, Mütze: Die Mädchen und Jungen der Bergener Kita „Stadtknirpse“ waren gewappnet für einen aufregenden Tag in der Natur. Die Kinder lernen dank der finanziellen Unterstützung der Postcode Lotterie und in Zusammenarbeit mit dem Naturerbezentrum Rügen und der „DoNature“ gGmbH ihre direkte Umgebung kennen. Sie legen den sogenannten Naturführerschein ab.

Aufregend wurde es für die beiden Vorschulgruppen „Pumuckl“ und „Seepferdchen“ um die beiden Erzieherinnen Elisabeth Mager und Annett Reichel, als die beiden Mitarbeiterinnen vom Umweltinformationszentrum Corinna Eckert und Silke Schönwald mit Keschern und Glasbechern die „Stadtknirpse“ begrüßten. „Am Bodden ist was los“, lautete der siebte von insgesamt zehn Aktionstagen. Doch bevor es losging, mussten sie einige Fragen beantworten. Was ist ein Bodden? Welche Tiere leben dort?

Wissen kindgerecht vermittelt

Kaum angekommen am Kleinen Jasmunder Bodden, stiegen die Kinder ins knietiefe Wasser, um mit kleinen Aquarium-Keschern Kleinlebewesen zu fangen und später im Glasbecher zu beobachten. Währenddessen befasste sich die zweite Gruppe mit den Greifvögeln, die am Bodden anzutreffen sind. Corinna Eckert zeigte den Mädchen und Jungen anhand eines Maßbandes, welche Flügelspannweite ein ausgewachsener Seeadler haben kann. 2,40 Meter – so lang wie sieben Vorschulkinder nebeneinander. Valentina, Sammy (beide 6) und die anderen Kinder waren erstaunt über die Größe eines Seeadlers. Mit kleinen Spielen wurden ihnen danach das Wissen über Greifvögel kindgerecht vermittelt.

Bevor es nach zwei Stunden wieder mit dem Bus zurück nach Bergen ging, erklärte ihnen Silke Schönwald noch, welche Pflanzen in direkter Nachbarschaft wachsen. Etwa der Waldmeister, den die Vorschulkinder als leckeres Erfrischungsgetränk kennen.

Wald-Olympiade zum Abschluss

Zehn Wochen lang immer mittwochs steigen die Kinder in den Bus in Richtung Naturerbezentrum, um ein Stück mehr die Natur auf der Insel Rügen näher kennenzulernen. „In zehn Modulen werden sie zu Naturexperten geschult. Bis jetzt haben wir Tiere unter dem Mikroskop erforscht, nützliche Insekten kennengelernt und Wissenswertes über das Leben von Wildtieren wie der Haselmaus erfahren“, sagt Corinna Eckert. Der Abschluss ist am 20. Juni geplant. Nach einer Wald-Olympiade bekommen die Bergener Kinder Urkunden überreicht, „und können sich danach als ,Kleine Naturforscher’ bezeichnen“, sagt sie.

„Ich bin froh, dass wir unseren Vorschulkindern mit diesen erlebnisreichen Tagen in der Natur viel bieten können“, sagt Kita-Leiterin Franka Müller. Durch ein Zufall ist sie auf dieses geförderte Projekt gestoßen. Vor einigen Monaten haben sich die Mitarbeiter der Kita über Projekte im Naturerbezentrum informiert und wurden somit aufmerksam gemacht auf den Naturführerschein. Die einzelnen Module arbeiten wir nach jedem Erlebnistag auf oder sie erkunden schon vorher, wo sich beispielsweise die Bodden auf der Insel befinden und welche Tiere dort leben“, sagt die Kita-Leiterin.

Mathias Otto