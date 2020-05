Baabe

Ungewöhnliches Bild in Baabe: Unter den zahlreichen Gästen, die seit Montag wieder auf die Insel fahren dürfen, tummelt sich auch ein Promi am Strand. David Garrett macht über die Pfingst-Feiertage mit seiner Familie Urlaub auf Rügen. Mit hochgekrempelter Hose, blauem Shirt und Mütze stapfte er im Ostseebad durch den Sand und genoss das frühlingshafte Wetter im Strandkorb.

Strandkorb gemietet

„Er kam mit seiner Familie zu uns, um sich einen Strandkorb zu mieten. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt“, sagt Strandkorbvermieter Torsten Binz. Erst als ihn seine Frau auf den Promi aufmerksam gemacht hatte, erkannte er ihn auch. „Meine Frau sagte leise: ,Das ist doch der bekannte Geiger.’ Das hat er gehört, sich langsam weggedreht und gegrinst“, sagt Tosten Binz.

Foto mit Enkel Lennox

Wenig später wollte er es genau wissen und ging mit Enkel Lennox Ritter zum Strandkorb. „Er war es tatsächlich und war sogar bereit, sich mit meinem Enkel zu fotografieren. Es war eine schöne Begegnung.“

Der Strand in Baabe scheint dem Musiker zu gefallen. Am Freitag sonnte er sich dort bei 18 Grad. Und er probierte sich im Lenkdrachenfliegen aus. Allerdings mit Startschwierigkeiten, wie er auf seiner Facebookseite mitteilte. David Garrett mit fragendem Blick im Schneidersitz im Sand, in seinen Händen hielt er einen Lenkdrachen. „Das ist komplizierter als ich dachte“, schrieb er dazu.

