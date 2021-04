Grimmen

Seit Wochen und Monaten grassiert die Vogelgrippe in Mecklenburg-Vorpommern und zwingt die Geflügelzüchter durch die vom Landkreis Vorpommern-Rügen verhängte Einstallpflicht, ihre Tiere im Stall oder einer überdachten Voliere zu halten. Für einige Tage stellt das grundsätzlich auch nicht das Problem dar – aber wann hört es wieder auf?

„Seit vielen Jahren ist dieser Winter einer der schwersten für die Rassegeflügelzüchter in Vorpommern-Rügen“, berichtet Leon Pfister, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im Rassegeflügelzuchtverein „1877 Trebeltal“ Grimmen e.V. Der Frühling ist da und die Geflügelzucht müsste schon längst in vollem Gange sein. Züchter von Gänsen, Enten, Puten, Perlhühnern und Hühner haben während der momentanen und andauernden Einstallpflicht mit der Erhaltung alter und wertvoller Nutzgeflügelrassen so ihre Probleme.

Enorme Belastung für die Tiere

Zu wenig Sonne, zu wenig Vitamine und zu wenig Bewegung bedeutet auch für die Tiere und ihr Sozialverhalten eine enorme Belastung, weiß der junge Mann, der bereits seit seiner Kindheit in der Geflügelzucht aktiv ist. Hinzu komme, dass unter diesen Bedingungen auch nur sehr schwer an die nächste Geflügel-Generation zu denken ist. So gab es bei den meisten Züchtern und Haltern zu Ostern noch keine Küken.

Grimmener Heimattierpark ebenfalls betroffen

In der Vergangenheit hatte es mehrere Ausbrüche in der Region gegeben. Auch der Grimmener Heimattierpark war betroffen und ist immer noch geschlossen. Die Folge waren Einsperr- und Beobachtungsgebiete, in denen per Allgemeinverfügung unter anderem die Ausfuhr von Geflügel oder die Weitergabe von tierischen Produkten, wie Eiern, untersagt war. Das Sperr- und Beobachtungsgebiet, das im Zusammenhang mit dem Ausbruchsgeschehen im Tierpark stand, ist zwar bereits aufgehoben – doch die Stallpflicht bleibt.

Züchter: Stallpflicht ist wirksames Mittel

„Die Einstallpflicht ist ein wirksames Mittel, um die Einschleppung der Vogelgrippe in einen Tierbestand zu minimieren. Auch wenn es schwerfällt, müssen diese Maßnahmen zum Schutz unserer Tiere eingehalten werden“, sagt allerdings auch Leon Pfister.

Der Züchter aus Grimmen züchtet seit mehreren Jahren selbst Zwerg-Hühner und kann den Unmut seiner Züchter-Kollegen über die lange Stallpflicht nachvollziehen. Schon als Achtjähriger begann 2008 seine aktive Laufbahn im Verein. „Natürlich ist zu merken, dass die Legeleistung der Hühner stark sinkt. Den Tieren fehlen die Sonne, das Gras und die Bewegung“, sagt er aus eigener Erfahrung.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Seit Beginn der Stallpflicht haben meine Hühner immer weniger Eier gelegt“, erzählt auch der Vorsitzende des Grimmener Rassegeflügelvereins, Robin Kagels. Zurzeit würden sie gar nicht mehr legen. Kagels: „Deshalb hatte ich Ostern erstmals keine Küken.“

Dass einige Halter die Auflagen der Kreisverwaltung ignorieren, stößt bei Leon Pfister allerdings auf Unverständnis. „In so einer Situation sitzen alle in einem Boot. Wenn ich durch den Landkreis fahre, sehe ich des Öfteren Halter, die die Einstallpflicht als Schutz vor einer Infektion ihres Bestandes nicht einhalten. Das macht mich schon wütend, denn damit setzen sie nicht nur ihren Bestand, sondern auch Tierhaltungen in ihrer Nähe einer Gefahr aus und tragen eventuell dazu bei, dass es wieder weitere Einschränkungen in Form von Sperr- und Beobachtungsgebieten gibt oder die Stallpflicht weiter bestehen muss“, befürchtet der Rassegeflügelzüchter. Fakt sei laut Pfister aber auch: „Je wärmer es wird, desto geringer wird die Infektionsgefahr für das liebe Federvieh.“

Von Almut Jaekel