Star zu Besuch: Joey Kelly als Markenbotschafter auf Rügen

Insel Rügen

Die Insel hat viele interessante und magisch-magnetische Orte, braucht es da noch einen Magneten am Arm? Einige Menschen meinen offensichtlich ja, und zu denen gehört auch der Sänger und Extremsportler Joey Kelly. Einst durch die Band Kelly-Family bekannt geworden, ist der 48-jährige längst mit eigenen Projekten erfolgreich. Er reiste gemeinsam mit Rammstein-Sänger Til Lindemann an den Amazonas oder in einem Bulli mit Sohn Luke Kelly nach Peking – ohne einen Cent in der Tasche.

Am Donnerstag ist er zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Rügen-Markt am Thiessower Hafen zu Gast. Allerdings nicht, um über seine Reisen zu berichten, sondern als Markenbotschafter für Magnetarmbänder. Was ist das denn nun schon wieder... ? Ich musste googlen. Hier geht es darum, das eigene Magnetfeld zu stärken, für mehr Kraft und gegen Sonnensturm-Einfluss. Magnet-Schmuck geht auch - aber alles nicht ganz günstig. Vielleicht singt Joey Kelly ja aber auch einfach ein bisschen auf dem Rügenmarkt. Kostenfreie Energie für lau!

Von Anne Ziebarth